புதிதாக வாக்காளர் அடையாள அட்டை விண்ணப்பித்துள்ளீர்களா? முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் தொடங்க இன்னும் சில மாதங்களே உள்ளது. ஜனவரி மாதம் தொடங்கியதில் இருந்து தமிழக அரசியல் மிகுந்த பரபரப்பிற்கு உள்ளாகியுள்ளது. அனைத்து கட்சிகளும் தங்களது கூட்டணியை இறுதி செய்து வருகின்றனர். இன்னும் வரும் வாரங்களில் தேர்தல் திருவிழா அதிகளவில் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தேர்தலுக்கு முன்பு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது வாக்காளர் பட்டியலை சீரமைக்கும் பணிதான். SIR என்ற பெயரில் நடைபெற்ற வாக்காளர் திருத்தப்பட்டியலில் தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட 80 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இதன் மூலம் போலி வாக்காளர் அடையாள அட்டை, இரட்டை வாக்காளர் அடையாள அட்டை மற்றும் இறந்தவர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளது. இது இந்த தேர்தலில் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை
வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஒவ்வொரு குடிமக்களும் வாக்களிப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. கடந்த சில மாதங்களாகவே தமிழ்நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியலில் சீரமைப்பு பணிகள் வேகமாக நடைபெற்றது. இதில் 18 வயதை நிரம்பிய வாக்காளர்கள் பெயர்களை சேர்க்கும் பணிகள் நடைபெற்றது. இதனுடன் முகவரி மாற்றம் மற்றும் வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள பிழைகளை திருத்தும் பணிகளும் நடைபெற்றது. இந்த முகாம்களில் பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் அனைத்தும் தற்போது பரிசளிக்கப்பட்டு தகுதியான வாக்காளர்கள் அனைவருக்கும் வாக்காளர் அட்டை அனுப்பும் பணிகள் தயார் நிலையில் உள்ளன.
வீடு தேடி வரும் வாக்காளர் அட்டை
புதிதாக வாக்காளர் அட்டைக்கு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. புதிய வாக்காளர் அட்டை இலவசமாக விண்ணப்பித்தவர்களின் வீடுகளுக்கு தபால் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளன. இதனால் புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெற இந்த முறை தாலுகா அலுவலகத்திற்கு அல்லது தேர்தல் அலுவலகத்திற்கு அழைய வேண்டிய அவசியமில்லை. விண்ணப்பித்தவர்களின் பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டவுடன் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் நம்பருக்கு எஸ்எம்எஸ் மூலம் தகவல்கள் அனுப்பப்படும். அதனை தொடர்ந்து தபால் மூலம் வீட்டிற்கு வாக்காளர் அடையாளத்தை டெலிவரி செய்யப்படும்.
எப்போது கிடைக்கும்?
தமிழக தேர்தல் ஆணையம் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை தயார் செய்து வருகிறது. இந்த பணிகள் முடிந்ததும் புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டை விநியோகம் செய்யப்படும். மார்ச் மாத தொடக்கத்தில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. அதற்கு முன்னதாகவே அனைவரது கையிலும் வாக்காளர் அடையாள அட்டை இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த நடவடிக்கை புதிய வாக்காளர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது. வாக்காளர் அடையாள அட்டை கைகளில் கிடைத்தவுடன் அனைத்து விவரங்களும் சரியாக உள்ளதா என்பதை சரி பார்த்துக் கொள்வது அவசியம். ஏதேனும் பிழைகள் இருந்தால் உடனடியாக தேர்தல் ஆணையம் நடத்தும் முகாம்களில் விண்ணப்பித்து சரி செய்து கொள்ளலாம்.
