இரவு வெளுக்கப்போகும் மழை.. ஆரஞ்சு அலர்ட்.. இந்த 6 மாவட்ட மக்கள் உஷார்!

Heavy Rain Alert: தமிழகத்தின் இன்று (அக்டோபர் 26) இரவு 10 மணி வரை 6 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 26, 2025, 08:06 PM IST

இரவு வெளுக்கப்போகும் மழை.. ஆரஞ்சு அலர்ட்.. இந்த 6 மாவட்ட மக்கள் உஷார்!

வங்க கடலில் மோந்தா புயல் உருவாகியது என்றும் அது தீவிர புயலாக நாளை மறுநாள் (அக்டோபர் 28) மாறக்கூடும் என்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் இன்று (அக்டோபர் 26) 6 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், இரவு 10 மணி வரை எங்கெல்லாம் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதன்படி அடுத்த மூன்று மணி நேரத்திற்கு தமிழகத்தில் திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம் மற்றும் புதுச்சேரியில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதேபோல், சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மற்றும் திருவள்ளூர் ஆகிய 4 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்ற மஞ்சள் எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது வானிலை ஆய்வு மையம். 

தமிழகத்தின் தொடர்ந்து கடந்த சில நாட்களாகவே கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் சாலைகள், குடியிருப்பு பகுதிகள் என பல்வேறு இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கி உள்ளது. இந்த சூழலில், மேலும் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால், மக்கள் தேவையின்றி வெளியே செல்ல வேண்டாம் என்றும் வெளியே செல்லும் பட்சத்தில் கவனமுடன் இருக்குமாறும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். 

