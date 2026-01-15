இன்ஸ்டாகிராமில் துப்பாக்கி விற்பனை? திமுக பிரமுகரின் நெருங்கிய சகா சிக்கினர்!

பொங்கல் பண்டிகைக்காக நெல்லை மாநகரமே விழாக்கோலம் பூண்டிருக்கும் வேளையில், மேலப்பாளையம் பகுதியில் கள்ளத்துப்பாக்கியுடன் 2 பேர் பிடிபட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் பின்னணியில் சினிமா பாணியிலான திடுக்கிடும் தகவல்கள் போலீஸ் விசாரணையில் அம்பலமாகியுள்ளது. பொங்கலை முன்னிட்டு நெல்லை மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் மணிவண்ணன் உத்தரவின் பேரில் விடிய விடிய வாகன சோதனை நடந்து வருகிறது. இந்த நிலையில் மேலப்பாளையத்தைச் சேர்ந்த ஆமீர் சோகைன் (25) மற்றும் மூலிக்குளத்தைச் சேர்ந்த ரத்ன பாலா (40) ஆகியோர் கள்ளத்துப்பாக்கி வைத்திருப்பதாக போலீசாருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்துள்ளது.
துணை கமிஷனர் வினோத் சந்தாராம்
இதனையடுத்து, துணை கமிஷனர் வினோத் சந்தாராம் தலைமையிலான தனிப்படை போலீஸ், ஆமீர் சோகைன் வீட்டைச் சுற்றி வளைத்து அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டது. அப்போது அங்கு பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த நாட்டுத் துப்பாக்கி ஒன்றை போலீஸ் கைப்பற்றியது. போலீஸ் விசாரணையில் இந்தத் துப்பாக்கியின் பயணம் குறித்த சுவாரசியத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. வட மாநிலத்திலிருந்து சுமார் 1.2 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கப்பட்ட இந்தத் துப்பாக்கி, திண்டுக்கல்லைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு 1.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், வாங்கிய சில நாட்களிலேயே துப்பாக்கி சரியாக வேலை செய்யவில்லை எனக் கூறி, வாங்கியவர் அதைத் திருப்பிக் கொடுத்து பணத்தைக் கேட்டுள்ளார்.
பழுதான துப்பாக்கி
இதனால் அந்தத் துப்பாக்கி மீண்டும் மேலப்பாளையத்திற்கே வந்து சேர்ந்துள்ளது. கையில் தேங்கிய பழுதான துப்பாக்கியை எப்படியாவது விற்றுப் பணமாக்கத் திட்டமிட்ட இவர்கள், இன்ஸ்டாகிராமில் "துப்பாக்கி விற்பனைக்கு" என்பது போல சூசகமாகப் பதிவு போட்டதாகத் தெரிகிறது. இந்த ஆன்லைன் விளம்பரமே இவர்களுக்கு எமனாக மாறியது. சைபர் கண்காணிப்பில் இந்தத் தகவல் சிக்கியதைத் தொடர்ந்தே, துணை கமிஷனர் தலைமையிலான டீம் நள்ளிரவில் களமிறங்கி ஆமீர் மற்றும் ரத்ன பாலாவைத் தூக்கியுள்ளது.
இந்த விவகாரத்தில் சிக்கியுள்ள ரத்ன பாலா (40), மூலிக்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர். இவர் திமுக பொறியாளர் அணியில் பொறுப்பு கேட்டு விண்ணப்பித்துள்ள நிலையில், அக்கட்சியைச் சேர்ந்த கவுன்சிலர் கருப்பசாமி கோட்டையப்பனுடன் எப்போதும் நெருக்கமாகச் சுற்றித் திரிந்ததும் போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
போலீஸ் விசாரணை!
தற்போது மேலப்பாளையம் போலீஸ் நிலையத்தில் வைத்து துணை கமிஷனர் வினோத் சந்தாராம் மற்றும் போலீஸ் உயரதிகாரிகள் இருவரிடமும் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
"கைப்பற்றப்பட்டது ஒரு துப்பாக்கி தானா? அல்லது 6 துப்பாக்கிகள் வரை கைமாறியதா?" என்ற கோணத்திலும், இவர்களுக்குப் பின்னால் இருக்கும் பெரிய நெட்வொர்க் குறித்தும் போலீஸ் துருவித் துருவி விசாரித்து வருகிறது. விசாரணை முடிவில் மேலும் பல திடுக்கிடும் உண்மைகள் வெளிவரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
