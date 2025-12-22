பள்ளிகள் லீவ், கிறிஸ்துமஸ் எதிரொலி: இந்த சிறப்பு ரயிலில் ஏறினால்... தமிழ்நாட்டையே சுற்றலாம்!

Southern Railway Christmas Special Train, Erode - Nagercoil: டிசம்பர் மாதம் என்றாலே விடுமுறைகள் நிறைந்த மாதம் எனலாம். பருவமழைக்காலம் என்பதால் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு அடிக்கடி விடுமுறை அறிவிக்கப்படும்.
அதேநேரத்தில், அரையாண்டு தேர்வுகளும் நிறைவடைந்து அதற்கான விடுமுறையும் இருக்கும். இதனால், கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை மற்றும் புத்தாண்டை கொண்டாட மாணவர்களுடன் சேர்ந்து பெற்றோரும் சிறு இளைப்பாருதலுக்காக சொந்த ஊர் செல்வார்கள். தீபாவளிக்கு ஊருக்கு செல்ல முடியாதவர்களும், பொங்கலுக்கு ஊருக்குச் செல்ல இயலாதவர்களும் இந்த நீண்ட விடுமுறை தினங்களை பயன்படுத்திக்கொள்வார்கள். இன்னும் ஒரு சிலரோ இந்த விடுமுறை தினங்களை பயன்படுத்தி இன்பச் சுற்றுலா, ஆன்மீகச் சுற்றுலாவுக்கு திட்டமிடுவார்கள்.
Christmas Special Train: சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
இதனால், ரயில், பேருந்து, விமானங்களில் பயணிக்க டிக்கெட் கிடைப்பது குதிரை கொம்பாக இருக்கும். இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னரே நீங்கள் திட்டமிட்டு முன்பதிவு செய்திருந்தால் மட்டுமே இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு இருக்கும். பேருந்து மற்றும் விமானத்தை ஒப்பிடுகையில் ரயிலில் குறைந்த கட்டணத்தில் பயணிக்கலாம் என்பதால் ஏழை, எளிய மக்கள் தொடங்கி நடுத்தர வர்க்கத்தினர் வரை அனைவருமே ரயிலையே தேர்வு செய்வார்கள். இதனால், ரயில்களும் நிரம்பி வழியும். ஐஆர்சிடிசி செயலை திறந்து பார்த்தாலே அனைத்து ரயில்களிலும் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்தான் காட்டும்.
இது கடைசி நேரத்தில் திட்டமிடுபவர்களுக்கு கடினமான ஒன்றாகும். இவர்களுக்கு என்றே தெற்கு ரயில்வே பண்டிகை காலங்களில் சிறப்பு ரயில்களை அறிவிப்பது உண்டு. அந்த வகையில், கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை மற்றும் எதிர்வரும் விடுமுறை தினங்களை கருத்தில்கொண்டு தெற்கு ரயில்வே ஈரோடு - நாகர்கோவில் நகரங்களுக்கு இடையே சிறப்பு ரயில் ஒன்றை நேற்று அறிவித்திருந்தது. இன்று காலை 8 மணிக்கு இந்த ரயிலின் முன்பதிவு தொடங்கி தற்போது வெயிட்டிங் லிஸ்ட் காட்டுகிறது.
Erode - Nagercoil Special Train: 21.15 மணிநேரம் பயணிக்கலாம்
ஈரோட்டில் தொடங்கி நாகர்கோவில் செல்வதால் இந்த ரயிலை பலரும் கவனிக்க மாட்டார்கள், ஆனால் இந்த ரயில் பயணிக்கும் வழித்தடத்தை பார்த்தால் தமிழ்நாடு முழுக்க பயணிக்கும் பலருக்கும் இது பயன்தரும். அதாவது ஈரோட்டில் தொடங்கும் இந்த ரயில் சென்னை சென்று, அங்கிருந்து நாகர்கோவில் நோக்கி செல்கிறது. ஈரோடு - நாகர்கோவில் சிறப்பு ரயிலின் மொத்த பயண நேரம் 21.15 மணிநேரமாகும். நீங்கள் இந்த ரயிலில் ஈரோட்டில் ஏறி, நாகர்கோவிலில் தமிழ்நாட்டையே ஓரளவு சுற்றிப்பார்த்துவிடலாம்.
Erode - Nagercoil Special Train: ஈரோடு - நாகர்கோவில் சந்திப்பு
ஈரோடு - நாகர்கோவில் சந்திப்பு (ரயில் எண்: 06025), நாகர்கோவில் சந்திப்பு - ஈரோடு (ரயில் எண்: 06026) என தலா இரண்டு முறை இந்த ரயில் பயணிக்கிறது. அதாவது, ஈரோட்டில் இருந்து நாளையும் (டிசம்பர் 23), டிசம்பர் 30ஆம் தேதியும் இந்த சிறப்பு ரயில் (ரயில் எண்: 06025) புறப்படுகிறது. செவ்வாய்கிழமை மாலை 4 மணிக்கு ஈரோட்டில் இருந்து புறப்பட்டு புதன்கிழமை மதியம் 1.15 மணிக்கு நாகர்கோவில் சந்திப்புக்கு சென்றடையும்.
Nagercoil - Erode Special Train: நாகர்கோவில் சந்திப்பு - ஈரோடு
அதேபோல், நாகர்கோவில் சந்திப்பு - ஈரோடு செல்லும் சிறப்பு ரயில் (ரயில் எண்: 06025) நாளை மறுநாளும் (டிசம்பர் 24), டிசம்பர் 31ஆம் தேதியும் நாகர்கோவிலில் இருந்து புறப்படும். புதன்கிழமை இரவு 11 மணிக்கு நாகர்கோவில் சந்திப்பில் இருந்து புறப்படும் ரயில் வியாழக்கிழமை இரவு 8.30 மணிக்கு ஈரோடு சென்றடையும்.
Erode - Nagercoil Special Train: யார் யாருக்கு பயனளிக்கும்?
ஈரோடு - நாகர்கோவில் சந்திப்பு - ஈரோடு சிறப்பு ரயிலில், இரண்டு ஏசி சேர் கார் வகுப்புகள், 9 சேர் கார் வகுப்பு, 3 பொது இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள், 2 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் இருக்கும். முன்பதிவு நிறைவடைந்தாலும் கூட, முன்பதிவில்லா பெட்டிகளில் டிக்கெட் எடுத்தும் பயணிக்கலாம். சென்னையில் இருந்து தென்மாவட்டம் வர விரும்புபவர்கள், கொங்கு மண்டலத்தில் இருந்து சென்னை வருபவர்கள், சென்னையில் இருந்து கொங்கு பகுதிக்கு செல்ல விரும்புபவர்கள் என பலரும் இதை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
Erode - Nagercoil Special Train: சிறப்பு ரயில் எங்கெல்லாம் நின்று செல்லும்?
ஈரோடு - நாகர்கோவில் சந்திப்பு - ஈரோடு சிறப்பு ரயில், சேலம், ஜோலார்பேட்டை, காட்பாடி, அரக்கோணம், திருவள்ளூர், பெரம்பூர், சென்னை எழும்பூர், தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், விருதாச்சலம், திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், சத்தூர், கோவில்பட்டி, திருநெல்வேலி, நாங்குநேரி, வள்ளியூர் ஆகிய நகரங்களில் நின்றுச் செல்லும்.
