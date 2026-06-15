/கும்மிடிப்பூண்டி 3 வயது குழந்தை கொலை.. காவல்துறை விளக்கம்!

Gummidipoondi Child Abuse Case Update: கும்மிடிப்பூண்டியில் 3 வயது குழந்தை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்படவில்லை என திருவள்ளூர் மாவட்ட காவல்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையில், திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி உட்கோட்டம் சிப்காட் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில், ஒரு சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டதாக தகவல் கிடைத்தது. உடனடியாக இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, விசாரணையில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் கைது செய்யப்பட்டார்.
இச்சம்பவத்தில் ஒருவர் மட்டுமே ஈடுபட்டிருந்ததாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவரும் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியும் பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். இது குறித்த கூடுதல் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இச்சம்பவம் தொடர்பாக சரிபார்க்கப்படாத தகவல்கள் மற்றும் பொய்யான செய்திகளை எந்த ஒரு ஊடகத்திலும் பரப்புவதை பொதுமக்கள் தவிர்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டில் சிப்காட் பகுதியில் நேற்று மாலை ஒரு வடமாநில தம்பதியில் 3 வயது குழந்தை காணாமல் போனது தெரியவந்தது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த பெற்றோர் அப்பகுதி முழுவதும் தேடினர். அப்போது குழந்தை முட்புதரில் காயங்களுடன் இருந்தது. இதையடுத்து உடனடியாக குழந்தையை மீட்டு கும்மிடிப்பூண்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.
இதையடுத்து அங்கு முதலுதவி அளிக்கப்பட்ட நிலையில், குந்தையை மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை ஸ்டன்லி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டும் குழந்தை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தது. இந்த சம்பவத்தில் குழந்தை 4 பேரால் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதாக கூறப்பட்டது.
பீகாரை சேர்ந்த பிபின் மஞ்சி (வயது 19) என்ன்பவர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார். தொடர்ந்து அவருடன் தங்கி இருக்கும் மீதமுள்ள மூன்று பேரையும் கைது செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பின்னர் அவர்களிடம் சமரச பேச்சுவார்த்தை நடந்தி பொதுமக்களை கலைந்து செல்ல செய்தனர்.
இந்த நிலையில், குழந்தை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்படவில்லை. இந்த வழக்கில் ஒருவர் தான் குற்றவாளி அவரை கைது செய்து விசாரணை செய்து வருகிறோம் என திருவள்ளூர் காவல்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது.
இந்த கொடூர சம்பவத்திற்கு பலரும் கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், தமிழகத்தில் எங்கே இருக்கிறது பெண்கள் பாதுகாப்பு? என்ன தான் செய்கிறது காவல்துறை? எங்கே போனது சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படை? என அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கிறார் அதிமுக பொது செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி.
இது தொடர்பாக எக்ஸ் பக்கத்தில் அவர் கூறியிருப்பதாவது, திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி அருகே 3 வயது குழந்தை கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகி, முட்புதரில் வீசப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டதாக வரும் செய்தி அதிர்ச்சியளிக்கிறது. தமிழகத்தில் எங்கே இருக்கிறது பெண்கள் பாதுகாப்பு? என்ன தான் செய்கிறது காவல்துறை? எங்கே போனது சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படை?
இதுபோன்று இன்னும் எத்தனை பெண்கள், சிறுமிகள் உங்களுடைய 6 மாத Trial Period முடியும் வரை பாதுகாப்பை இழந்து, உயிரை இழக்க வேண்டும்? “அதிகாரிகளை நியமித்துவிட்டேன். இனிமே எல்லாம் மாறிவிடும்” என்று டயலாக் பேசிய முதல்வரே… இதுதான் அந்த மாற்றமா?
குழந்தை பாலியல் வன்கொடுமை- கொலை வழக்கில் தொடர்புள்ள குற்றவாளிகள் அனைவரையும் உடனடியாக கைது செய்து கடும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், இனியாவது Show காட்டும் அரசியலை நிறுத்திவிட்டு, Seriousness புரிந்து சட்டம் ஒழுங்கைக் காக்கும் செயல்களில் ஈடுபடுமாறு இந்த பொய்க்கால் குதிரை அரசை வலியுறுத்துகிறேன். இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.