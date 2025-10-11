English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கரூர் கூட்டநெரிசல்: முதல் குற்றவாளி இவர் தான்... உடனே கைது செய்யுங்க - ஹெச். ராஜா தடாலடி

H Raja: கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவத்தில் முதல் குற்றவாளி கரூர் மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் தான் என்றும் அவரை உடனே கைது செய்து விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் ஹெச். ராஜா பேசியுள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 11, 2025, 10:14 PM IST
  • ஹெச். ராஜா நேற்று அவரது 69ஆவது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார்.
  • திருமாவளவன் உள்ளிட்டோரை கைது செய்ய வேண்டும் - ஹெச். ராஜா
  • விஜய் கரூர் செல்ல உரிமை இருக்கு - ஹெச். ராஜா

Trending Photos

தென்னிந்திய சினிமாவில் அதிக விருதுகளை பெற்ற நடிகை யார்? த்ரிஷா, நயன்தாரா இல்லை!
camera icon7
Most Award Winning actress
தென்னிந்திய சினிமாவில் அதிக விருதுகளை பெற்ற நடிகை யார்? த்ரிஷா, நயன்தாரா இல்லை!
தோனி விளையாடுவது உறுதி... CSK கழட்டிவிடும் இந்த 5 வீரர்கள் - மினி ஏலத்தின் முரட்டு பிளான்!
camera icon8
IPL 2026
தோனி விளையாடுவது உறுதி... CSK கழட்டிவிடும் இந்த 5 வீரர்கள் - மினி ஏலத்தின் முரட்டு பிளான்!
2வது மனைவியாக மாறிய 7 டாப் நடிகைகள்! லிஸ்டில் யாரெல்லாம் பாருங்க..
camera icon7
Top Actress
2வது மனைவியாக மாறிய 7 டாப் நடிகைகள்! லிஸ்டில் யாரெல்லாம் பாருங்க..
ரேஷன் கார்டு : மாதந்தோறும் பொருள் வாங்காதவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon8
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : மாதந்தோறும் பொருள் வாங்காதவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
கரூர் கூட்டநெரிசல்: முதல் குற்றவாளி இவர் தான்... உடனே கைது செய்யுங்க - ஹெச். ராஜா தடாலடி

H Raja Latest News Updates: சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் பாஜக மூத்த நிர்வாகி ஹெச். ராஜாவின் 69ஆவது பிறந்தநாள் விழா நேற்று (அக்டோபர் 10) நடைபெற்றது. முன்னதாக, முத்துராமலிங்க தேவர், அம்பேத்கர் சிலைக்கு ஹெச். ராஜா மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தார். 

Add Zee News as a Preferred Source

இதையடுத்து, கட்சி நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் முன்னிலையில் பிறந்தநாள் கேக் வெட்டிக் கொண்டாடினார். தொடர்ந்து, ஹெச்.ராஜா நடிப்பில் வெளியாக உள்ள 'கந்தன்மலை' திரைப்படத்தின் டீசர் காட்சி வெளியிடப்பட்டது. கட்சி தொண்டர்கள், பொதுமக்கள் அனைவரும் கண்டு ரசித்தனர்.

H Raja: திருமாவளவனை கைது செய்ய வேண்டும்

தொடர்ந்து ஹெச். ராஜா செய்தியாளர்களிடம் பேசியதாவது, "திருமாவளவன் கார் இருசக்கர வாகனம் மீது மோதிய சம்பவத்திற்கு மன்னிப்பு கேட்டிருந்தால் பிரச்சனை அப்போதே முடிந்திருக்கும். ஆணவ படுகொலைகள் பற்றி பேசும் திருமாவளவன் ஆணவம் கொண்ட அரசியல்வாதியாக இருக்கிறார். நீதிமன்றத்திற்குள் சென்று கேள்வி கேட்ட வழக்கறிஞரை தாக்குதல் நடத்தியது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. நடந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள், திருமாவளவன் உள்ளிட்டோரை தமிழ்நாடு அரசு கைது செய்ய வேண்டும்" என்றும் கோரிக்கை வைத்தார்.

H Raja: 'உதயநிதிக்கு அரசியல் பற்றி என்ன தெரியும்?'

மேலும் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அதிமுக - பாஜக கூட்டணி குறித்து கூறியது பற்றி செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அவர் பதில் கூறும்போது, "திமுக கூட்டணி தான் சந்தர்ப்பவாத கூட்டணி. உதயநிதிக்கு அரசியல் பற்றி என்ன தெரியும்?" என்று கேள்வி எழுப்பினார். கரூரில் விஜய்யின் தவெக நடத்திய பிரச்சார கூட்டத்தில் ஏற்பட்டதன் காரணமாக 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் குறித்தும் ஹெச். ராஜா பேசினார்.

H Raja:   கரூர் SP தான் முதல் குற்றவாளி

"இந்த கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவத்திற்கு திமுகதான் காரணம் பாதுகாப்புக்கு கொடுக்க வேண்டியது காவல்துறையின் பொறுப்பு. முதல் குற்றவாளி கரூர் மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் தான். அவரை உடனடியாக சஸ்பெண்ட் செய்து கைது செய்து விசாரணை செய்ய வேண்டும்" என தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்தார். மேலும், திமுக தொடர்ந்து நாடகம் போட்டு மக்களை ஏமாற்றினால் 2026ஆம் ஆண்டு மே மாதம் நடக்கும் தேர்தலில், 1991ஆம் ஆண்டு நடந்தது போல  நடைபெறும்" என்று கூறினார்.

H Raja: 'ஜாதி உணர்வுகளை மாற்ற முடியாது'

2026ஆம் ஆண்டு நடைபெறும் சட்டப்பேரவை தேர்தல் குறித்து பேசிய ஹெச். ராஜா, "தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கும்" என்றார். மேலும், தற்போது கல்வி நிலையங்களில் ஜாதி வெறி தலை தூக்க திமுக தான் காரணம் என்று குற்றஞ்சாட்டிய ஹெச். ராஜா, தமிழகத்தில் உள்ள தெருக்களில் ஜாதி பெயர்களை எடுத்தாலும், உணர்வுகளை மாற்ற முடியாது என்றார். விஜய் கரூர் செல்ல உரிமை இருக்கு யாரிடம் அனுமதி கேட்டு காத்திருக்க வேண்டியதில்லை என்றும் அவர் கூறினார்.

மேலும் படிக்க | தவெக தொண்டர்கள் இபிஎஸ்-ஐ விரும்புகிறார்கள்... செல்லூர் ராஜூ சொல்வது என்ன?

மேலும் படிக்க | விஜய் இந்த தேதியில் கரூர் செல்கிறார்... 3-ஸ்டார் ஹோட்டலில் மீட்டிங்கா? - வெளியான தகவல்

மேலும் படிக்க | மகளிர் உரிமைத் தொகையை வைத்து ஏமாற்றுகிறீர்களா...? - நயினார் நாகேந்திரன் கிடுக்குப்பிடி கேள்வி

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

H RajaBJPKarurKarur StampedeTamil News

Trending News