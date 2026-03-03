English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • வங்கி கணக்கில் ரூ. 4000.. இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்!

Tamil Nadu CM MK Stalin Announced Special Fund For Marginalized People: விளிம்புநிலையில் இருப்போர்க்கும் சிறப்பு நிதியாக ரூ. 4000 வரை வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்திருக்கிறார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 3, 2026, 10:40 AM IST
  • விளிம்புநிலையில் இருப்போர்க்கும் சிறப்பு நிதியாக ரூ. 4000 வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது
  • அதேபோல் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் ரூ. 3,500 வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது
  • தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று மார்ச் 03 அறிவித்துள்ளார்

Tamil Nadu CM MK Stalin Announced Special Fund For Marginalized People: தமிழகத்தில் மகளிர் உரிமை தொகையாக ரூ. 1000 மாதம்தோறும் பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த சூழலில், கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு கோடை கால சிறப்பு தொகை ரூ. 2000 மற்றும் மார்ச், ஏப்ரம் மற்றும் மே மாதம் வழங்கப்படும் மகளிர் உரிமை தொகை ரூ. 3000 என மொத்தமாக 5000 ரூபாய் அனைத்து பெண்களின் வங்கி கணக்கிலும் வரவு வைக்கப்பட்டது. 

இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்

இந்த நிலையில், பராமரிப்பு உதவித்தொகை பெற்றுவரும் 2 இலட்சத்து 58 ஆயிரம் மாற்றுத் திறனாளிகளின் குடும்பங்களுக்கு, தலா 4000 ரூபாய் இன்று காலை வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். அதேபோல், முதியோர், கைம்பெண்கள் என, மொத்தம் 29 இலட்சத்து 29 ஆயிரம் பயனாளிகளுக்கு தலா 3200 ரூபாயும், 5 இலட்சத்து 92 ஆயிரம் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு தலா 3500 ரூபாயும் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். 

முதல்வர் ஸ்டாலின் எக்ஸ் பதிவு 

இது தொடர்பாக தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தளப் பதிவில், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்திட்டத்தில் பெண்களுக்குக் கோடைக்காலச் சிறப்புத் தொகுப்பாக 2 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கியது பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளதோடு, சமூகத்தின் விளிம்புநிலையில் வாழ்ந்து, அரசின் மாத ஓய்வூதியத் உதவித்தொகை பெற்று வரும் முதியோர், கைம்பெண்கள், வயது முதிர்ந்த திருநங்கையர், மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோருக்கும் இத்தகைய சிறப்பு நிதியை வழங்கிட வேண்டும் எனக் கோரிக்கைகள் வந்தன.

நம்பிக்கையுடன் அவர்கள் வைத்த கோரிக்கையை இன்று நிறைவேற்றியுள்ளோம்! நலிவு நிலை போக்கும் சிறப்பு நிதியாக 2000 ரூபாயை மார்ச் மாத ஓய்வூதியத்துடன் சேர்த்து வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைத்துள்ளோம். இதன்படி, பல்வேறு சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களின் கீழ் பயன்பெற்று வரும் முதியோர், கைம்பெண்கள் என, மொத்தம் 29 இலட்சத்து 29 ஆயிரம் பயனாளிகளுக்கு தலா 3200 ரூபாயும், 5 இலட்சத்து 92 ஆயிரம் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு தலா 3500 ரூபாயும், பராமரிப்பு உதவித்தொகை பெற்றுவரும் 2 இலட்சத்து 58 ஆயிரம் மாற்றுத் திறனாளிகளின் குடும்பங்களுக்கு, தலா 4000 ரூபாயும் இன்று காலை வழங்கியிருக்கிறோம்.

அதுமட்டுமின்றி, மீனவர் குடும்பங்களுக்கு ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையான காலத்திற்கான மீன்பிடித் தடை கால உதவித்தொகையாக, குடும்பம் ஒன்றுக்கு ரூ.8000 வீதம் மொத்தம் 1,62,900 குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல, நீலகிரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 14,870 தேயிலை விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில், 15 கூட்டுறவுத் தேயிலை தொழிற்சாலைகள் மூலம் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட பசுந்தேயிலைக்குக் கிலோ இரண்டு ரூபாய் ஆதார விலை என 8.53 கோடி ரூபாய் நிதி வழங்கப்படுகிறது.

இந்தத் தருணத்தில் மீண்டும் ஒருமுறை சூளுரைக்கிறேன் - தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிப் பயணத்தில் ஒருவரையும் பின்தங்க விட மாட்டோம். இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார். 

Special FundMK StalinTamil naduMagalir Urimai Thogai

