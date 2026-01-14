மொத்தமாக மாறும் தாம்பரம் ரயில் நிலையம்... தென் மாவட்ட பயணிகளுக்கு இதனால் என்ன நன்மை?

Tambaram Railway Station Renovation: சென்னை மக்களின் போக்குவரத்தில் தாம்பரம் மிக முக்கிய பகுதியாக உள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக தாம்பரம் ரயில் நிலையம் பல்வேறு மக்களுக்கு பயனளிக்கும் வரையில் செயல்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தாம்பரம் ரயில் நிலையம் விரைவில் ஒரு நவீன வசதிகள் நிறைந்த பகுதியாக மாறப்போகிறது என தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளன.
சுமார் ரூ.890 கோடி மதிப்பீட்டில் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைப்பு செய்ய தெற்கு ரயில்வே முடிவெடுத்திருக்கிறது. இதன் அடிப்படையில் பல்வேறு அதிரடி திட்டங்களையும் தெற்கு ரயில்வே வகுத்துள்ளது. தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைப்பு செய்வதால் யாருக்கு நன்மை ஏற்படுகிறதோ இல்லையோ தென் மாவட்ட பயணிகளுக்கு எக்கச்சக்க வசதிகளும், நன்மைகளும் கிடைக்கப்போகிறது. அந்த வகையில், தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் ஏற்பட இருக்கும் மாற்றங்கள் என்னென்ன? இதனால் தென்மாவட்டத்தினருக்கு கிடைக்கப்போகும் வசதிகள் என்னென்ன? என்பதை இங்கு காணலாம்.
Tambaram Railway Station: போக்குவரத்து மையமாக மாறும் தாம்பரம்
தாம்பரம் ரயில் நிலையம் இனி வெறும் ரயில் நிலையமாக மட்டுமின்றி, ஒரு நவீன போக்குவரத்திற்கான மையம் என்று கூறலாம். பயணிகள் தடையின்றி நடமாடுவதற்கு பிரம்மாண்டமான நடைபாதைகளும் மற்றும் தங்கி ஓய்வெடுப்பதற்கு ஓய்வறைகளும் அமைக்கப்பட உள்ளன. கிழக்கு மற்றும் மேற்கு தாம்பரத்தை இணைப்பதில் உள்ள தற்போதுள்ள சிரமங்களைக் குறைக்கும் வகையில், இரண்டு பகுதிகளையும் இணைக்க ரயில் நிலையங்களில் இருப்பது போன்ற உயரமட்ட இணைப்பு பாலங்கள் (Air Concourse) கட்டப்பட உள்ளது.
Tambaram Railway Station: பார்க்கிங் வசதிகள்
இது தவிர, தாம்பரத்தில் பார்க்கிங் பிரச்னையால் ஏற்படும் வாகன நெரிசலைக் குறைக்க, அதிநவீன அடுக்குமாடி வாகன நிறுத்துமிடங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளது. இதன்மூலம், ரயில் ஏற வரும் பயணிகள் பார்க்கிங் வசதிக்காக நீண்ட தூரம் அலையாமல், எளிதாக பார்க்கிங் செய்யலாம். மேலும், முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோரின் வசதிக்காக அனைத்து நடைமேடைகளிலும் கூடுதல் லிஃப்ட் மற்றும் எஸ்கலேட்டர்கள் நிறுவப்படும் என கூறப்படுகிறது.
Tambaram Railway Station: தென்மாவட்ட பயணிகளுக்கு நன்மை
தென் மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் ரயில்கள் பெரும்பாலும் எழும்பூரில் இருந்துதான் புறப்படுகின்றன. ஆனால், அனைத்து ரயில்களும் தாம்பரம் வழியாகவே செல்லும் என்பதால் பெரும்பாலான தென் மாவட்ட பயணிகள் தாம்பரத்தையே ஏறும் இடமாக அதிகமாக தேர்வு செய்கின்றனர். குறிப்பாக, தென் சென்னை மற்றும் மத்திய சென்னை பகுதிகளில் வசிப்பவர்களுக்கு மின்சார ரயில் இணைப்பு இருப்பதாலும், பேருந்து வசதி இருப்பதாலும் தாம்பரத்தில் இருந்து ரயில் ஏறவே விரும்புகின்றனர்.
இந்தச் சூழலில், தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் ஏற்பட இருக்கும் இந்த நவீனமயமாக்கல் மூலம் ரயில்களைக் கையாளுவது தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகத்திற்கும் எளிதாகும். இதனால் எதிர்காலத்தில் தாம்பரத்தில் இருந்து கூடுதல் ரயில்களை இயக்க வழிவகை செய்யப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தின் மீதான அதிக சுமையைக் குறைக்க, தாம்பரத்தை மூன்றாவது முனையமாக (3rd Terminal) முழுமையாகச் செயல்பட வைப்பதே இந்தத் திட்டத்தின் பிரதான நோக்கம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் செயல்படுத்தப்பட இருக்கும் இந்த நவீனமயமாக்கல் திட்டத்திற்கான டெண்டர் பணிகள் மற்றும் ஆரம்பக்கட்ட வேலைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. இன்னும் சில ஆண்டுகளில் தாம்பரம் ரயில் நிலையம் ஒரு புதுப் பொலிவுடன் நவீன வசதிகளுடன் பயணிகளுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் உருமாற இருக்கிறது. சென்னைவாசிகளுக்கும் சரி, தென் மாவட்ட மக்களுக்கும் சரி இதுபெரும் நன்மையளிக்கக் கூடிய முன்னெடுப்பாக பார்க்கப்படுகிறது.
