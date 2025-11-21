அடுத்து எப்போது புயல்...? சென்னைக்கு பாதிப்பு இருக்குமா? - தமிழ்நாடு வெதர்மேன் புதிய அப்டேட்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tamil Nadu Weatherman: தமிழ்நாட்டை ஒட்டி அடுத்து வரும் புயல் சென்னையில் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் எளிமையாக விளக்கி உள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 21, 2025, 08:20 AM IST
  • இன்று 10 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு
  • தென் மாவட்டங்களில் மழை அதிகரிக்கும்.
  • நவ. 29ஆம் தேதிக்குள் புயல் நெருங்கும்.

Tamil Nadu Weatherman Latest Rain Forecast: லட்சத்தீவு அதனை ஒட்டிய மாலத்தீவு பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி நேற்று  (நவ. 20) காலை 8:30 மணி அளவில் தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய லட்சத்தீவு பகுதிகளில் நிலவியதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்த நிலையில், இது அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் வடமேற்கு திசையில் மெதுவாக நகரக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

Tamil Nadu Weatherman:  இன்று 10 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு

இதன் காரணமாக, தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை இன்று (நவ. 11) பெய்யக்கூடும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், தென்காசி, விருதுநகர், திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் என தமிழ்நாட்டின் 10 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையத்தால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

காரைக்கால் பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், சென்னையை பொருத்தவரை, வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Tamil Nadu Weatherman: தென் மாவட்டங்களில் மழை அதிகரிக்கும்

இந்நிலையில், தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் இன்று அவரது X பக்கத்தில், அடுத்த 24 மணிநேரத்திற்கான (இன்று காலை 8.30 மணிமுதல் நாளை காலை 8.30) மழை நிலவரம் குறித்து பதிவிட்டுள்ளார். இதுகுறித்து அவரது பதிவில், "சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், விழுப்புரம், கடலூர் போன்ற வட கடலோர மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்யும். டெல்டாவில் நேற்றை விட மழை அதிகரிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டெல்டா முதல் தென் தமிழக மாவட்டங்களில் காற்று குவிவது அதிகரித்திருக்கும் காரணத்தால், தென் தமிழக மாவட்டங்களில் மழை அதிகரிக்கும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார். 

மேலும் அந்த பதிவில், "தேனி, மதுரை, கன்னியாகுமரி, விருதுநகர், திண்டுக்கல், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருச்சி, பெரம்பலூர், அரியலூர், கள்ளக்குறிச்சி, நாமக்கல், கரூர், நீலகிரி, ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், சேலம் போன்ற தெற்கு மற்றும் மத்திய உள் மாவட்டங்களிலும் மிதமான மழை பெய்யும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார். கிழக்கு காற்றின் தாக்கத்தால், கடலோர மற்றும் தெற்கு மாவட்டங்களில் மழைப்பொழிவு அதிகரிக்கும் என்றும் ஈரப்பதம் தமிழ்நாட்டிற்குள் தள்ளப்படும் என்றும் பிரதீப் ஜான் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Tamil Nadu Weatherman: மிக கனமழை, அதி கனமழைக்கு வாய்ப்பில்லை 

அதேபோல், "மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், நாகை ஆகிய டெல்டா மாவட்டங்களிலும்; தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், நெல்லை, தென்காசி மாவட்டத்தின் சில இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது" என கனமழை எச்சரிக்கையும் விடுத்துள்ளார். மேலும், மிக கனமழைக்கோ, அதி கனமழைக்கோ தற்போதைக்கு வாய்ப்பில்லை என்றும் தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் கணித்துள்ளார்.

Tamil Nadu Weatherman: அடுத்து வரும் புயலால் சென்னைக்கு பாதிப்பா? 

மேலும் அடுத்து வரும் புயல் குறித்து பதிவிட்டுள்ள பிரதீப் ஜான், "புயல் வரும் நவம்பர் 29ஆம் தேதிக்குள் (தமிழ்நாட்டை) நெருங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால், பாதையில் கூடுதல் தெளிவு தேவைப்படுகின்றன. எனவே, அதுகுறித்து அறிவிக்க இன்னும் நாள்கள் இருக்கின்றன. அதைப் பற்றி மிக விரைவில் பேசலாம். எளிமையான வார்த்தைகளில் சொல்வதென்றால், ஒரு வலுவான புயல் ஏற்பட்டாலல் சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றிய மாவட்டங்களில் ஒரு சொட்டு மழைக் கூட இருக்காது, ஆனால் பலவீனமான புயல் என்றால் சென்னையில் மழை பெய்யும். இதுதான் சூழ்நிலை" என்றார்.

மேலும் படிக்க | கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பூமிக்குள் புதைந்து வரும் சென்னை பதற வைத்த காரணம் ?

மேலும் படிக்க | திமுக கூட்டணியை விட்டு வெளியேறுகிறதா காங்கிரஸ்? - உதயநிதி சொன்ன 'அந்த' பாயிண்ட்

மேலும் படிக்க | கூண்டில் சிக்கியது ஒன்று... வேட்டையாடுவது இன்னொன்று: சிறுத்தையின் வைரல் வீடியோ

