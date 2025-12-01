எச்சரிக்கை! இந்த 3 மாவட்ட மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம்!

வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டிருந்த ‘டிட்வா’ புயல் வலுவிழந்து, ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறியுள்ளது. இருப்பினும், இதன் தாக்கம் காரணமாக சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் இடைவிடாது கனமழை பெய்து வருகிறது. நிலைமையின் தீவிரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, இவ்விரு மாவட்டங்களுக்கும் வானிலை ஆய்வு மையம் Red Alert விடுத்துள்ளது. சென்னைக்கு கிழக்கு-தென்கிழக்கே சுமார் 50 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், புதுச்சேரிக்கு வடகிழக்கே 130 கி.மீ. தொலைவிலும் இந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நிலை கொண்டுள்ளது. இது மேலும் வலுவிழந்து அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், அது கரையை நெருங்கும் போது 20 செ.மீட்டருக்கும் அதிகமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தத்தளிக்கும் சென்னை
சென்னையில் நேற்று இரவு முதலே கனமழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. இதனால் நகரின் பல முக்கிய சாலைகள் மற்றும் தாழ்வான குடியிருப்பு பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது. தி.நகர், வேளச்சேரி, வியாசர்பாடி போன்ற பகுதிகளில் சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சில இடங்களில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
மற்ற மாவட்டங்களின் நிலை என்ன?
சென்னை மட்டுமின்றி, அண்டை மாவட்டங்களான செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மற்றும் ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களிலும் தொடர் மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் கடலோர பகுதிகளான பழவேற்காடு, மீஞ்சூர் ஆகியவற்றில் கனமழை கொட்டித் தீர்க்கிறது. இதுதவிர தஞ்சாவூர், திருச்சி, புதுக்கோட்டை, அரியலூர், தேனி மற்றும் கோவை ஆகிய மாவட்டங்களிலும் பரவலாக மழை பெய்யும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை
ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளதாலும், கனமழை தொடரும் என்பதாலும் சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு நாளை (டிசம்பர் 2) விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர். நிலைமையை சமாளிக்க தமிழக அரசு முழு வீச்சில் களமிறங்கியுள்ளது. தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர், தீயணைப்புத் துறையினர் மற்றும் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளில் மோட்டார்கள் மூலம் நீரை வெளியேற்றும் பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. பொதுமக்கள் அத்தியாவசிய தேவையின்றி வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என்றும், நீர்நிலைகள் மற்றும் கடற்கரை பகுதிகளுக்கு செல்வதை தவிர்க்குமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. எந்த சூழலையும் எதிர்கொள்ளத் தயார் நிலையில் இருக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
