விஜய் யாரின் வாக்குகளை பிரிப்பார்? திமுக, அதிமுக இல்லை! எச். ராஜா புது கணக்கு

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 4 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதற்காக அனைத்து கட்சியினரும் வேலை பார்த்து வருகின்றனர். இத்தேர்தல் வழக்கம்போல் திமுக மற்றும் அதிமுக இடையேயான போட்டியாக இல்லாமல் 4 முனை போட்டியாக மாறி இருக்கிறது. நாம் தமிழர் கட்சி நல்ல வாக்கு சதவீதத்தை பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விஜய்யின் அரசியல் வருகை பிரதான கட்சியான திமுக, அதிமுகவிற்கு கொஞ்சம் பயத்தை கொடுத்திருக்கிறது.
நான்கு முனை போட்டி
விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இத்தேர்தலில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் 10 முதல் 15 சதவீதம் வரை வாக்குகள் பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் அவர் பெறும் வாக்குகள் எந்த கட்சியினுடையது அவர் எந்த கட்சி வாக்குகளை பிரிப்பார் என்ற கேள்வி தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. அவருடன் ஏதேனும் கட்சி கூட்டணியில் இணையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவர் 234 தொகுதியிலும் தனித்தே களமிறங்குகிறார். அனைத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களையும் அறிவித்து விட்டார். தற்போது அவர்கள் மக்களிடன் நேரடியாக சென்று வாக்கு சேகரிக்க தொடங்கிவிட்டனர்.
திமுக, அதிமுகவிற்கு பெரிய சவால்
தமிழக வெற்றிக் கழகம் பிரதான கட்சிகளாக இருக்கக்கூடிய திமுக மற்றும் அதிமுகவிற்கு கடும் சவலாக இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இரு கட்சியில் இருந்தும் எங்களுக்கு தவெகவால் எந்த பாதிப்பு கிடையாது, எங்களிடம் கொள்கை உள்ளது, எனவே எங்களின் வாக்காளர்கள் எங்களுக்குதான் வாக்களிப்பார்கள் என கூறி வருகின்றனர். மறுபக்கம் விஜய் தவெக மற்றும் திமுக இடையேதான் போட்டியே என கூறி வருகிறார்.
நாம் தமிழர் கட்சியின் வாக்குகளும் தவெகவிற்கு செல்லும் என கூறப்பட்டு வருகிறது. அவர்களது தரப்பிலும் இந்த கருத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், தவெகவால் திமுகவிற்குதான் பெரும் பாதிப்பு என பாஜக மூத்த தலைவர் எச். ராஜா கூறி உள்ளார்.
திருமாவளவனின் வாக்குகளை பிரிப்பார்
அதாவது, விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தால், திமுகவிற்குதான் பெரிய பாதிப்பு. அவர் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளின் வாக்குகளை பிரிப்பார். குறிப்பாக திருமாவளவனின் விசிக வாக்குகளை விஜய் பிரிப்பார் என தெரிவித்தார். மேலும், எங்களின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு விஜய்யால் எந்த பாதிப்பும் கிடையாது. அவர் திமுக வாக்குகளைதான் பிரிப்பார் என எச். ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் படிக்க: அடுத்த 2 மணி நேரத்திற்கு உஷார் மக்களே.. 11 மாவட்டங்களில் கனமழை! நாளையும் தொடரும்
மேலும் படிக்க: LPG சிலிண்டர் வாங்க இனி முகவரி சான்று தேவையில்லை.. மத்திய அரசின் குட் நியூஸ்.. எப்படி பெறுவது?
மேலும் படிக்க: குழப்பத்தில் திருமா.. ஆதவ் அர்ஜுனாவுடன் மறைமுக டீலிங்? பரபர தகவல்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ