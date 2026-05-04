தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: அரூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

அரூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: அரூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள அரூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 61வது தொகுதியாகும். வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தொகுதிகளில் ஒன்றான அரூர் (Harur), ஆன்மீகம், அரசியல் மற்றும் இயற்கை வளம் எனப் பல சுவாரஸ்யமான செய்திகளைக் கொண்டது. இங்குள்ள தீர்த்தகிரிஸ்வரர் கோயிலில், மலையின் உச்சியில் ஒரு பாறையின் இடுக்கிலிருந்து எப்போதும் நீர் சொட்டிக்கொண்டே இருக்கும். அரூர் சட்டமன்றத் தொகுதி ஒரு தனித்தொகுதி (SC) ஆகும்.
அரூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் அரூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
அரூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK) : சண்முகம்
அஇஅதிமுக (AIADMK) : சம்பத்குமார்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): அனிதா அண்ணாதுரை
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): கே.ராகேஷ்
அரூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 245692
ஆண் வாக்காளர்கள்: 122332
பெண் வாக்காளர்கள்: 123336
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 24
அரூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 87.66% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
அரூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: வி. சம்பத்குமார் (அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்) - 99,061 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ஏ. குமார் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி - மார்க்சிஸ்ட்) - 68,699 வாக்குகள்
அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம்: R.R.முருகன் - 14,327 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: க. கீர்த்தனா - 10,950 வாக்குகள்
அரூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் அரூர் தொகுதியில் 79.56% வாக்குகள் பதிவாகின.
தர்மபுரி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
