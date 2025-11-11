English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பள்ளிகளுக்கு 12 நாட்கள் விடுமுறை! வெளியான சூப்பர் அறிவிப்பு!

பள்ளிகளுக்கு 12 நாட்கள் விடுமுறை! வெளியான சூப்பர் அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் உள்ள பள்ளி மாணவர்களுக்கு அரையாண்டு தேர்வு மற்றும் விடுமுறை குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி, மாணவர்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தேர்வு முடிந்தவுடன் கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுடன் தொடர்ச்சியாக 12 நாட்கள் விடுமுறை வருவதால் மாணவர்கள் உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 11, 2025, 08:14 PM IST
  • பள்ளி மாணவர்களுக்கு கொண்டாட்டம்!
  • அரையாண்டு தேர்வு தேதிகள் அறிவிப்பு
  • 12 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை!

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன், செவ்வாய் - இந்த ராசிகளுக்கு இன்று நல்ல நாள்
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன், செவ்வாய் - இந்த ராசிகளுக்கு இன்று நல்ல நாள்
துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு பொன்னான நாட்கள், அதிர்ஷ்டம்
camera icon7
Venus Transit
துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு பொன்னான நாட்கள், அதிர்ஷ்டம்
2 மனைவிகள்- 6 குழந்தைகள்..கோடி கோடியாய் சொத்து! யார் இந்த தர்மேந்திரா?
camera icon7
Actor Dharmendra
2 மனைவிகள்- 6 குழந்தைகள்..கோடி கோடியாய் சொத்து! யார் இந்த தர்மேந்திரா?
உச்ச ராசியில் அதிசார குரு பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு 2026ல் ராஜயோகம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon8
Guru Peyarchi
உச்ச ராசியில் அதிசார குரு பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு 2026ல் ராஜயோகம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
பள்ளிகளுக்கு 12 நாட்கள் விடுமுறை! வெளியான சூப்பர் அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் உள்ள பள்ளி மாணவர்களுக்கு அரையாண்டு தேர்வு மற்றும் விடுமுறை குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி, மாணவர்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தேர்வு முடிந்தவுடன் கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுடன் தொடர்ச்சியாக 12 நாட்கள் விடுமுறை வருவதால் மாணவர்கள் உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: ஆதார் பதிவு, பள்ளி குழந்தைகளுக்கு குட் நியூஸ் - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

தொடர் விடுமுறை

2025-26 கல்வியாண்டிற்கான அரையாண்டுத் தேர்வுகள், வரும் டிசம்பர் 15-ம் தேதி தொடங்கி, டிசம்பர் 23-ம் தேதி வரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்வு முடிந்த மறுநாளான டிசம்பர் 24-ம் தேதி முதல், அரையாண்டு விடுமுறை தொடங்குகிறது. இந்த விடுமுறை, ஜனவரி 4-ம் தேதி வரை, மொத்தம் 12 நாட்கள் நீடிக்கும். இந்த நீண்ட விடுமுறையில் கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் ஆங்கில புத்தாண்டு ஆகிய பண்டிகைகளும் அடங்குவதால், மாணவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாக கொண்டாட ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

குறைக்கப்பட்ட வேலை நாட்கள்

நடப்பு கல்வியாண்டில், ஆசிரியர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, மொத்த வேலை நாட்கள் 220-லிருந்து 210 ஆக குறைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. குறைக்கப்பட்ட அந்த 10 நாட்கள், ஆசிரியர்களுக்கான கல்விசார் பயிற்சிகளுக்காக பயன்படுத்தப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது. முன்னதாக, காலாண்டு தேர்வுக்கு பிறகு மாணவர்களுக்கு 9 நாட்கள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது.

விரைவில் கால அட்டவணை

தற்போது அரையாண்டு தேர்வுக்கான தேதிகள் மட்டும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஒவ்வொரு வகுப்புக்குமான விரிவான தேர்வு கால அட்டவணையை, பள்ளிக்கல்வித்துறை விரைவில் வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தேர்வு ஒருபுறம் இருந்தாலும், அதனை தொடர்ந்து வரும் நீண்ட விடுமுறையை எண்ணி மாணவர்கள் இப்போதே திட்டமிடத் தொடங்கிவிட்டனர்.

மேலும் படிக்க: வயதானவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த மிகப்பெரிய பரிசு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Studentsschoohalf year examAnbhil MaheshTN Govt

Trending News