கனமழை - இன்று பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு- எந்தெந்த மாவட்டங்கள்? முழு விவரம்

School Holiday : வங்கடலில் புயல் உருவாகிக் கொண்டிருப்பதால் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால், பல மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சில மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....
பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை
திருநெல்வேலி, தென்காசியில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று ஒருநாள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தூத்துக்குடியில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவித்துள்ளார் மாவட்ட ஆட்சியர். மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் இன்று (24.11.2025) கனமழை காரணமாக பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். இதேபோல், விருதுநகர், நாகப்பட்டினம், சிவகங்கை, தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, மதுரை, ராமநாதபுரம், திருச்சி, கள்ளக்குறிச்சி, கரூர், அரியலூர் மாவட்டங்களுக்கும் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கடலூர் மாவட்டத்தில் சிதம்பரம், காட்டுமன்னார்கோயில், ஸ்ரீமுஷ்ணம் மற்றும் புவனகிரி ஆகிய வட்டங்களில் (தாலுக்கா) உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று (24.11.2025) விடுமுறை
புதுச்சேரி விடுமுறை அறிவிப்பு
இதேபோல், புதுச்சேரியிலும் கனமழை காரணமாக பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கல்வித்துறை அமைச்சர் ஆ. நமச்சிவாயம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக இன்று(24/11/25) திங்கட்கிழமை , புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் உள்ள அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள், தனியார் பள்ளிகள் மற்றும் அனைத்து கல்லூரிகளுக்கும் விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது என தெரிவித்துள்ளார்.
வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு
24-11-2025: தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், பலத்த தரை காற்று மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, விருதுநகர், இராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்யவாய்ப்புள்ளது.
25-11-2025: தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
26-11-2025 முதல் 29-11-2025 வரை: தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
மழைக்கு வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்
திருவாரூர், நாகை, தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, மதுரை, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், கடலூர், அரியலூர், மயிலாடுதுறை,
ஆரஞ்சு அலெர்ட் (மிக கனமழை) மாவட்டங்கள்
கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி,
மஞ்சள் அலெர்ட் (கனமழை)
தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகை, தென்காசி, தூத்துக்குடி, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, மயிலாடுதுறை, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி,
