மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி! தீபாவளிக்கு 4 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை?

இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகை திங்கட்கிழமை வருவதால் பள்ளி, கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களுக்கு தொடர்ந்து 4 நாட்கள் விடுமுறை கிடைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் பரவலாக எழுந்துள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 16, 2025, 10:04 AM IST
  • தீபாவளி அரசு விடுமுறை!
  • செவ்வாய்க்கிழமை விடுமுறை கிடைக்குமா?
  • அரசு தரப்பில் தகவல்.

சமீபத்தில் விநாயகர் சதுர்ச்சி முடிவடைந்த நிலையில், அடுத்ததாக அனைவரும் தீபாவளி பண்டிகைக்காக அனைவரும் காத்து கொண்டுள்ளனர். இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகை திங்கட்கிழமை வருவதால் பள்ளி, கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களுக்கு தொடர்ந்து 4 நாட்கள் விடுமுறை கிடைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் பரவலாக எழுந்துள்ளது. இது குறித்த அறிவிப்பை அரசு முன்கூட்டியே வெளியிட வேண்டும் என பொதுமக்கள், அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் என அனைத்து தரப்பினரும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | இந்த ஆண்டு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் என்ன என்ன இருக்கும்? வெளியான தகவல்!

ஏன் 4 நாட்கள் விடுமுறை?

2025ம் ஆண்டு தீபாவளிப் பண்டிகை, அக்டோபர் மாதம் 20ம் தேதி திங்கட்கிழமை கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதற்கு முந்தைய நாட்களான அக்டோபர் 18 சனிக்கிழமை மற்றும் அக்டோபர் 19 ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகியவை வார இறுதி நாட்கள் என்பதால் இயல்பாகவே மூன்று நாட்கள் தொடர் விடுமுறை உள்ளது. இந்த மூன்று நாள் விடுமுறையுடன், தீபாவளிக்கு அடுத்த நாளான அக்டோபர் 21ம் தேதி, செவ்வாய்க்கிழமை அன்றும் விடுமுறை அறிவித்தால், மொத்தம் நான்கு நாட்கள் தொடர் விடுமுறையாக அமையும். இது வெளியூர்களில் பணிபுரியும் அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவன ஊழியர்கள், தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று குடும்பத்துடன் பண்டிகையை கொண்டாடிவிட்டு, அவசரமின்றி மீண்டும் பணிக்கு திரும்ப மிகவும் வசதியாக இருக்கும்.

எனவே, அக்டோபர் 21ம் தேதியையும் உள்ளூர் விடுமுறையாக அறிவிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை அரசுக்கு வலுத்துள்ளது. மேலும் தீபாவளி முடிந்து அனைவரும் ஒரே நாளில் ஊருக்கு கிளம்பும்போது போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும். தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற விசேஷ நாட்களில் பேருந்து டிக்கெட் விலையும் தாறுமாறாக உயிரும். அனைவரும் வேலைக்கு திரும்ப வேண்டும் என்ற நோக்கில் கண்டிப்பாக பயணம் செய்வார்கள் என்று பேருந்து உரிமையாளர்கள் கட்டணங்களை அதிகரிப்பார்கள். இதனால் அரசு விடுமுறை அளிக்கும் பட்சத்தில் பாதிப்பேர் தீபாவளி அன்று இரவும், பாதிபேர் செவ்வாய்க்கிழமை இரவும் ஊருக்கு கிளம்ப வாய்ப்புள்ளது. இதனால் போக்குவரத்து நெரிசலும் பாதியாக குறையும்.

அரசின் நடைமுறை என்ன?

பொதுவாக, தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி மக்களின் வசதிக்காக, பண்டிகைக்கு முந்தைய அல்லது பிந்தைய நாளை அரசு விடுமுறையாக அறிவிப்பது வாடிக்கையான ஒன்று தான். அவ்வாறு அளிக்கப்படும் விடுமுறையை ஈடு செய்யும் வகையில், அந்த மாதத்தில் வரும் வேறு ஒரு சனிக்கிழமை வேலை நாளாக அறிவிக்கப்படும். இந்த நடைமுறையின் அடிப்படையில், இந்த ஆண்டும் அக்டோபர் 21ம் தேதியை விடுமுறையாக அறிவித்துவிட்டு, அதற்கு பதிலாக வேறு ஒரு சனிக்கிழமையை வேலை நாளாக அரசு அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளது.

எனவே, பொதுமக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, நான்கு நாட்கள் தொடர் விடுமுறை குறித்த மகிழ்ச்சியான அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு முன்கூட்டியே வெளியிடுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அனைவர் மத்தியிலும் அதிகரித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பு, மக்களின் பண்டிகைக் கால உற்சாகத்தை மேலும் இரட்டிப்பாக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

மேலும் படிக்க | தீபாவளி பண்டிகைக்கு மறுநாள் அரசு விடுமுறை விட கோரிக்கை - பரிசீலிக்கப்படுமா?

DiwaliDiwali 2025TN GovtholidaySchool

