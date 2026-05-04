English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: குடியாத்தம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: குடியாத்தம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Gudiyatham Election Result 2026: வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள குடியாத்தம்  (Gudiyatham) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 4, 2026, 10:11 AM IST
  • குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி முடிவுகள்!
  • யார் முன்னணி?
  • இதோ விவரம்

Trending Photos

குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சில்: திடீர் பண மழை, 5 ராசிகளுக்கு ஆரம்பமாகிறது பொற்காலம்
camera icon8
Jupiter Nakshatra Transit
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சில்: திடீர் பண மழை, 5 ராசிகளுக்கு ஆரம்பமாகிறது பொற்காலம்
வாக்கு எண்ணிக்கை: டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு நாளை விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
camera icon7
TN Assembly Election
வாக்கு எண்ணிக்கை: டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு நாளை விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. தொட்டதெல்லாம் செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
camera icon7
Ketu Peyarchi
கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. தொட்டதெல்லாம் செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
விஜய் டெபாசிட் பெறுவாரா? பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் தேவைப்படும் வாக்குகள் எவ்வளவு?
camera icon9
vijay
விஜய் டெபாசிட் பெறுவாரா? பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் தேவைப்படும் வாக்குகள் எவ்வளவு?
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: குடியாத்தம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

வேலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள குடியாத்தம் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதி (SC), தமிழ்நாட்டின் 234 தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். இது வேலூர் பாராளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு பகுதியாகும். 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் வி.அமுலு வெற்றி பெற்றார். காமராஜர் போட்டியிட்டு வென்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இந்தத் தொகுதி, திமுகவின் கோட்டையாகக் கருதப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

குடியாத்தம்  தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் குடியாத்தம்  தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

குடியாத்தம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

நாம் தமிழர் கட்சி - ஜே. எமலன் 

ஜி. பரிதா புருஷோத்தமன் (அதிமுக)

தேமுதிக - கே.பி. பிரதாப் 

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): கே. சிந்து

குடியாத்தம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,48,526 

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,20,946 

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,27,547

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 33

குடியாத்தம்  தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 89.6% ஆகும்.

குடியாத்தம்  சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: அமுலு (திமுக) - 1,00,412 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: ஜி. பரிதா (அதிமுக) - 93,511 வாக்குகள்

குடியாத்தம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் குடியாத்தம்  தொகுதியில் 77.74% வாக்குகள் பதிவாகின.

வேலூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

காட்பாடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 

வேலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

அணைக்கட்டு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

குடியாத்தம் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்னும் சில நிமிடங்களில்

About the Author
Gudiyatham ResultVellore districtDMKAIADMKTN Assembly Election

Trending News