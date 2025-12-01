English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • எச்சரிக்கை! இந்த 3 மாவட்ட மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம்!

எச்சரிக்கை! இந்த 3 மாவட்ட மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம்!

கனமழை காரணமாக சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய மழை நிலவரம் குறித்து தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 1, 2025, 08:13 PM IST
  • விடாமல் கொட்டும் மழை...
  • சென்னை, திருவள்ளூருக்கு ரெட் அலர்ட்.
  • பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நாளை விடுமுறை!

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
தை மாதம் தமிழ்நாட்டில் யாருக்கெல்லாம் ரூ.4000 கிடைக்கும்? அடுத்த சர்பிரைஸ் இது
camera icon10
Tamil Nadu government
தை மாதம் தமிழ்நாட்டில் யாருக்கெல்லாம் ரூ.4000 கிடைக்கும்? அடுத்த சர்பிரைஸ் இது
அட கொடுமையே! இந்த 4 ராசிகளுக்கு 40 வயசானலும் திருமணம் நடக்காதாம்.. உங்க ராசி இருக்கா?
camera icon7
Zodiac Signs
அட கொடுமையே! இந்த 4 ராசிகளுக்கு 40 வயசானலும் திருமணம் நடக்காதாம்.. உங்க ராசி இருக்கா?
நடிகை சமந்தாவின் கணவர் ராஜ் நிடிமோருவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?
camera icon6
Actress Samantha
நடிகை சமந்தாவின் கணவர் ராஜ் நிடிமோருவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?
எச்சரிக்கை! இந்த 3 மாவட்ட மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம்!

வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டிருந்த ‘டிட்வா’ புயல் வலுவிழந்து, ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறியுள்ளது. இருப்பினும், இதன் தாக்கம் காரணமாக சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் இடைவிடாது கனமழை பெய்து வருகிறது. நிலைமையின் தீவிரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, இவ்விரு மாவட்டங்களுக்கும் வானிலை ஆய்வு மையம் Red Alert விடுத்துள்ளது. சென்னைக்கு கிழக்கு-தென்கிழக்கே சுமார் 50 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், புதுச்சேரிக்கு வடகிழக்கே 130 கி.மீ. தொலைவிலும் இந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நிலை கொண்டுள்ளது. இது மேலும் வலுவிழந்து அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், அது கரையை நெருங்கும் போது 20 செ.மீட்டருக்கும் அதிகமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: தை மாதம் தமிழ்நாட்டில் யாருக்கெல்லாம் ரூ.4000 கிடைக்கும்? அடுத்த சர்பிரைஸ் இது

தத்தளிக்கும் சென்னை

சென்னையில் நேற்று இரவு முதலே கனமழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. இதனால் நகரின் பல முக்கிய சாலைகள் மற்றும் தாழ்வான குடியிருப்பு பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது. தி.நகர், வேளச்சேரி, வியாசர்பாடி போன்ற பகுதிகளில் சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சில இடங்களில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

மற்ற மாவட்டங்களின் நிலை என்ன?

சென்னை மட்டுமின்றி, அண்டை மாவட்டங்களான செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மற்றும் ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களிலும் தொடர் மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் கடலோர பகுதிகளான பழவேற்காடு, மீஞ்சூர் ஆகியவற்றில் கனமழை கொட்டித் தீர்க்கிறது. இதுதவிர தஞ்சாவூர், திருச்சி, புதுக்கோட்டை, அரியலூர், தேனி மற்றும் கோவை ஆகிய மாவட்டங்களிலும் பரவலாக மழை பெய்யும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளதாலும், கனமழை தொடரும் என்பதாலும் சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு நாளை (டிசம்பர் 2) விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர். நிலைமையை சமாளிக்க தமிழக அரசு முழு வீச்சில் களமிறங்கியுள்ளது. தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர், தீயணைப்புத் துறையினர் மற்றும் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளில் மோட்டார்கள் மூலம் நீரை வெளியேற்றும் பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. பொதுமக்கள் அத்தியாவசிய தேவையின்றி வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என்றும், நீர்நிலைகள் மற்றும் கடற்கரை பகுதிகளுக்கு செல்வதை தவிர்க்குமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. எந்த சூழலையும் எதிர்கொள்ளத் தயார் நிலையில் இருக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: விவசாயிகள் ஹேப்பி! முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Red AlertChennaiThiruvallurTN GovtWeather update

Trending News