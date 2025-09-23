சொந்த நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் கவனத்திற்கு! தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் செயல்பட்டு வரும் மிகப்பெரிய அரசு துறைகளில் பத்திரப்பதிவுத்துறையும் ஒன்று. இந்நிலையில் தமிழகத்தில் நிலம் தொடர்பான சேவைகளை எளிமைப்படுத்தும் நோக்கில், நத்தம் வகை நிலங்களுக்கான பட்டா போன்ற ஆவணங்களை ஆன்லைனிலேயே பெறும் வசதியை தமிழக அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது, கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு பெரும் பயனளிக்கும் ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாக பார்க்கப்படுகிறது. இது தொடர்பான முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
மேலும் படிக்க | ஜிஎஸ்டி வரிகள் குறைக்கப்பட்டும் ஆவின் பால் விலை குறைக்கப்படாதது ஏன்? அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி!
பட்டா மற்றும் சிட்டா
பட்டா என்பது ஒரு நிலத்தின் மீது ஒருவருக்கு உள்ள உரிமையை சட்டப்பூர்வமாக நிரூபிக்கும் ஆவணம் ஆகும். இது, வருவாய் துறையால் வழங்கப்படுகிறது. இதில் பட்டா எண், மாவட்டம், வட்டம், கிராமம், உரிமையாளர் பெயர், சர்வே எண் மற்றும் நிலத்தின் வகை போன்ற அனைத்து விவரங்களும் அடங்கியிருக்கும்.
சிட்டா என்பது பட்டாவின் ஒரு பகுதியாகும். ஒரு நிலம் எங்கு அமைந்துள்ளது, அதன் அளவு என்ன, அது நஞ்சை நிலமா அல்லது புஞ்சை நிலமா என்பது போன்ற விவரங்கள் சிட்டாவில் இடம் பெற்றிருக்கும். வருவாய் துறையால் வழங்கப்படும் இந்த ஆவணத்தை, நில உரிமையாளர்கள் கட்டாயம் வைத்திருக்க வேண்டும்.
நத்தம் நிலம் மற்றும் புதிய சர்வே எண்
கிராமங்களில், குடியிருப்பு பகுதிகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிலங்கள் கிராம நத்தம் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த வகை நிலங்களுக்கு இதுவரை Manual முறையிலேயே பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டு வந்தன. இதனால் ஒரே சர்வே எண், நத்தம் நிலத்திற்கும், மற்றொரு பட்டா நிலத்திற்கும் இருக்கும் சூழல் நிலவியது. இந்த குழப்பத்தைத் தவிர்க்க, நத்தம் நில ஆவணங்களை ஆன்லைன் முறைக்கு மாற்றும்போது, தேவையான இடங்களில் புதிய சர்வே எண்களை ஒதுக்க வருவாய் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. இதன் மூலம், அனைத்து நிலங்களுக்கும் தனித்தனி சர்வே எண்கள் உறுதி செய்யப்பட்டு, ஆவணங்களை எளிதாக நிர்வகிக்க முடியும்.
ஆன்லைன் சேவை
தமிழ் நிலம் என்ற தகவல் தொகுப்பின் கீழ், அனைத்து நில ஆவணங்களும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம், பொதுமக்கள் தங்களது நத்தம் நிலம் உட்பட அனைத்து வகை நிலங்களுக்கான பட்டா, சிட்டா போன்ற ஆவணங்களை ஆன்லைனிலேயே எளிதாக பார்க்கலாம் மற்றும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். இனி பொதுமக்கள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு நேரில் செல்லாமல், இருந்த இடத்தில் இருந்தே தங்கள் நில ஆவணங்களைப் பெறலாம். இதனால் ஆவணங்களை பெறுவதற்கான கால தாமதம் பெருமளவு குறையும். நிலம் தொடர்பான அனைத்து விவரங்களும் ஆன்லைனில் இருப்பதால், வெளிப்படைத்தன்மை உறுதி செய்யப்படுகிறது.
கட்டுமான திட்ட அனுமதி போன்ற பணிகளின்போது, சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் ஆன்லைன் மூலமாகவே ஆவணங்களை சரிபார்க்க முடியும். பட்டா பெயர் மாற்றம் போன்ற சேவைகளுக்கு மட்டும், தற்போது வரை தாலுகா அல்லது கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தை அணுக வேண்டியுள்ளது. ஆன்லைன் சேவைகள் முழுமையாக நடைமுறைக்கு வரும் போது, இதுவும் எளிதாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள நத்தம் வகை நிலங்களுக்கும் பட்டா வழங்க, தமிழக அரசு புதிய வழிமுறைகளை அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | புரட்டாசி இலவச ஆன்மீக பயணம் : தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ