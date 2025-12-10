English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ஆசிரியர்களுக்கு Good News! மறுநியமனக் காலத்தில் முழு ஊதியம் -நிதித்துறை உத்தரவு!

ஆசிரியர்களுக்கு Good News! மறுநியமனக் காலத்தில் முழு ஊதியம் -நிதித்துறை உத்தரவு!

Re-Appointment Teachers Salary: கல்வியாண்டின் இடையில் ஓய்வு பெறும் சிபிஎஸ் ஆசிரியர்களுக்கு மறுநியமனக் காலத்தில் இறுதியாகப் பெற்ற முழு ஊதியம் வழங்கப்படும். பங்களிப்பு ஓய்வூதியப் பிடித்தம் நீக்கம் குறித்த உத்தரவு விவரம்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 10, 2025, 07:42 PM IST
  • மாணவர் நலன்: கல்வியாண்டின் இடையில் ஓய்வு பெறும் ஆசிரியர்களுக்கு முழு ஊதியத்தில் மறுநியமனம்!
  • சிபிஎஸ் ஆசிரியர்களுக்கு மறுநியமனக் காலத்தில் கடைசியாகப் பெற்ற முழு ஊதியம்:
  • ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்கள்: பணியைத் தொடரவும், முழு ஊதியம் பெறவும் அரசு வழிவகை!

ஆசிரியர்களுக்கு Good News! மறுநியமனக் காலத்தில் முழு ஊதியம் -நிதித்துறை உத்தரவு!

Teachers Salary Latest News: தமிழ்நாட்டில் பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (CPS) கீழ் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கு, மறுநியமனம் செய்யப்படும் காலத்தில் அவர்கள் கடைசியாகப் பெற்ற மொத்த ஊதியத்தை (Last Drawn Gross Salary) ஒப்பந்த அடிப்படையிலான ஊதியமாக வழங்க வேண்டும் என்று நிதித்துறை முதன்மைச் செயலாளர் உத்தரவிட்டுள்ளார். மாணவர்களின் நலன் கருதி, கல்வியாண்டின் இடையில் ஓய்வு பெறும் ஆசிரியர்களின் பணி தொடர ஏதுவாக இந்தச் சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

உத்தரவின் முக்கிய அம்சங்கள்

நிதித்துறையால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ள முக்கிய அம்சங்கள் பின்வருமாறு:

நோக்கம்: தமிழ்நாடு அரசின் நேரடி நிர்வாகத்தின் கீழ் இயங்கும் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் சிபிஎஸ் திட்டத்தின் கீழ் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள், கல்வியாண்டின் இடையில் ஓய்வு பெறுவதால் மாணவர்களின் கல்வி பாதிக்கப்படாமல் இருக்க இந்த மறுநியமனம் செய்யப்படுகிறது.

பணிக்காலம்: மறுநியமனம் செய்யப்படும் ஆசிரியர்கள், வயது முதிர்வில் ஓய்வு பெற்ற நாளுக்கு மறுநாள் முதல், தொடர்புடைய கல்வி ஆண்டு முடியும் வரை அல்லது தேவை உள்ள நாள் வரை (இதில் எது முந்தையதோ) பணிபுரியலாம்.

ஊதிய நிர்ணயம்: மறுநியமனம் செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு, அவர்கள் இறுதியாகப் பெற்ற மொத்த ஊதியம் (Total Pay) ஒப்பந்த அடிப்படையிலான ஊதியமாக வழங்கப்படும்.

ஓய்வூதியப் பங்களிப்பு நீக்கம்: மறுநியமனக் காலத்தில் ஆசிரியர்களிடமிருந்தோ அல்லது அரசிடமிருந்தோ பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (CPS) பங்களிப்புகள் பிடித்தம் செய்யப்படத் தேவையில்லை.

மருத்துவக் காப்பீடு: பழைய ஓய்வூதியத் திட்ட ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பிடித்தம் செய்யப்படும் மாதாந்திர சந்தாத் தொகையே, மறுநியமனம் செய்யப்படும் ஆசிரியர்களுக்கும் புதிய மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் பொருட்டு மாதாந்திர சந்தாத் தொகையாகப் பிடித்தம் செய்யப்படும்.

பணிநிலை: கல்வியாண்டின் இடையில் ஓய்வு பெறும் ஆசிரியரின் பணியிடம், அக்கல்வியாண்டு முடியும் வரை காலிப்பணியிடமாக அறிவிக்கப்படக்கூடாது.

நிலுவைத் தொகை மற்றும் இழப்பில்லா சான்று

பழைய நிலுவைத் தொகை: 01.04.2003-க்குப் பின்னர் மறுநியமனம் செய்யப்பட்ட சிபிஎஸ் ஆசிரியர்கள், இந்த புதிய ஊதிய நிர்ணய அளவை விடக் குறைவாக ஊதியம் பெற்றிருந்தால், அந்த வித்தியாசத் தொகை சம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்குப் பெற்று வழங்கப்பட வேண்டும்.

இறுதி ஊதியம்: மறுநியமனம் செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கான இறுதி மாத ஒப்பந்த ஊதியம், தொடர்புடைய நியமன அதிகாரியிடம் 'இழப்பில்லா சான்று' (Loss-less Certificate) பெற்ற பின்னரே வழங்கப்பட வேண்டும். இழப்புகள் இறுதி ஒப்பந்த ஊதியத்தை விட அதிகமாக இருந்தால், அது குறித்து அரசின் உரிய தெளிவுரைகளைப் பெற்று மேல்நடவடிக்கை தொடரப்படும்.

ஆசிரியர்கள் பணிபுரிய வழிவகை

இந்த உத்தரவின் மூலம், கல்வியாண்டின் இடையில் ஓய்வு பெறும் ஆசிரியர்கள் எவ்வித நிதி இழப்பும் இன்றி மாணவர்களின் நலன் கருதித் தொடர்ந்து பணிபுரிய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TN TeachersTamil naduTeachers SalaryTeacher RetirementTN Govt

