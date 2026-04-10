காங்கிரஸில் இருந்து விலகல்... மகளிரணி தலைவிக்கே இந்த நிலைமையா? - என்ன தான் நடக்கிறது?

Haseena Syed: தமிழ்நாடு மகளிர் காங்கிரஸ் தலைவரான ஹசீனா சையத் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்ட நிலையில், அவர் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்தே விலகுவதாக அதிரடியாக அறிவித்தார். இதன் பின்னணியை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 10, 2026, 06:54 PM IST
  • இந்த முறை 2 பெண்கள் மட்டுமே காங்கிரஸில் போட்டி.
  • அதாவது 7.14% மட்டுமே வாய்ப்பு பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
  • இதற்கு ஹசீனா சையத் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

Haseena Syed Left Congress: தமிழ்நாடு மகிளா (மகளிர்) காங்கிரஸ் தலைவரான ஹசீனா சையத்தை, பதவியில் இருந்து கட்சியின் தலைமை நீக்கிய சில நிமிடங்களிலேயே, காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து விலகுவதாகவும் ஹசீனா சையத் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.

ஹசீனா சையத் நீக்கம்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிட தனக்கும், மகிளா காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளுக்கும் வாய்ப்பளிக்காததை தொடர்ந்து, கட்சியின் தலைமையின் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை ஹசீனா சையத் முன்வைத்திருந்தார். இதைத் தொடர்ந்து, கட்சி விரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதால் ஹசினா சையத் நீக்கப்பட்டார். கட்சியின் ஒழுங்கு மற்றும் உண்மைத்தன்மையை காக்க இந்த முடிவு என அகில் இந்திய மகளிர் காங்கிரஸ் தலைவர் அல்கா லம்பா அறிவித்திருந்தார்.

கடிதம் எழுதிய ஹசீனா

இதைத் தொடர்ந்து கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக மல்லிகார்ஜுன கார்கே, ராகுல் காந்தி, அல்கா லம்பா உள்ளிட்ட பலரையும் குறிப்பிட்டு, ஹசீனா சையத் ஒரு கடிதத்தை எழுதியுள்ளார். கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் மற்றும் மாநில மகளிர் காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகுவது தொடர்பாக கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் வேட்பாளர் தேர்வின் செயல்முறையின்போது, தனக்கு ஏற்பட்ட அவமானங்களை தொடர்ந்து அவர் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மொத்தம் 28 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், அதில் வெறும் 2 பெண் வேட்பாளர்களையும் மட்டுமே காங்கிரஸ் களமிறங்கி உள்ளது. வெறும் 7.14% தான் பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

33 சதவீத பெண்கள் இடஒதுக்கீடு இல்லை?

தனக்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என காங்கிரஸின் மத்திய தேர்தல் குழுவின் (CEC) முடிவு மற்றும் தஙகளின் வலியுறுத்தல் இருந்தபோதிலும், இந்த 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிடும் வாய்ப்பு தனக்கு மறுக்கப்பட்டுள்ளது என்று ஹசீனா அந்த கடிதத்தில் ராகுல் காந்தியை குறிப்பிட்டு தெரிவித்துள்ளார். மேலும், வேட்பாளர் தேர்வில் தான் அவமானப்படுத்தப்பட்டதாகவும், தனிப்பட்ட முறையில் தன்னை அவமானப்படுத்தியது மட்டுமின்றி கட்சிக்கும் அவப்பெயரை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளார். 

இந்திரா காந்தி, ராஜீவ் காந்தி, சோனியா காந்தி மற்றும் தங்களின் (ராகுல் காந்தி) கனவான 33 சதவீத பெண்கள் இடஒதுக்கீடு என்பது வெறும் பேச்சாகவே சுருங்கிவிட்டது என்றும் தன்னைப் போன்ற தகுதியுள்ள பெண்களுக்கும், தமிழ்நாடு மகளிர் காங்கிரஸைச் சேர்ந்த வேறு சிலருக்கும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியால் சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தி உள்ளார். தங்களுக்கு ஒரு சீட் கூட ஒதுக்கப்படவில்லை என்றும் தெரிவித்தார்.

செல்வப்பெருந்தகை, மல்லிகார்ஜுன கார்கே மீது குற்றச்சாட்டு

மகளிர் காங்கிரஸ் தலைவர் என்ற முறையில், தலைமை தனக்கு அநீதி இழைத்துள்ளது என்றும் இதுதொடர்பாக அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்க் அவர்களிடம் தீவிரமாக முறையிட்டேன் என்றும் தெரிவித்தார். ஆனால், வழக்கம்போல் அனைத்தும் வீணாகிவிட்டது என்றும் ஊழல் மலிந்த செல்வப்பெருந்தகைக்கு ஆதரவாகவே செயல்பட்டார் என்றும் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார். மேலும், அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி செயலாளர், ஜார்க்கண்ட் பொறுப்பாளர் ஸ்ரீவெல்ல பிரசாத் (முன்னாள் தமிழக பொறுப்பாளர்), மயிலாடுதுறை எம்.பி., சுதா, வெளிநாடு வாழ் காங்கிரஸ் பிரிவு சாம் பிட்ரோடா உடன் தொடர்புடைய புஷ்பராஜ் மற்றும் தற்போதைய தமிழக பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், நிவேதித் ஆல்வா ஆகியோரின் உளநோக்கங்களுக்கே கார்கே துணை நிற்பதாக குற்றஞ்சாட்டினார்.

கட்சியில் இருந்து விலகல்

மகளிரணி நிர்வாகிகளுக்கு 33% மகளிர் இடஒதுக்கீட்டு உரிமையை என்னால் எவ்வாறு பெற்றுத் தர முடியும் என்றும் எனவே தன்னால் இப்பதவியில் நீடிக்க முடியாது என கருதி, தமிழ்நாடு மகளிர் காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவர் பதவியில் இருந்தும், காங்கிரஸ் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்தும் விலகுகிறேன் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால், அதேநேரத்தில், காந்தி குடும்பத்தினர் மீதும், கட்சியின் மீதும் என்றும் அன்புடன் இருப்பேன் என தெரிவித்துள்ளார்.

ராகுல் காந்திக்கு கேள்வி

அதேநேரத்தில், ராகுல் காந்தியை நோக்கி கேள்வியும் எழுப்பி உள்ளார், அதாவது தேசிய தலைவர், எப்படி மாநிலத் தலைவரின் ஊழல் முறைகேடுகளுக்கு இவ்வளவு தூரம் ஆதரவாக இருக்கிறார்...? இதனால் கட்சியின் உண்மையான தொண்டர்கள் கட்சியை விட்டு வெளியேறும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர் என்றும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் கட்டமைப்பு மிகவும் சீர் செய்ய முடியாத நிலைக்கு சென்றுவிட்டதாகவும் குற்றஞ்சாட்டினார். 

