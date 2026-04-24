வெப்பச் சோர்வு : பொதுமக்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவுறுத்தல்

Tamil nadu Government : தமிழ்நாடு முழுவதும் கோடை வெப்பம் கொளுத்தி எடுக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், பொதுமக்களுக்கு அரசிடமிருந்து முக்கிய எச்சரிக்கை மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் வெளியாகியுள்ளது. குழந்தைகள், மூத்த குடிமக்கள், செல்லப் பிராணிகள் ஆகியோரை பாதுகாப்பாக கவனித்துக் கொள்வது எப்படி என்றும், வெப்பச்சோர்வு, வெப்ப பக்கவாதம் ஆகியவற்றில் பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி எனவும் அரசு வழிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது. இது குறித்து இங்கே தெரிந்து கொண்டு பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிவிப்பு
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில், வெப்ப அலையின் தாக்கம் அதிகரித்து வருவதால், பொதுமக்கள் தங்களை தற்காத்துக் கொள்ள கீழ்க்கண்ட பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை பின்பற்றிடவும், மேலும் வெப்ப அலை தொடர்பான புகார்களை 1077 என்ற இலவச தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் எனவும் தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.
செய்யவேண்டியது
* தாகம் இல்லாவிட்டாலும் போதுமான இடைவெளியில் அடிக்கடி குடிநீர் பருகிட வேண்டும்.
* பயணத்தின்போது தேவையான அளவு குடிநீர் எடுத்துச் செல்லவேண்டும்.
* உடலில் நீர்ச்சத்து பற்றாக்குறை ஏற்படாமல் தடுத்திட இளநீர், வீட்டில் தயாரித்த நீர்மோர், லஸ்சி, சாத நீர், எலுமிச்சை நீர் மற்றும் ORS (Oral Rehydration Solution) எனப்படும் உப்புச்சர்க்கரை கரைசல் பருகிட வேண்டும்.
* தவிர்க்க இயலாத சூழ்நிலையில் வீட்டை விட்டு வெளியில் செல்லும் நேர்வில் மெல்லிய, வெளிர்நிற, தளர்வான மற்றும் நுண்ணிய பருத்தி ஆடைகளை அணிந்து செல்லவும், கண்ணாடி, குடை, தொப்பி, மற்றும் காலணி ஆகியவற்றை அணிந்து செல்லவேண்டும்.
* திறந்தவெளியில் பணிபுரியும்போது தொப்பி அல்லது குடையைப் பயன்படுத்த வேண்டும். மேலும் தலை, கழுத்து, முகம், கை மற்றும் கால்களில் ஈரத் துணியைப் பயன்படுத்தி வெப்பத்தாக்கத்தை குறைத்துக் கொள்ளவேண்டும்.
* மயக்கமோ அல்லது உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கும் அறிகுறி ஏற்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவரின் ஆலோசனை பெறவேண்டும்.
* நிழல் தரும் கூரைகள் உள்ள இடங்களில் கால்நடைகளை இருக்குமாறும், அவற்றுக்கு போதுமான அளவு தண்ணீர் வழங்கிட வேண்டும்.
* வீட்டை குளிமையாக வைத்திருக்க திரைச்சீலைகள், ஷட்டர்கள் அல்லது சன்ஷேட் மற்றும் ஜன்னல்கள் ஆகியவற்றை இரவில் திறந்து வைத்திருக்க வேண்டும்.
* மின்விசிறி பயன்படுத்தியும், ஈரமான ஆடைகள் மற்றும் குளிர்ந்த நீரில் அடிக்கடி குளித்தும் உடல் வெப்பத்தை குறைத்திட வேண்டும்.
செய்யக்கூடாதது
* வெயியில் செல்வதை தவிர்த்திட வேண்டும். குறிப்பாக நண்பகல் 12.00 மணி முதல் பிற்பகல் 08.00 மணி வரை வெளியில் செல்வதை தவிர்ந்திட வேண்டும்.
* மேலும், வெப்பத்தாக்கம் அதிகமாக இருக்குக்போது கடினமான செயல்களைத் தவிர்த்திடவும். மதியம் 12.00 மணி முதல் பிற்பகல் 3.00 மணி வரை திறந்தவெளியில் பணி புரிவதை தவிர்த்திடவும் வேண்டும்.
* மது, தேநீர், காபி மற்றும் கார்பனேற்றப்பட்ட பானங்கள் பருருவதை தவிர்த்திடவேண்டும். ஏனெனில் இவை உடலின் நீர்ச்சத்தை வற்றச் செய்கின்றன.
* அதிக புரத உணவுகளையும், பழைய உணவுகளையும் தவிர்ந்திடல் வேண்டும்.
* நிறுத்தப்பட்ட வாகனங்களில் குழந்தைகள் மற்றும் செல்லப்பிராணிகளை உள்ளே இருக்க வைத்து விட்டு செல்லக்கூடாது
வெப்ப அலையால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு உதவிக்குறிப்புகள்
* வெப்ப அலையால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவரை நிழலின் கீழ் குளிர்ந்த இடத்தில் அமர வைத்து துணியால் துடைக்கவேண்டும் அல்லது உடலை அடிக்கடி கழுவிடவேண்டும். சாதாரண வெப்பநிலை தண்ணிகை தலையில் ஊற்றி உடல் வெப்பநிலையை குறைத்திட வேண்டும்.
* பாதிக்கப்பட்ட நபரை உடனடியாக அருகிலுள்ள காதார மையத்திற்கு அழைத்துச்செல்ல வேண்டும். ஏனெனில் வெப்பத்தாக்கத்தால் ஏற்படும் பக்கவாதம் மிகவும் ஆபத்தானது.
* குளிர் நிலையிலிருந்து வெப்ப அலைக்கு வருபவர்களுக்கு திடீரென ஆபத்து ஏற்படக்கூடும் என்பதால், அத்தமைய நபர்கள் தங்களது உடை வெப்ப அலைக்கு பழகும் வரை ஒரு வாரத்திற்கு திறந்தவெளியில் நடமாடக்கூடாது.
* அதிக அளவில் தண்ணீர் பருகிட வேண்டும். வெப்ப அலைக்கு உடல் பழகிய பின்னரே வெளியில் கரவேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
