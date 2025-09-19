English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அரசு பள்ளிகளில் பாலியல் தொல்லைக்கு கடுமையான தண்டனை: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி

அரசு பள்ளிகளில் பாலியல் தொல்லை செய்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தண்டிக்கப்படுவார்கள்: பள்ளிக்கல்வி துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 19, 2025, 06:05 PM IST
  • தலைமை ஆசிரியர்களுக்கான ஆய்வுக்கூட்டம்.
  • கடந்த வாரம் போக்சோ விழிப்புணர்வு வழங்கப்பட்டது.
  • பாலியல் தொல்லை செய்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தண்டிக்கப்படுவார்கள்: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்.

Trending Photos

ரோபோ சங்கரின் கடைசி ஆசை: நிறைவேறாமல் போன மிகப்பெரிய நிகழ்வு
camera icon7
actor robo shankar
ரோபோ சங்கரின் கடைசி ஆசை: நிறைவேறாமல் போன மிகப்பெரிய நிகழ்வு
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! அடேங்கப்பா..இத்தனை படங்களா? எதை, எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT releases
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! அடேங்கப்பா..இத்தனை படங்களா? எதை, எதில் பார்ப்பது?
டெல்லியில் உள்ள டாப் 5 விலையுயர்ந்த கார்கள்
camera icon5
Luxurious cars in delhi
டெல்லியில் உள்ள டாப் 5 விலையுயர்ந்த கார்கள்
ஹோம் லோனை சீக்கிரம் முடிக்க நினைத்தால்...? பெரிய நஷ்டம் வரலாம் - இந்த 6 விஷயத்தில் கவனம்!
camera icon8
Home Loan
ஹோம் லோனை சீக்கிரம் முடிக்க நினைத்தால்...? பெரிய நஷ்டம் வரலாம் - இந்த 6 விஷயத்தில் கவனம்!
அரசு பள்ளிகளில் பாலியல் தொல்லைக்கு கடுமையான தண்டனை: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி

திருப்பத்தூர்: அரசு பள்ளிகளில் பாலியல் தொல்லை செய்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என பள்ளிக்கல்வி துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கூறியுள்ளார். முன்னதாக, திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தலைமை ஆசிரியர்களுக்கான ஆய்வுக்கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் 7 ஆம் தளத்தில் நடைபெற்றது.  இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் மாவட்டத்தில் உள்ள குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் உள்ள பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த கூட்டத்தில் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு பல்வேறு ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டது. அரசு பள்ளிகளின் தேர்ச்சி சதவீதம் உயர்த்த வேண்டும் என்றும் மாணவர்களின் திறன்களை வெளிக்கொண்டு வரவேண்டும் எனவும் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது. 

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, ‘மிகவும் பின்தங்கிய பகுதிகளை தேர்வு செய்து அந்தப் பகுதி தலைமையாசிரியர்களுக்கு  ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டது. 

போக்சோ பற்றி விழிப்புணர்வு கடந்த வாரம் வழங்கப்பட்டது. தனியார் பள்ளிகளுக்கும் விழிப்புணர்வு தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதேபோன்று அனைத்து புத்தகங்களிலும் 14417 என்ற எண் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

பள்ளியில் நடைபெறுகிற போக்சோ மற்றும் குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுவது அல்லது பள்ளி விடுமுறை என பள்ளியை சார்ந்த அனைத்து விதமான கேள்விகளுக்கும் இந்த எண்ணில் பதில் சொல்லப்படுகிறது. 

புகார் வரும் பட்சத்தில் அந்தந்த காவல் நிலையத்திலிருந்து காவல்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் கல்வித் துறை சேர்ந்த அதிகாரிகள் நேரில் சென்று விசாரணை மேற்கொள்கின்றனர். 

விசாரணை அடிப்படையில் அவர்கள் குற்றம்  செய்திருந்தால் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். 

இந்த மாவட்டத்தில் ஏற்கெனவே ஒரு ஆசிரியர் போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டு வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். தவறு என்று விசாரணையில் தெரிய வந்தால் அவர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’என்று கூறினார்.

மேலும் படிக்க | திராவிட மாடலுக்கும் ரவுடிகள் ராஜ்ஜியத்திற்கும் எந்த வித்தியாசம் கிடையாது - வானதி சீனிவாசன்!

மேலும் படிக்க | கூட்டத்திற்கு வரும் தவெக தொண்டர்களுக்கு... 12 கட்டளைகளை போட்ட விஜய் - என்னென்ன தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Tamil nadugovernment schoolsAnbil Mahesh PoyyamozhiEducation MinisterTirupathur

Trending News