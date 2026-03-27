தவெக விழாவில் நடனமாடிய தலைமை ஆசிரியை பணியிடை நீக்கம்

Thanjavur District News: தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி சட்டமன்றத் தேர்தல் நடக்கவுள்ளது. கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இடையிலான தொகுதி பங்கீடுகள் கிட்டத்தட்ட முடிந்துவிட்ட நிலையில், அரசியல் கட்சிகள் வேட்பாளர் பட்டியலை இறுதி செய்து வருகின்றன. தேர்தல் பிரச்சாரமும் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இந்த நிலையில், தஞ்சாவூர் அருகே தவெக விழாவில் நடனமாடிய அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியை சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார். நடந்தது என்ன என இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியை பணிநீக்கம்
ஒரத்தநாடு பகுதியில் தமிழக வெற்றி கழகம் நடத்திய விழாவில் நடனம் ஆடிய அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியையை பணியிடை நீக்கம் செய்து கல்வி அதிகாரி உத்தரவிட்டார். தஞ்சை மாவட்டம் திருவோணம் அருகே உள்ள பின்னையூரை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணவேணி. இவருக்கு வயது 58. இவர் சங்கரநாதர்குடிக்காடு ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியையாக பணியாற்றி வந்தார். இவர் தற்போது வெள்ளத்தேவன் விடுதி ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் பொறுப்பு தலைமை ஆசிரியையாகவும் பணியாற்றி வருகிறார்.
தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் நடந்த விழா
ஒரத்தநாடு பகுதியில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் மகளிர் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது. இதில் கலந்து கொண்ட தலைமை ஆசிரியை கிருஷ்ணவேணி விழா மேடையில் சினிமா பாடலுக்கு நடனமாடினார். இவர் நடனம் ஆடிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
தவெக விழாவில் தலைமை ஆசிரியை நடனம் ஆடும் வீடியோ:
அரசு பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியையாக இருப்பவர், ஒரு அரசியல் கட்சி நடத்திய கல்வி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று நடனமாடியது குறித்து கல்வித் துறை உயர் அதிகாரிகளுக்கு புகார் சென்றது.
இது குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பட்டுக்கோட்டை மாவட்ட தொடக்கக் கல்வி அலுவலர் மதியழகனை கல்வித்துறை உயர் அதிகாரிகள் கேட்டுக்கொண்டனர். இதன் பேரில் மாவட்ட தொடக்க கல்வி அலுவலர் மதியழகன் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தினார். இந்த விசாரணையில், தமிழக வெற்றி கழகம் நடத்திய மகளிர் தின விழாவில் தலைமை ஆசிரியை கிருஷ்ணவேணி கலந்து கொண்டு மேடையில் நடனம் ஆடியது உண்மை என்பது தெரியவந்தது.
இதைத் தொடர்ந்து அரசு பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியை நன்னடத்தை விதியை மீறி அரசியல் கட்சி நடத்திய விழாவில் கலந்து நடனமாடியதின் மூலம் பணித்தன்மைக்கு பங்கம் விளைவித்ததாக கூறி தலைமை ஆசிரியை கிருஷ்ணவேணியை பணியிடை நீக்கம் செய்து பட்டுக்கோட்டை மாவட்ட தொடக்க கல்வி அலுவலர் மதியழகன் உத்தரவிட்டார்.
அரசு பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியை ஒருவர் தமிழக வெற்றி கழகம் நடத்திய விழாவில் பங்கேற்று நடனமாடிய வீடியோ ஏற்கனவே வைரல் ஆகி வந்த நிலையில், தற்போது அவர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டு இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
