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கனமழை அலர்ட்.. 3 மாவட்டங்களில் பிச்சு உதறப்போகுது.. வானிலை லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

TN Weather Update Today: தமிழகத்தில் இன்று (ஜூன் 10) திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தேனி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், சென்னையில் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 10, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:01 AM IST
கனமழை அலர்ட்.. 3 மாவட்டங்களில் பிச்சு உதறப்போகுது.. வானிலை லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
Image Credit: TN Weather Latest Update

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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