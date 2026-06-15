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கும்மிடிப்பூண்டி 3 வயது குழந்தை கொலை.. காவல்துறை விளக்கம்!

Tiruvallur Gummidipoondi Child Abuse Case Update: கும்மிடிப்பூண்டி சிறுமி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்படவில்லை என திருவள்ளூர் மாவட்ட காவல்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 15, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:26 PM IST
கும்மிடிப்பூண்டி 3 வயது குழந்தை கொலை.. காவல்துறை விளக்கம்!
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R Balaji

R Balaji

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கும்மிடிப்பூண்டி 3 வயது குழந்தை கொலை.. காவல்துறை விளக்கம்!
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