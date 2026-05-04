தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கும்மிடிப்பூண்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கும்மிடிப்பூண்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கும்மிடிப்பூண்டி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் முதல் (01) தொகுதியாகும். இது கும்மிடிப்பூண்டி மற்றும் ஊத்துக்கோட்டை தாலுகாக்களை உள்ளடக்கியது. ஆந்திர மாநில எல்லையை ஒட்டியுள்ள இத்தொகுதி, சிப்காட் (SIPCOT) தொழிற்பேட்டைகள் நிறைந்த ஒரு முக்கியத் தொழில் மையமாகும். விவசாயமும் தொழில்துறையும் சரிசமமாகப் பங்களிக்கும் இத்தொகுதி, திருவள்ளூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.
கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
கும்மிடிப்பூண்டி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): டி.ஜே. கோவிந்தராஜன்
பாமக (PMK): எம். பிரகாஷ் (அதிமுக கூட்டணியில்)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): உஷா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எஸ். விஜயகுமார்
கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,54,129
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,23,359
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,30,734
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 36
கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 84.5% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
கும்மிடிப்பூண்டி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: டி.ஜே. கோவிந்தராஜன் (திமுக) - 1,26,452 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எம். பிரகாஷ் (பாமக) - 75,514 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: உஷா - 11,701 வாக்குகள்
தேமுதிக: டி.எம். டில்லி - 2,576 வாக்குகள்
கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதியில் 82.4% வாக்குகள் பதிவாகின.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
