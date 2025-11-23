கனமழை - தமிழ்நாடு அரசு விடுத்துள்ள முக்கிய எச்சரிக்கை

Tamil government : தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவும் மேலடுக்கு காற்று சுழற்சி காரணமாக தூத்துக்குடி, தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி ஆகிய இடங்களில் இன்று மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் எனவே அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளுமாறு மாவட்ட நிருவாகத்திற்கு அரசு முக்கிய அறிவுறுத்தலைக் கொடுத்துள்ளது. தெற்கு இலங்கைக்கு அருகிலுள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவும் மேலடுக்கு காற்று சுழற்சி காரணமாக இன்றும் தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, தென்காசி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி ஆகிய இடங்களில் இன்று மிககனமழை பெய்யக்கூடும் என இந்தியா வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை
கடலூர், அரியலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, மதுரை, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், மற்றும் அதை ஒட்டிய பகுதிகளில் மிதமானது முதல் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. மிககனமழை மற்றும் கனமழை எச்சரிக்கை அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தமிழ் நாடு அரசு உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளுமாறு தொடர்புடைய மாவட்ட ஆட்சியர்களை அறிவுறுத்தியுள்ளது. மேலும், தமிழ்நாடு பேரிடர் மீட்பு படையின் இரண்டு அணியினர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலும், ஒரு அணி திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலும் மீட்பு மற்றும் நிவாரண பணிக்காக முன்னெச்சரிக்கையாக நிலை நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர். கனமழை எச்சரிக்கை வரப்பெற்றுள்ளதால், மாநில அவசர கால செயல்பாட்டு மையம் மூலம் நிலைமை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.
பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கன மழை பெய்து வரும் காரணமாக பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு நாளை 24.11.2025 ஒரு நாள் மட்டும் விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் மரு இரா.சுகுமார் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தென்காசி மாவட்டத்தில் நாளை(24.11.2025) பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை. மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அறிவித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு ஆரஞ்சு அலாட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு கன மழை பெய்து வரும் நிலையில் நாளை 24 ஆம் தேதி பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவித்து தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் இளம் பகவத் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தூத்துக்குடி தண்ணீர் வெளியேற்றம்
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் பலத்த மழை காரணமாக கோரம்பள்ளம் குளத்திற்கு அதிக அளவு தண்ணீர் வருகிறது 24 மதகுகளில் மூன்று மதகுகள் திறக்கப்பட்டு சுமார் 3000 கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் பலத்த மழை காரணமாக கோரம்பள்ளம் குளத்திற்கு அதிக அளவு தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது இதன் காரணமாக குளத்தின் பாதுகாப்பை கருதி 24 மதகுகளில் மூன்று மதகுகள் மட்டும் திறக்கப்பட்டு சுமார் 3000 கன அடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது தொடர்ந்து தண்ணீர் வரத்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.
மேலும் படிக்க | குமரி கடலில் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி.. 4 மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழை எச்சரிக்கை!
மேலும் படிக்க | கனமழை! பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு - முழு விவரம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ