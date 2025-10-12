English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மக்களே அலர்ட்! அடுத்த 1 வாரம் தொடர் மழை தான் - இந்த 4 மாவட்டம் அதிக பாதிப்பு!

சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள முன்னறிவிப்பின்படி, தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் அடுத்தடுத்த நாட்களில் மழை பெய்ய உள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 12, 2025, 05:54 PM IST
  • அடுத்த ஒரு வாரம் தொடர் மழை.
  • 4 மாவட்டங்கள் அதிக பாதிப்பு.
  • வானிலை மையம் அறிவிப்பு.

தமிழகத்தில் அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு கனமழை பெய்யும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுத்துள்ளது. அக்டோபர் 12 முதல் 18 ஆம் தேதி வரை, குறிப்பாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை வரை பெய்யக்கூடும் என்பதால், பொதுமக்கள் மற்றும் நிர்வாகம் முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தென்னிந்தியா முழுவதும் அக்டோபர் 13 வரை பரவலாக லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. 

குறிப்பாக தமிழகம், தெற்கு உள் கர்நாடகம், கடலோர ஆந்திர பிரதேசம், ஏனம், கேரளா மற்றும் மாஹே பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, தமிழகத்தில் அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு கனமழைக்கான ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, 7 சென்டிமீட்டர் முதல் 11 சென்டிமீட்டர் வரை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

எந்தெந்த மாவட்டங்களில் எப்போது மழை?

சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள விரிவான முன்னறிவிப்பின்படி, தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் அடுத்தடுத்த நாட்களில் மழை பெய்யும் விவரம் பின்வருமாறு:

அக்டோபர் 12 (இன்று): தமிழகத்தில் பெரும்பாலான இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னல் மற்றும் மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக, கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்களின் மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி, தேனி, தென்காசி, மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சிராப்பள்ளி, சேலம் மற்றும் நாமக்கல் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

அக்டோபர் 13 (நாளை): கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களின் மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி, ஈரோடு, தேனி, திண்டுக்கல், சேலம் மற்றும் நாமக்கல் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும்.

அக்டோபர் 14: கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களின் மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

அக்டோபர் 15 முதல் 17 வரை: இந்த நாட்களில் தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் மழையின் தீவிரம் அதிகரிக்கும். கோயம்புத்தூர், திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, விருதுநகர், மதுரை, ராமநாதபுரம், நீலகிரி, தேனி மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்

கனமழை எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து, பொதுமக்கள் மிகுந்த முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். மலை பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் நிலச்சரிவு மற்றும் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு குறித்து விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள், தண்ணீர் தேங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதால், பாதுகாப்பான இடங்களுக்குச் செல்லத் தயாராக இருக்க வேண்டும். விவசாயிகள் தங்கள் பயிர்களை பாதுகாக்கத் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றின் போது வீட்டை விட்டு வெளியே செல்வதைத் தவிர்க்கவும். நீர்நிலைகளின் அருகே செல்வதை தவிர்க்கவும்.

அரசு நிர்வாகம், பேரிடர் மேலாண்மை துறையுடன் இணைந்து தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருகிறது. பொதுமக்கள், வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து கவனித்து, அதற்கேற்ப செயல்படுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இந்த தொடர் மழையால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர வாய்ப்புள்ளது என்றாலும், ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருப்பது அவசியம்.

