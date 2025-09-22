மக்களே அலெர்ட்! அடுத்த ஒரு வாரம் இந்த 5 மாவட்டங்களில் மழை இருக்கும்!

தென்னிந்திய பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, தமிழகத்தில் அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, தென்னிந்திய பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
செப்டம்பர் 22 முதல் 24 வரை
அடுத்த 3 நாட்கள் வட தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். செப்டம்பர் 25 முதல் 27 வரை தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
சென்னையின் நிலை என்ன?
சென்னையை பொறுத்தவரை, இன்று செப்டம்பர் 22 வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32-33 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். வரும் நாட்களிலும் இதே போன்ற வானிலை நிலவ வாய்ப்புள்ளது.
மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை
தென் தமிழக கடலோரப் பகுதிகள், குமரிக்கடல் பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் செப்டம்பர் 25-ம் தேதி வரை சூறாவளி காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 60 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். எனவே, இந்த நாட்களில் மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பெய்த மழை
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் வட தமிழகத்தில் சில இடங்களிலும், தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் மழை பதிவாகியுள்ளது. அதிகபட்சமாக, கடலூர் மாவட்டம் லால்பேட்டை மற்றும் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் கொள்ளிடம் ஆகிய இடங்களில் தலா 6 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்துள்ளது. மணல்மேடு, சீர்காழி ஆகிய இடங்களில் தலா 5 செ.மீ மழையும், கே.எம்.கோயில், வூட் பிரையர் எஸ்டேட், செருமுள்ளி, மயிலாடுதுறை ஆகிய இடங்களில் தலா 4 செ.மீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது. பொதுமக்கள், வானிலை தொடர்பான அறிவிப்புகளைத் தொடர்ந்து கவனித்து, அதற்கேற்ப தங்கள் பணிகளை திட்டமிட்டு கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
