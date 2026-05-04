தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கூடலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Gudalur Election Result 2026: கூடலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: நீலகிரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கூடலூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் நூற்று ஒன்பதாவது (109) தொகுதியாகும். இது உதகமண்டலம் மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. கூடலூர் சட்டமன்ற தொகுதி என்பது நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள தனி தொகுதி (SC) ஆகும். கூடலூரின் பொருளாதாரம் தேயிலைத் தொழிற்துறையை பெரிதும் சார்ந்துள்ளது.
கூடலூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவரும். கூடலூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் பற்றி இங்கே அறிந்துகொள்ளலாம்.
கூடலூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): திராவிட மணி
அஐஅதிமுக (AIADMK): பொன்.ஜெயசீலன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கார்த்திக் ராமகிருஷ்ணன்
தவெக (TVK): ஏ.தீபக் சாய்கிஷோர்
கூடலூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,85,398
ஆண் வாக்காளர்கள்: 89,910
பெண் வாக்காளர்கள்: 95,481
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 7
கூடலூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 80.80% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
கூடலூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: பொன்.ஜெயசீலன் (அஇஅதிமுக) - 64,496 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எஸ்.காசிலிங்கம் (திமுக) - 62,551 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: இரா.கேதீசுவரன் (நாம் தமிழர் கட்சி) - 7,317 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: யோகேஸ்வரன் (தேமுதிக) - 1,173 வாக்குகள்
கூடலூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் கூடலூர் தொகுதியில் 73.32% வாக்குகள் பதிவாகின.
நீலகிரி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
உதகமண்டலம்
கூடலூர்
குன்னூர்
