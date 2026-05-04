தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: குடியாத்தம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

வேலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள குடியாத்தம் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதி (SC), தமிழ்நாட்டின் 234 தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். இது வேலூர் பாராளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு பகுதியாகும். 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் வி.அமுலு வெற்றி பெற்றார். காமராஜர் போட்டியிட்டு வென்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இந்தத் தொகுதி, திமுகவின் கோட்டையாகக் கருதப்படுகிறது.
குடியாத்தம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் குடியாத்தம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
குடியாத்தம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
நாம் தமிழர் கட்சி - ஜே. எமலன்
ஜி. பரிதா புருஷோத்தமன் (அதிமுக)
தேமுதிக - கே.பி. பிரதாப்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): கே. சிந்து
குடியாத்தம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,48,526
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,20,946
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,27,547
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 33
குடியாத்தம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 89.6% ஆகும்.
குடியாத்தம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: அமுலு (திமுக) - 1,00,412 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ஜி. பரிதா (அதிமுக) - 93,511 வாக்குகள்
குடியாத்தம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் குடியாத்தம் தொகுதியில் 77.74% வாக்குகள் பதிவாகின.
வேலூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
காட்பாடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
வேலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
அணைக்கட்டு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
குடியாத்தம் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்னும் சில நிமிடங்களில்