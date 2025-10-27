English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ஓசூர் ஸ்ரீ விஜய விநாயகர் திருக்கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம்; எம்எல்ஏ, மேயர் வழிபாடு

ஓசூர் ஸ்ரீ விஜய விநாயகர் திருக்கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம்; எம்எல்ஏ, மேயர் வழிபாடு

ஒசூர் ஸ்ரீ விஜய விநாயகர் திருக்கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம். ஏராளமான பொதுமக்கள் மற்றும் எம் எல் ஏ, மேயர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்து வழிபாடு செய்தனர்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 27, 2025, 03:38 PM IST
  • ஓசூர் ஸ்ரீ விஜய விநாயகர் திருக்கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம்.
  • கும்பாபிஷேகத்தில் எம்எல்ஏ, மேயர் சுவாமி தரிசனம்.

ஓசூர் ஸ்ரீ விஜய விநாயகர் திருக்கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம்; எம்எல்ஏ, மேயர் வழிபாடு

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் பழைய ஏ.எஸ்.டி.சி வீட்டு வசதி குடியிருப்புப் பகுதியில் அமைந்துள்ள பழமை வாய்ந்த மற்றும் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ விஜய விநாயகர் திருக்கோவிலில் மகா கும்பாபிஷேகம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது.

சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பழமை வாய்ந்த இந்தக் திருக்கோயிலில் புதுப்பித்தல் மற்றும் புனரமைப்புத் திருப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, பணிகள் நிறைவடைந்த நிலையில் கும்பாபிஷேக நிகழ்ச்சி நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டது.

இந்த மாதம் 24ஆம் தேதி அன்று கொடியேற்றத்துடன் மகா கும்பாபிஷேக உற்சவமானது மகா கணபதி பூஜையுடன் துவங்கியது.

திருக்கோயில் முன்பு பிரம்மாண்ட யாக சாலைகள் அமைக்கப்பட்டு, கணபதி ஹோமம், நவகிரக ஹோமம் உள்ளிட்ட ஹோமங்கள் நடைபெற்றன.

இந்த யாகசாலைப் பூஜையில் புனித நீர் அடங்கிய கலசங்களை வைத்துச் சிறப்பு ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. உற்சவத்தின் முக்கிய நிகழ்வான மகா கும்பாபிஷேக நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது.

அதிகாலை சிறப்பு யாகசாலைப் பூஜைகள் நிறைவடைந்த நிலையில், புனித நீர் அடங்கிய கலசங்கள் ராஜகோபுரம் மற்றும் மூலவர் சந்நிதி விமான கும்ப கலசங்களுக்கு வேத விற்பன்னர்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க எடுத்துச் செல்லப்பட்டது.

இதைத் தொடர்ந்து, புதிதாக அமைந்துள்ள கும்பங்களுக்குச் சிறப்புப் பூஜைகள் நடந்தன. பின்னர், கலசங்களில் இருந்து புனித நீர் ஊற்றி அபிஷேகம் செய்து, மகா கும்பாபிஷேகம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது.

பின்னர், மூலவர் ஸ்ரீ விஜய விநாயகருக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடத்தி, வெள்ளிக் கவச அலங்காரத்தில் விநாயகப் பெருமான் காட்சி தந்து அருள்பாலித்தார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒசூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒய். பிரகாஷ், மேயர் எஸ். ஏ. சத்யா மற்றும் பொதுமக்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றுச் சுவாமி வழிபாடு செய்தனர்.

