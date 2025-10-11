கரூர் கூட்டநெரிசல்: முதல் குற்றவாளி இவர் தான்... உடனே கைது செய்யுங்க - ஹெச். ராஜா தடாலடி

H Raja Latest News Updates: சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் பாஜக மூத்த நிர்வாகி ஹெச். ராஜாவின் 69ஆவது பிறந்தநாள் விழா நேற்று (அக்டோபர் 10) நடைபெற்றது. முன்னதாக, முத்துராமலிங்க தேவர், அம்பேத்கர் சிலைக்கு ஹெச். ராஜா மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தார்.
இதையடுத்து, கட்சி நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் முன்னிலையில் பிறந்தநாள் கேக் வெட்டிக் கொண்டாடினார். தொடர்ந்து, ஹெச்.ராஜா நடிப்பில் வெளியாக உள்ள 'கந்தன்மலை' திரைப்படத்தின் டீசர் காட்சி வெளியிடப்பட்டது. கட்சி தொண்டர்கள், பொதுமக்கள் அனைவரும் கண்டு ரசித்தனர்.
H Raja: திருமாவளவனை கைது செய்ய வேண்டும்
தொடர்ந்து ஹெச். ராஜா செய்தியாளர்களிடம் பேசியதாவது, "திருமாவளவன் கார் இருசக்கர வாகனம் மீது மோதிய சம்பவத்திற்கு மன்னிப்பு கேட்டிருந்தால் பிரச்சனை அப்போதே முடிந்திருக்கும். ஆணவ படுகொலைகள் பற்றி பேசும் திருமாவளவன் ஆணவம் கொண்ட அரசியல்வாதியாக இருக்கிறார். நீதிமன்றத்திற்குள் சென்று கேள்வி கேட்ட வழக்கறிஞரை தாக்குதல் நடத்தியது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. நடந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள், திருமாவளவன் உள்ளிட்டோரை தமிழ்நாடு அரசு கைது செய்ய வேண்டும்" என்றும் கோரிக்கை வைத்தார்.
H Raja: 'உதயநிதிக்கு அரசியல் பற்றி என்ன தெரியும்?'
மேலும் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அதிமுக - பாஜக கூட்டணி குறித்து கூறியது பற்றி செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அவர் பதில் கூறும்போது, "திமுக கூட்டணி தான் சந்தர்ப்பவாத கூட்டணி. உதயநிதிக்கு அரசியல் பற்றி என்ன தெரியும்?" என்று கேள்வி எழுப்பினார். கரூரில் விஜய்யின் தவெக நடத்திய பிரச்சார கூட்டத்தில் ஏற்பட்டதன் காரணமாக 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் குறித்தும் ஹெச். ராஜா பேசினார்.
H Raja: கரூர் SP தான் முதல் குற்றவாளி
"இந்த கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவத்திற்கு திமுகதான் காரணம் பாதுகாப்புக்கு கொடுக்க வேண்டியது காவல்துறையின் பொறுப்பு. முதல் குற்றவாளி கரூர் மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் தான். அவரை உடனடியாக சஸ்பெண்ட் செய்து கைது செய்து விசாரணை செய்ய வேண்டும்" என தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்தார். மேலும், திமுக தொடர்ந்து நாடகம் போட்டு மக்களை ஏமாற்றினால் 2026ஆம் ஆண்டு மே மாதம் நடக்கும் தேர்தலில், 1991ஆம் ஆண்டு நடந்தது போல நடைபெறும்" என்று கூறினார்.
H Raja: 'ஜாதி உணர்வுகளை மாற்ற முடியாது'
2026ஆம் ஆண்டு நடைபெறும் சட்டப்பேரவை தேர்தல் குறித்து பேசிய ஹெச். ராஜா, "தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கும்" என்றார். மேலும், தற்போது கல்வி நிலையங்களில் ஜாதி வெறி தலை தூக்க திமுக தான் காரணம் என்று குற்றஞ்சாட்டிய ஹெச். ராஜா, தமிழகத்தில் உள்ள தெருக்களில் ஜாதி பெயர்களை எடுத்தாலும், உணர்வுகளை மாற்ற முடியாது என்றார். விஜய் கரூர் செல்ல உரிமை இருக்கு யாரிடம் அனுமதி கேட்டு காத்திருக்க வேண்டியதில்லை என்றும் அவர் கூறினார்.
