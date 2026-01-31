English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ஹெச். ராஜா உடல்நிலை எப்படி இருக்கு...? அவருக்கு என்னாச்சு...? அப்பல்லோ வெளியிட்ட அறிக்கை!

ஹெச். ராஜா உடல்நிலை எப்படி இருக்கு...? அவருக்கு என்னாச்சு...? அப்பல்லோ வெளியிட்ட அறிக்கை!

H Raja Health Update: பாஜக மூத்த தலைவர் ஹெச். ராஜாவின் உடல்நிலை குறித்து அப்பல்லோ மருத்துவமனை விளக்கம் அளித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 31, 2026, 09:16 PM IST

H Raja Health Update: பாஜகவின் தேசிய செயற்குழு உறுப்பினரும், முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான ஹெச். ராஜா நேற்று சென்னையில் நடந்த NDTV ஊடகத்தின் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றபோது அவருக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. 

உடனடியாக அருகில் இருந்த மருத்துவமனையில் அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. ஓரளவுக்கு உடல்நிலை தேறிய நிலையில், மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். தொடர்ந்து அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகின. 

H Raja Health Update: ஹெச். ராஜா அட்மின் போட்ட பதிவு

இதுகுறித்து ஹெச். ராஜாவின் அதிகாரப்பூர்வ X பக்கத்தில் இருந்து இன்று காலையில் அவரது உடல்நிலை குறித்து பதிவிடப்பட்டது. அவரது சமூக வலைதளப் பக்கத்தின் அட்மின் போட்ட அந்த பதிவில், "ஹெச். ராஜா நேற்றைய தினம் NDTV விவாத நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட போது எதிர்பாராதவிதமாக உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்ட காரணத்தால் உடனடியாக சென்னையில் உள்ள பாலாஜி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு அங்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு பின்னர் சென்னை கிரீம்ஸ் ரோடு அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் உயர் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இன்னும் ஓரிரு தினங்கள் மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று இறைவன் அருளால் பூரண குணமடைந்து நலமோடு வீடு திரும்புவார்" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

மேலும், ஹெச். ராஜா மருத்துவ சிகிச்சையில் இருப்பதால் அவரது அலைபேசி எண்ணிற்கு சில தினங்களுக்கு  தயவுசெய்வு தொண்டர்கள் யாரும் அழைக்கவேண்டாம் என்றும் அந்த பதிவின் மூலம் கேட்டுக்கொள்ளுப்பட்டது. ஹெச். ராஜா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் அவர் விரைவில் குணமடைந்து வர வேண்டும் என வேண்டுவதாக தெரிவித்திருந்தனர்.

H Raja Health Update: அப்பல்லோ சொல்வது என்ன?

இந்தச் சூழலில், அப்பல்லோ மருத்துவமனை இன்று (ஜன. 31) மாலை ஹெச்.ராஜா உடல்நிலை குறித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், "பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டு பாஜக மூத்த தலைவர் ஹெச். ராஜா சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் எங்களின் மருத்துவக் குழுவின் கண்காணிப்பில் இருந்து வருகிறார், சிகிச்சையால் அவரது உடல்நிலை முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது, நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் அவர் பேசி வருகிறார்" என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

H Raja

H Raja Health Update: கோபப்பட்ட ஹெச்.ராஜா

நேற்று ஹெச்.ராஜா உடன் நிகழ்வில் இருந்த பிரபல யூ-ட்யூபர் கிஷோர் கே. சாமி, NDTV நடத்திய அந்த விவாத நிகழ்வில் இருந்த திமுக பிரமுகர், பிரதமர் மோடி குறித்து தவறாகப் பேசியதால், ஹெச். ராஜா கோபப்பட்டதாகவும், அதனால் அவருக்கு பக்கவாதம் ஏற்பட்டதாகவும் பதிவிட்டிருந்தார். அவர் தனது உடல்நலத்தை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் மனதில் அதிக மன அழுத்தத்தை ஏற்றிவிடக்கூடாது என்றும் அவர் அப்பதிவில் குறிப்பிட்டிருந்தார். முதலில் அவருக்கு உடலில் சர்க்கரை அளவு குறைந்துவிட்டதாக எண்ணி இனிப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஆனால், நடக்க முடியாமல் திணறியபோதுதான் அவருக்கு பக்கவாதம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு விரைந்துள்ளனர். 

