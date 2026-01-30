இந்துக்கள் அந்த ஒரு நாள் மட்டும் பிரிந்து இருக்கிறோம்... ஹெச். ராஜா சொல்வது என்ன?

H Raja Latest News Updates: கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குலசேகரம் மணலி விளை ஈஸ்வர கால பூதத்தான் கோயில் கும்பாபிஷேக திருவிழா நேற்று (ஜன. 29) தொடங்கியது. தினமும் கணபதி ஹோமம் உட்பட பல சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற உள்ளது. ஆறு நாட்கள் நடைபெற உள்ள விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான மஹா கும்பாபிஷேகம் நேற்று நடைபெற்றது.
கலசாபிஷேகம் உட்பட பல சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றது, தொடர்ந்து வாழ்தரங்கம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில், பாஜக தேசிய பொது குழு உறுப்பினர் ஹெச்.ராஜா மற்றும் இந்து முன்னணி மாநில அமைப்பாளர் பொன்னையா ஆகியோர் குத்து விளக்கேற்றி தொடங்கிவைத்தனர். இந்து முன்னணி பாஜக நிர்வாகிகள் உட்பட திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
H Raja: இந்துக்கள் ஒரு நாள் மட்டுமே பிரிந்திருக்கிறோம்...
முன்னதாக நிகழ்ச்சிக்கு வந்த சிறப்பு விருந்தினர்களை சிங்காரி மேளம் முழங்க வரவேற்பு அளித்தனர். நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு வேல் வழங்கி பொன்னாடை போர்த்தி சிறப்பித்தனர். வாழ்தரங்கில் பேசிய ஹெச். ராஜா கூறியதாவது, " நம் இந்துக்கள் எல்லாம் நான்கு வருடம் 364 நாட்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கிறோம். ஆனால் அந்த ஒரு நாள் நாம் பிரிந்து இருக்கிறோம். அந்த நாள் தேர்தல் நடக்கும் நாள்.
அதனால் தாணுமாலயா சுசீந்திரம் கோவிலுக்கு ஒருவர் வருவார், நம்மளை பார்த்து கேட்பார்... 'நீங்கள் எல்லாரும் சோறு தான் திங்கிறீங்களா? என்று நம்மளை பார்த்தே கேட்பார்... அதுக்கு அப்புறம் ஒருவர் வருவார். இந்து சமுதாயத்தில் மிக பெரிய பிரிவுகள் சைவமும், வைஷ்ணமும். இவன் சைவத்துக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுப்பார். வைஷ்ணவத்துக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுப்பார்.
H Raja: இது அறநிலையத்துறை அமைச்சரின் வேலையில்லை
அதுபோன்று டிசம்பர் 25ஆம் தேதி கிறிஸ்துமஸ் விழாவில், நம் சமாதான இந்து தர்மத்தை டெங்கு, மலேரியா போன்று ஒழிப்பேன் என்று சொன்ன நபர் கோவில் பணத்தில் resort கட்ட போகிறார்கள். இந்து கோவில் சொத்துகள் கொள்ளையடிக்கபட்டு அராஜகம் செய்யப்படுகிறது. கொளத்தூரில் கலைக்கல்லூரி கட்ட மைலாப்பூர் கபாலீஸ்வரின் பணம், இது உயர் கல்வி அமைச்சரின் வேலை. ஆனால் இது அறநிலையத்துறை மந்திரி வேலை கிடையாது.
H Raja: அறநிலையத்துறை தலையிட முடியாது
கோவிலுக்கு தங்கம் இருக்க கூடாது, நிதி இருக்க கூடாது, நிலம் இருக்க கூடாது, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இந்து சமுதாயத்தின் கோவில்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என தீர்ப்பு வழங்கியது. இந்த தீர்ப்பை தமிழக அரசாங்கம் மீறினால் மீறிய இடமெல்லாம் நாம் வீதியில் இருக்க வேண்டும். கோவில் சொத்துகள் அரசு சொத்துகள் இல்லை.
திருப்பரங்குன்றத்தில் முருகன் பெருமானுக்கு தீபம் ஏற்ற சொன்னார்கள். இந்து உணர்வுகளை காயப்படுத்த வேண்டும் என்றே நினைக்கிறார்கள். ஏனென்றால் இந்து திருப்பி அடிக்க மாட்டான். அமைச்சர் கோவில் சொத்துகளை தனது சொந்த சொத்து என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார். நீங்கள் கோவிலில் வாழ்பாட்டு முறைகளில் தலையிட முடியாது. மதம் சாராத ஆன்மிகம் இல்லாத விஷயத்தில் மட்டும் இந்து அறநிலையத்துறை தலையிட முடியும்.
விளக்கேற்றுவது இந்துக்களின் ஆன்மீக வேலை. இது அறநிலைய துறையின் வேலை இல்லை. இந்து விரோத அரசு. அரசு நிதியை வரியை எடுத்து மசூதிக்கு 3000 ரூபாய் மாதம் வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளது. மசூதி நிதி அரசிற்கா செல்கிறது, கிறிஸ்தவ தேவாலய நிதி டயோசிஸ் எடுத்துகொள்கிறது. ஆனால் இந்து கோயில்கள் 170 கோயில்களை திமுக அரசு இடித்து உள்ளது, இந்து விரோத தீய சக்தி திமுக ஒருங்கிணைந்து அப்புறம்படுத்துவோம்" என்றார்.
