ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பு: மத்திய அரசு விளக்கம் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு கொடுத்திருக்கும் பதிலா?

GST : மத்திய அரசு ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பில் மிகப்பெரிய சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வந்துள்ளது. இதற்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததுடன், இது தொடர்பாக பல கேள்விகளை எழுப்பியிருந்தார்."ஜி.எஸ்.டி. வரிக்குறைப்பாலும் வருமான வரி விலக்குக்கான உச்சவரம்பை உயர்த்தியதாலும் இந்தியர்கள் 2.5 லட்சம் கோடி ரூபாயைச் சேமிக்கலாம்" என மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் கூறியுள்ளார். இதைத்தானே தொடக்கத்தில் இருந்தே எதிர்க்கட்சிகளான நாங்கள் வலியுறுத்தி வந்தோம்? 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருந்தால், இந்தியக் குடும்பங்கள் இன்னும் பல கோடி ரூபாயை எப்போதோ சேமித்திருக்குமே?
மேலும், தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள வரிக்குறைப்பில் சரிபாதி அளவு மாநில அரசுகளின் பங்கிலிருந்துதான் செய்யப்படுகிறது. இந்த உண்மையை ஒன்றிய அரசு மறைப்பதாலும் பாராட்ட மறுப்பதாலும் இதனைச் சுட்டிக்காட்ட வேண்டியது எனது கடமையாகிறது. மற்றொரு புறம், ஒன்றிய பா.ஜ.க. அரசு மாநிலங்களுக்கு நியாயமாகச் சேர வேண்டிய நிதியைத் தர மறுத்து வருகிறது. இந்தித் திணிப்பை ஏற்க மறுக்கும் ஒரே காரணத்துக்காக, ஒருங்கிணைந்த கல்வித் திட்டத்தின்கீழ் தமிழ்நாட்டுக்கு வழங்க வேண்டிய நிதி மறுக்கப்படுகிறது. இந்த அநீதி எப்போது முடிவுக்கு வரும்?
தங்கள் உரிமைகளைப் பாதுகாத்து, தம் மக்களுக்காக முன்நிற்கும் மாநில அரசுகளைத் தண்டிப்பதன் வழியாக இந்தியா வளர்ச்சி பெற முடியாது. கூட்டாட்சிக் கருத்தியலுக்கு மதிப்பளியுங்கள், உரிய நிதியை விடுவியுங்கள், மக்களுக்கு நியாயமாகச் சேர வேண்டியதைத் தந்து அவர்களைப் பயனடைய விடுங்கள்" என கூறியிருந்தார். இந்த சூழலில் தமிழ்நாட்டில் ஜிஎஸ்டி விலை குறைப்புக்கு பிறகு என்னென்ன பொருட்களின் விலை குறையும் என்பதை மத்திய அரசு புள்ளி விவரங்களுடன் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
ஜவுளி மற்றும் கைத்தறி
திருப்பூர் பின்னலாடை: "இந்தியாவின் பின்னலாடைத் தலைநகரம்" என அழைக்கப்படும் திருப்பூரில் மட்டும் சுமார் 10 லட்சம் பேர் வேலை செய்கிறார்கள். குறைந்த மதிப்புள்ள ஆடைகளுக்கான ஜிஎஸ்டி வரி 12% -லிருந்து 5% ஆகக் குறைக்கப்பட்டதால், செலவுகள் 6–11% வரை குறையும். இது MSME-க்களின் லாபத்தை அதிகரித்து, ஏற்றுமதியை அதிகப்படுத்தும்.
காஞ்சிபுரம் பட்டு: புவிசார் குறியீடு (GI-tag) பெற்ற காஞ்சிபுரம் பட்டுப் புடவைகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஜரிகையின் வரி 12% -லிருந்து 5% ஆகக் குறைக்கப்பட்டதால், மூலப்பொருள் செலவு சுமார் 7% குறையும். இதன் விளைவாக, ஒரு புடவையின் இறுதி விலை 2–4% குறையும்.
மற்ற கைத்தறி பொருட்கள்: புவிசார் குறியீடு பெற்ற பவானி ஜமக்காளம், மதுரை சுங்குடி சேலைகள் போன்றவையின் விலையும் சுமார் 6% குறையும்.
கைவினைப் பொருட்கள் மற்றும் பாரம்பரியத் தொழில்கள்
தமிழ்நாட்டின் கைவினைப் பொருட்கள் உலகப் புகழ் பெற்றவை. இவை ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்குகின்றன.
சுவாமிமலை வெண்கலச் சிலைகள்: இங்குள்ள சுமார் 1,200 கைவினைஞர்கள் உருவாக்கும் சிலைகளின் ஜிஎஸ்டி 5% ஆகக் குறைக்கப்பட்டதால், பொருட்கள் சுமார் 6% மலிவாகக் கிடைக்கும்.
நாகர்கோவில் கோயில் நகைகள்: புவிசார் குறியீடு பெற்ற இந்த நகைகளின் ஜிஎஸ்டி 12% -லிருந்து 5% ஆகக் குறைக்கப்பட்டதால், இறுதிப் பொருட்களின் விலை சுமார் 6% குறையும்.
பித்தளை, கல் மற்றும் மர வேலைப்பாடுகள்: தஞ்சாவூர், கும்பகோணம், மாமல்லபுரம் போன்ற இடங்களில் செய்யப்படும் இந்த கலைப் பொருட்களின் விலை 6–7% வரை குறையும்.
பாரம்பரியப் பொம்மைகள்: தஞ்சாவூர், சேலம், காஞ்சிபுரம் போன்ற இடங்களில் தயாரிக்கப்படும் இந்த பொம்மைகளுக்கான ஜிஎஸ்டி 5% ஆகக் குறைக்கப்பட்டதால், இறக்குமதி செய்யப்படும் பிளாஸ்டிக் பொம்மைகளுடன் போட்டியிடும் திறன் அதிகரிக்கும்.
கயிறு தொழில்
தமிழ்நாட்டின் பொள்ளாச்சி, காங்கேயம், கடலூர் போன்ற பகுதிகள் கயிறு உற்பத்தியில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. கயிறு பாய்கள், கயிறுகள் மற்றும் புவி-பாதுகாப்பு துணிகளுக்கான ஜிஎஸ்டி 12% -லிருந்து 5% ஆகக் குறைக்கப்பட்டதால், அவற்றின் விலை 6–7% குறையும்.
பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் மற்றும் பால் பொருட்கள்
உணவுப் பதப்படுத்துதல் மற்றும் பால் உற்பத்தித் துறைகள் தமிழ்நாட்டின் கிராமப்புற பொருளாதாரத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானவை.
பேக்கேஜ் செய்யப்பட்ட உணவுகள்: பிஸ்கட், நம்கீன்ஸ், சாஸ்கள், பனீர், வெண்ணெய் போன்றவையின் விலை 4–11% வரை குறையும்.
ஆவின் பால்: பால் பொருட்களுக்கான ஜிஎஸ்டி குறைப்பு, கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்தும்.
மணப்பாறை முறுக்கு: புவிசார் குறியீடு பெற்ற இந்த தின்பண்டத்தின் விலை சுமார் 6% குறையும்.
மீன்வளம்
தமிழ்நாட்டில் 14 கடலோர மாவட்டங்களில் சுமார் 10.48 லட்சம் மீனவர்கள் உள்ளனர். பதப்படுத்தப்பட்ட மீன் மற்றும் கடல் உணவுகளுக்கான ஜிஎஸ்டி 12% இலிருந்து 5% ஆகக் குறைக்கப்பட்டதால், பொருட்களின் விலை 6–7% மலிவாகக் கிடைக்கும்.
எழுதுபொருள் மற்றும் கல்வி
சிவகாசி மற்றும் பெரம்பலூர் அச்சு மற்றும் எழுதுபொருள் துறையின் முக்கிய மையங்களாகும்.நோட்புக் காகிதத்திற்கான ஜிஎஸ்டி 12% -லிருந்து 0% ஆகவும், எழுதுபொருள் பெட்டிகளுக்கான ஜிஎஸ்டி 12% -லிருந்து 5% ஆகவும் குறைக்கப்பட்டதால், சில்லறை விலைகள் 6–11% குறையும். இது கல்வித் துறைக்கும், குடும்பங்களுக்கும் நேரடியாகப் பயன் அளிக்கும்.
தொழில் மற்றும் பொறியியல்
பம்புகள் மற்றும் நீர்ப்பாசன உபகரணங்கள்: இந்த உபகரணங்களின் விலை 6–8% குறையும்.
வாகனங்கள்: வாகனங்கள் மற்றும் அவற்றின் பாகங்களுக்கான ஜிஎஸ்டி 28% -லிருந்து 18% ஆகக் குறைக்கப்பட்டதால், விலை சுமார் 8% குறையும். இது உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் நுகர்வோருக்கு நன்மை தரும்.
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்: இந்தத் துறையில் பயன்படுத்தப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் பாகங்களுக்கான ஜிஎஸ்டி 12% இலிருந்து 5% ஆகக் குறைக்கப்பட்டதால், திட்டச் செலவுகள் 6–7% குறையும்.
பாதுகாப்பு, விண்வெளி மற்றும் ரயில் உற்பத்தி
ராணுவ வன்பொருள்: ஏவுகணைகள், போக்குவரத்து விமானங்கள் போன்றவற்றுக்கு 0% ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கப்பட்டதால், செலவுகள் 18–28% குறையும்.
ரயில் கோச் உற்பத்தி: ரயில் கோச்களுக்கான ஜிஎஸ்டி 28% -லிருந்து 18% ஆகக் குறைக்கப்பட்டதால், உற்பத்திச் செலவுகள் 3–5% குறையும்.
இந்த ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்புகள், தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு துறைகளுக்குப் பெரும் நன்மைகளைத் தருவதுடன், இது கிராமப்புற வாழ்க்கையை மேம்படுத்தி, மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு உதவும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
