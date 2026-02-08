English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • குரூப் 2, 2A தேர்வு திடீரென ரத்து! போராட்டம் வெடிக்கும் - SG சூர்யா கண்டனம்!

குரூப் 2, 2A தேர்வு திடீரென ரத்து! போராட்டம் வெடிக்கும் - SG சூர்யா கண்டனம்!

தமிழகம் முழுவதும் 38 மையங்களில் இன்று நடைபெற இருந்த குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2ஏ தேர்வுகள் முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. இதனால் பலரும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 8, 2026, 05:00 PM IST
  • குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2ஏ தேர்வு.
  • தமிழகம் முழுவதும் ரத்து.
  • தேர்வர்கள் அதிர்ச்சி!

குரூப் 2, 2A தேர்வு திடீரென ரத்து! போராட்டம் வெடிக்கும் - SG சூர்யா கண்டனம்!

குரூப் 2, 2A தேர்வு திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டதால் பாதியிலேயே வெளியேறிய தேர்வர்கள் இது மிகவும் மன வருத்தத்தை அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர். இன்று தமிழகம் முழுவதும் குரூப்2, 2A தேர்வு நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டு தமிழகத்தில் பல்வேறு தேர்வு மையங்களில் தேர்வு நடைபெறுகிறது. காலை மற்றும் மதியம் இரண்டு பிரிவுகளாக தேர்வுகள் நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன்படி கோவையில் டவுன்ஹால் பகுதியில் உள்ள மைக்கேல் பள்ளி தேர்வு மையமாக அறிவிக்கப்பட்டு காலை தேர்வுகள் துவங்கின. கோவை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்து 300-க்கும் மேற்பட்டோர் காலை தேர்வை எழுதி வந்தனர்.

மேலும் படிக்க: உஷார் மக்களே.. சென்னை உட்பட 13 மாவட்டங்களில் கடும் குளிர் இருக்கும்! வானிலை அலர்ட்

தேர்வு இன்று ரத்து

அந்நிலையில் சென்னையில் சில தேர்வு மையங்களில் நடைபெற்ற கோளாறுகள் காரணமாக தேர்வர்கள் குழப்பமடைந்து சாலை மறியலில் ஈடுப்பட்டதை தொடர்ந்து தமிழகத்தில் தேர்வு இன்று ரத்து செய்யப்பட்டு வேறு தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. அதே சமயம் கோவையில் இம்மையத்திக் தேர்வு ரத்து என்ற சுற்றறிக்கை கிடைப்பதற்கு தாமதம் ஆனதால் சுமார் 20 நிமிடங்கள் வரை தேர்வு தொடர்ந்தது. பின்னர் சுற்றறிக்கை வந்தவுடன் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து தேர்வர்கள் பாதியிலே தேர்வை நிறுத்திவிட்டு வெளியேறினர். மேலும் சென்னையில் சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தப்பட்டதால் கோவையில் இந்த மையத்தில் முன்கூட்டியே போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டது.

Dr.SG சூர்யா கண்டனம்!

இது குறித்து தனது X தளத்தில் Dr.SG சூர்யா, "இன்று நடைபெறவிருந்த TNPSC Group 2, 2A தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டது வன்மையான கண்டனத்திற்குரியது. லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை கேள்விக்குறியாக்குவது திமுக அரசுக்கு வாடிக்கையாகிவிட்டது. இது முதல் முறையல்ல தி.மு.க ஆட்சிக்கு வந்ததிலிருந்து பல முறை TNPSC தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன. இதை உடனடியாக சரி செய்யாவிட்டால், தமிழக பாஜக இளைஞரணி சார்பில் மாபெரும் போராட்டம் வெடிக்கும் என்று பா.ஜ.க இளைஞர் அணி மாநிலத் தலைவர் Dr.SG சூர்யா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க: TNPSC: “ஒரு தேர்வைக் கூட உருப்படியாக நடத்த வக்கில்லாத அரசு” எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம்!

