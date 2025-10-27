ஓசூர் ஸ்ரீ விஜய விநாயகர் திருக்கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம்; எம்எல்ஏ, மேயர் வழிபாடு

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் பழைய ஏ.எஸ்.டி.சி வீட்டு வசதி குடியிருப்புப் பகுதியில் அமைந்துள்ள பழமை வாய்ந்த மற்றும் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ விஜய விநாயகர் திருக்கோவிலில் மகா கும்பாபிஷேகம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது.
சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பழமை வாய்ந்த இந்தக் திருக்கோயிலில் புதுப்பித்தல் மற்றும் புனரமைப்புத் திருப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, பணிகள் நிறைவடைந்த நிலையில் கும்பாபிஷேக நிகழ்ச்சி நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டது.
இந்த மாதம் 24ஆம் தேதி அன்று கொடியேற்றத்துடன் மகா கும்பாபிஷேக உற்சவமானது மகா கணபதி பூஜையுடன் துவங்கியது.
திருக்கோயில் முன்பு பிரம்மாண்ட யாக சாலைகள் அமைக்கப்பட்டு, கணபதி ஹோமம், நவகிரக ஹோமம் உள்ளிட்ட ஹோமங்கள் நடைபெற்றன.
இந்த யாகசாலைப் பூஜையில் புனித நீர் அடங்கிய கலசங்களை வைத்துச் சிறப்பு ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. உற்சவத்தின் முக்கிய நிகழ்வான மகா கும்பாபிஷேக நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது.
அதிகாலை சிறப்பு யாகசாலைப் பூஜைகள் நிறைவடைந்த நிலையில், புனித நீர் அடங்கிய கலசங்கள் ராஜகோபுரம் மற்றும் மூலவர் சந்நிதி விமான கும்ப கலசங்களுக்கு வேத விற்பன்னர்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க எடுத்துச் செல்லப்பட்டது.
இதைத் தொடர்ந்து, புதிதாக அமைந்துள்ள கும்பங்களுக்குச் சிறப்புப் பூஜைகள் நடந்தன. பின்னர், கலசங்களில் இருந்து புனித நீர் ஊற்றி அபிஷேகம் செய்து, மகா கும்பாபிஷேகம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது.
பின்னர், மூலவர் ஸ்ரீ விஜய விநாயகருக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடத்தி, வெள்ளிக் கவச அலங்காரத்தில் விநாயகப் பெருமான் காட்சி தந்து அருள்பாலித்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒசூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒய். பிரகாஷ், மேயர் எஸ். ஏ. சத்யா மற்றும் பொதுமக்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றுச் சுவாமி வழிபாடு செய்தனர்.
மேலும் படிக்க: பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்த விஜய் - கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதி! மகிழ்ச்சியில் குடும்பங்கள்!
மேலும் படிக்க: நடித்தால் மட்டுமே நாடாளலாம் என்ற போக்கு கொடுமையானது - சீமான்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ