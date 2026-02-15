தஞ்சையில் அமையும் மாபெரும் சோழர் அருங்காட்சியகம்: முதல்வர் ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினார்!

Thanjavur Grand Chola Museum : தமிழகத்தின் பெருமைமிகு அடையாளமான சோழர் காலத்து வரலாற்றுச் சிறப்புகளை உலகறியச் செய்யும் வகையில், தஞ்சாவூரில் 'மாபெரும் சோழர் அருங்காட்சியகம்' அமைப்பதற்கான பணிகளைத் தமிழக அரசு தொடங்கியுள்ளது. பிப்ரவரி 13, 2026 அன்று தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற விழாவில், இதற்கான அடிக்கல்லை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் நாட்டினார்.
மாபெரும் சோழர் அருங்காட்சியகத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டுதல்
சோழர்களின் மகத்தான பங்களிப்புகளை நினைவுகூரும் வகையில், சோழர் காலக் கலைப்பொருட்கள் மற்றும் நினைவுச் சின்னங்களை பாதுகாத்து எதிர்காலத் தலைமுறைகளுக்காக காட்சிப்படுத்தும் நோக்கில், 2023-24 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையில் மாபெரும் சோழர் அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த அறிவிப்பின்படி, தஞ்சாவூர், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் 50 ஏக்கர் பரப்பளவில், 56 கோடியே 41 இலட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அருங்காட்சியகத் துறையால் அமைக்கப்படவுள்ள மாபெரும் சோழர் அருங்காட்சியகத்திற்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டினார்.
அருங்காட்சியகத்தின் சிறப்பம்சங்கள்
இம்மாபெரும் சோழர் அருங்காட்சியகத்தில், பண்பாடு மற்றும் வரலாற்றுச் சிறப்பு, சங்ககாலச் சோழர்கள், சமயங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட ஆதரவு, நிருவாகமும் ஆட்சிமுறையும், கட்டடக்கலைச் சிறப்பு, நகரமைப்பு, நீர்மேலாண்மை, நில மேலாண்மை, கலை மற்றும் பண்பாடு (சோழர் கால செப்புப் படிமங்கள் மற்றும் கற்சிற்பங்கள்), சமூக வாழ்வு, பொருளாதாரம், இலக்கியம், கடல்கடந்த வாணிபம், வெளிநாட்டுப் படையெடுப்புகள், கடற்படை வலிமை மற்றும் இராணுவத் திறன் ஆகிய தலைப்புகளில் தனித்தனி காட்சிக் கூடங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன.
மாபெரும் சோழர் அருங்காட்சியகம், சோழர் கால பண்பாட்டு முக்கியத்துவத்தை உலகிற்கு எடுத்துச் சொல்லும் பண்பாட்டு மையமாகவும், கல்வி, ஆய்வு மற்றும் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கான முன்னோடி மையமாகவும் அமைக்கப்படவுள்ளது.
புதுப்பொலிவுடன் மனோரா நினைவுச் சின்னம் திறப்பு
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், சரபேந்திர ராஜபட்டினம் கடற்கரையோரத்தில் அமைந்துள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மனோரா நினைவுச் சின்னம் தற்போது சுற்றுலாப் பயணிகளைக் கவரும் வகையில் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
1993 முதல் பாதுகாக்கப்பட்ட சின்னமாக விளங்கும் இந்த 75 அடி உயர எட்டு அடுக்கு மனோராவில், ரூ.2.75 கோடி செலவில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் நவீன முகப்பு விளக்குகள் (Facade Lighting) அமைக்கப்பட்டுள்ளன. புதுப்பொலிவு பெற்றுள்ள இந்த நினைவுச் சின்னத்தையும் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் இதே விழாவில் திறந்து வைத்தார். கோட்டை மற்றும் கலங்கரை விளக்கமாகச் செயல்பட்ட மனோரா, இனி இரவு நேரங்களிலும் ஒளி வெள்ளத்தில் ஜொலிக்கும் என்பது சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தியாகும்.
