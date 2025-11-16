English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  கனமழை முன்னெச்சரிக்கை! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையா? முழு விவரம்!

கனமழை முன்னெச்சரிக்கை! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையா? முழு விவரம்!

வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி: நவம்பர் 17-ல் 15 மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்க வாய்ப்பு! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 16, 2025, 01:38 PM IST
கனமழை முன்னெச்சரிக்கை! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையா? முழு விவரம்!

வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக, தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை மீண்டும் தீவிரமடைந்துள்ளது. இதன் விளைவாக, நவம்பர் 17-ம் தேதி நாளை பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை வரை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால், பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது. இது மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் மெதுவாக நகர்ந்து, அடுத்த சில நாட்களில் மேலும் வலுப்பெறும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, தமிழகம் முழுவதும் மழையின் தீவிரம் அதிகரிக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: ஐந்தாம் வகுப்பு சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை! பள்ளி ஊழியர் கைது..

விடுமுறைக்கு அதிக வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்

வானிலை ஆய்வு மையத்தின் முன்னறிவிப்பின்படி, நாளைய தினம் நவம்பர் 17, பின்வரும் 6 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது

  • தூத்துக்குடி
  • திருநெல்வேலி
  • கன்னியாகுமரி
  • செங்கல்பட்டு
  • விழுப்புரம்
  • காஞ்சிபுரம்

இந்த மாவட்டங்களில் மிக கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது.

விடுமுறை அறிவிக்கப்படக்கூடிய மாவட்டங்கள்

மேற்கண்ட 6 மாவட்டங்களைத் தவிர, மேலும் 9 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. 

  • சென்னை
  • திருவள்ளூர்
  • கடலூர்
  • மயிலாடுதுறை
  • நாகப்பட்டினம்
  • திருவாரூர்
  • தஞ்சாவூர்
  • ராமநாதபுரம்
  • புதுக்கோட்டை

இந்த மாவட்டங்களில் மழையின் தீவிரத்தை பொறுத்து, அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் விடுமுறை குறித்த அறிவிப்பை வெளியிடுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக, சுமார் 15 மாவட்டங்களில் நாளை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. பொதுமக்கள் வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து கவனித்து, பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

மேலும் படிக்க: அடுத்த 3 நாட்கள்... கனமழை இருக்கும்! எங்கு எங்கு தெரியுமா? வானிலை எச்சரிக்கை!

