டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு சூப்பர் அரசு வேலை! தேர்வு இல்லை, மாத சம்பளம் முழு விவரம்

Tamil Nadu Government Job : சென்னை மற்றும் ராணிப்பேட்டையில் டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு அரசு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 9, 2026, 02:17 PM IST
Tamil Nadu Government Job : அரசு வேலைவாய்ப்பு தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. சென்னை மற்றும் ராணிப்பேட்டையில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களுக்கு டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இது குறித்த முழுவிவரங்களையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். வடசென்னை ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் (OSC- Chennal A) வழக்கு பணியாளர் (Case worker) பணியிடத்தில்  ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.பெண்கள் மற்றும் குழந்தை வளர்ச்சி அமைச்சகம், வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு 24 மணி நேர உடனடி மற்றும் அவசர சேவைகளை வழங்குவதற்கான நோக்கத்துடன் பெண்கள் உதவி மையத்தை அமைக்க ஒரு புதிய திட்டத்தை ஆரம்பித்துள்ளது. 

அதன்படி, ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம் (OSC- Chennai A), பெண்கள் உதவி மையம் (181) போன்ற சேவை மையங்கள் பெண்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலன்கருதி செயல்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் மருத்துவ உதவி, ஆலோசனை, சட்டம், உளவியல் மற்றும் உணர்வியல் ரீதியான ஆதரவு வேண்டியுள்ள ஒவ்வொரு மகளிரும் பயன்பெறுவதாகும்.

சென்னை வேலைவாய்ப்பு

இந்நிலையில், சென்னை மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் வடசென்னை ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் (OSC- Chennai A) தற்காலிக ஒப்பந்த அடிப்படை பணியிடமான வழக்கு பணியாளர் (Case worker) பணியிடங்கள் மூன்று காலியாக உள்ளது. வழக்கு பணியாளர் (Case worker) பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பிக்க, சமூகப் பணியில் இளங்கலை பட்டம்(Bachelor's Degree in Social Work) பெற்றிருக்க வேண்டும். 

உளவியல் ஆலோசகர் (Counselling Psychology) அல்லது மேலாண்மை வளர்ச்சியில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை தடுக்கும் வகையில் அரசு மற்றும் அரசு சார்ந்த திட்டங்கள் அல்லது திட்டங்களுடன் அமைக்கப்பட்ட ஒரு நிர்வாகத்தில் ஒரு வருட முன் அனுபவம் உடையவராகவும், உளவியல் ஆலோசனையில் ஒரு நிறுவனத்திலோ அல்லது வெளிப்பணிகளிலோ குறைந்தபட்சம் ஒரு வருட அனுபவம் உடையவராகவும் இருக்க வேண்டும். வயது 35க்குள் இருக்க வேண்டும். இரு சக்கர வாகன ஓட்ட தெரிந்திருக்க வேண்டும். சென்னை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் மட்டும் விண்ணப்பிக்கலாம். இப்பணியிடத்திற்கான மாத ஊதியம் ரூபாய் Rs.18,000/-ஆகும்.

வழக்கு பணியாளர் (Case worker) 

வழக்கு பணியாளர் (Case worker) பணியிடத்திற்கான விண்ணப்பத்தினை https://chennai.nic.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். உரிய சான்றிதழ்களுடன் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தினை 12.01.2026 அன்று 5.00 மணிக்குள் மாவட்ட சமூகநல அலுவலகம், 8-வது தளம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம், சிங்காரவேலர் மாளிகை, இராஜாஜி சாலை, சென்னை-01 என்ற முகவரியில் நேரடியாகவோ, தபால் மூலமாகவோ அல்லது அலுவலக மின்னஞ்சல் முகவரியான oscnorthchennai@gmail.com மூலமாகவோ அனுப்பி விண்ணப்பிக்கலாம் என சென்னை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அறிவித்துள்ளார்.

ராணிப்பேட்டை வேலைவாய்ப்பு

சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறையின் கீழ் இராணிப்பேட்டை மாவட்டம், வாலாஜ அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் இயங்கும் ஒருங்கிணைந்த சேவைமையத்தில் (One Stop Centre) (24X7) வழக்குப் பணியாளர் பணியிடம் -1 (Case Worker) பாதுகாவலர் பணியிடம் -1 -1 (Security) என 2 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படாமல் உள்ளது மேற்படி வழக்குப் பணியாளர் மற்றும் பாதுகாவலர் பணியிடத்திற்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் நேரடியாக வரவேற்கப்படுகின்றன.

வழக்குப்பணியாளர் பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பதாரர்கள் கீழ்க்கண்ட தகுதிகளை பெற்றிருப்பது அவசியம்:

1. பெண் விண்ணப்பதாரர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும்.
2. இளங்கலை பட்டப்படிப்பு:(Soclal Work, Counselling, Psychology or Development Management) கல்வித்தகுதி யைபெற்றிருக்க வேண்டும்.
3. ஒருவருடமுன்அனுபவம் (பெண்களுக்கு எதிரான குடும்ப வன்முறை தொடர்பாக தன்னார்வ தொண்டுநிறுவனத்தில் ஆலோசனை வழங்குதல் போன்றமுன் அனுபவம் பெற்ற பெண்விண்ணப்பதாரராக இருத்தல் அவசியம்.)
4. வயதுவரம்பு - 35 வயதிற்குள்இருத்தல்வேண்டும்.
5. வெளி மாவட்ட விண்ணப்பதாரர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம். இராணிப்பேட்டை விண்ணப்பதாரர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
6. மாத ஒப்பந்த ஊதியம் ரூபாய்.18,000 வழங்கப்படும். 

மாவட்ட பாதுகாவலர் பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பதாரர்கள் கீழ்க்கண்ட தகுதிகளைபெற்றிருப்பதுஅவசியம்: 

1. பாதுகாவலர் பணியில் குறைந்தபட்சம் 2 வருடங்கள்முன்அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். (அரசு அல்லது தனியார்துறையில்) 
2. பெண் விண்ணப்பதாரர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும்.
3. மாதஒப்பந்தஊதியம்ரூபாய்.12,000 வழங்கப்படும். தகுதியான பெண்விண்ணப்பதாரர்கள் இராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரின் இணையதளமுகவரியில்(https://ranipet.nic.in/) விண்ணப்ப படிவத்தினை பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பத்தினை நிரப்பி மாவட்ட சமூகநல அலுவலகம், 4வது தளம், சி பிளாக், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், இராணிப்பேட்டை மாவட்டம் என்கிற முகவரியில் நேரிலோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ
19.01.2026க்குள்சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | அரசு வேலைவாய்ப்பு : தேர்வு இல்லை, மாதம் ரூ.21 ஆயிரம் சம்பளம் - முழு விவரம்

மேலும் படிக்க | தேர்வு, நேர்காணல் இல்லை.. மாதம் ரூ.67,000 சம்பளத்தில் அரசு வேலை.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

