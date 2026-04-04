அடுத்த 2 நாட்களுக்கு கனமழை வெளுக்கும்.. எங்கெல்லாம்? வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தின் பெரும்பாலான இடங்களில் வெயில் கொளுத்தி வருகிறது. மே மாதம் நெருங்கும் நிலையில், நாளுக்கு நாள் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வருகிறது. சில மாவட்டங்களில் மட்டும் அவ்வப்போது லேசான மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்று முதல் நாளை மறுநாள் (ஏப்ரல் 05) வரை 7 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
இன்று 3 மாவட்டங்களில் கனமழை
இது தொடர்பாக வெளியிட்டிருக்கும் செய்திக் குறிப்பில், சுமார் 0.9 கிமீ உயரத்தில் மரத்வாடா முதல் தென்தமிழகம் வரை உள் கர்நாடகா வழியாக ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது. இன்று (ஏப்ரல் 04) தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி மற்றும் தேனி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
அடுத்த 2 நாட்களுக்கு 7 மாவட்டங்களில் கனமழை
ஏப்ரல் 05 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி, ஈரோடு மற்றும் தேனி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
ஏப்ரல் 06 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை, தென்தமிழகதில் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். வடதமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். விருதுநகர், மதுரை மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
ஏப்ரல் 07 ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமை, தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏப்ரல் 08 ஆம் தேதி புதன்கிழமை, தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏப்ரல் 09 மற்றும் ஏப்ரல் 10 ஆம் தேதிகளில், தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும்.
அதிகபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு:
24 மணி நேர அதிகபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: ஏப்ரல் 04 முதல் ஏப்ரல் 07 ஆம் தேதி வரை: வடதமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 2-3° செல்சியஸ் வரை படிப்படியாக உயரக்கூடும். தென்தமிழகத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு.
இயல்பு நிலையிலிருந்து அதிகபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு: இன்று (ஏப்ரல் 04) முதல் ஏப்ரல் 07 ஆம் தேதி வரை, அதிகபட்ச வெப்பநிலை வடதமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் 2-3° செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாகவும் தென்தமிழகத்தில் இயல்பை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு
இன்று (04-04-2026) மற்றும் நாளை (05-04-2026): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 36-37° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 26-27° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில்
தென் தமிழகம், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது. ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவியது. அதிகபட்சமாக ஈரோடு மாவட்டம் குண்டேரிப்பள்ளம் பகுதியில் 6 செ.மீ. மழை பதிவாகி உள்ளது. இதையடுத்து மதுரை மாவட்டம் எழுமலை, ஈரோடு மாவட்டம் வரட்டுப்பள்ளம், விருதுநகர் மாவட்டம் பெரியாறு அணை உள்ளிட்ட இடங்களில் தலா 4 செ.மீ. மழையும், நீலகிரி மாவட்டம் தாலுகா அலுவலகம் பந்தலூர், விண்ட் வொர்த் எஸ்டேட், தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் ஆண்டிப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் தலா 3 செ.மீ மழையும் பதிவாகி உள்ளது.
அதேபோல் தர்மபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சின்னக்கல்லார், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பேச்சிப்பாறை ஆகிய பகுதிகளில் தலா 2 செ.மீ. மழையும் தேனி மாவட்டம் வைகை அணை, கொடைக்கானல், மஞ்சளாறு, திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பாலமோர், நீலகிரி மாவட்டம் கிளன்மார்கன் பகுதிகளில் தலா 1 செ.மீ.மழையும் பெய்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
