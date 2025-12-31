English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • இன்று 2 மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுக்கும்.. சென்னையில் எப்படி? வானிலை மையம் அலர்ட்!

இன்று 2 மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுக்கும்.. சென்னையில் எப்படி? வானிலை மையம் அலர்ட்!

Rain Alert: தமிழகத்தில் இன்று கடலோர மாவட்டங்களின் ஒருசில இடங்களிலும் ராமநாதபுரம் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 31, 2025, 02:44 PM IST
  • தமிழகத்தில் இரண்டு மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு
  • சென்னை வானிலை மையம் அறிவிப்பு
  • முழு விவரம்

Trending Photos

ஐபிஎல் 2026: 10 அணிகளில் இருக்கும் வெளிநாட்டு வீரர்கள் யார் யார்? - முழு லிஸ்ட்!
camera icon10
IPL
ஐபிஎல் 2026: 10 அணிகளில் இருக்கும் வெளிநாட்டு வீரர்கள் யார் யார்? - முழு லிஸ்ட்!
கஜகேசரி யோகம் 2026.. 3 ராசிகளுக்கு அனைத்திலும் வெற்றி, ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon7
Gajakesari Yoga
கஜகேசரி யோகம் 2026.. 3 ராசிகளுக்கு அனைத்திலும் வெற்றி, ஜாக்பாட் அடிக்கும்
திருவோணத்தில் சூரிய பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், முன்னேற்றத்திற்கான கதவுகள் திறக்கும்
camera icon6
Sun Transit
திருவோணத்தில் சூரிய பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், முன்னேற்றத்திற்கான கதவுகள் திறக்கும்
போக்குவரத்து துறை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! இ-சேவை மூலம் விண்ணப்பிக்கவும்
camera icon11
Government Announcement
போக்குவரத்து துறை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! இ-சேவை மூலம் விண்ணப்பிக்கவும்
இன்று 2 மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுக்கும்.. சென்னையில் எப்படி? வானிலை மையம் அலர்ட்!

Tamil Nadu Weather Latest Update: டிசம்பர் மாதம் முதல் வாரத்திற்கு பிறகு தமிழகத்தில் மழை குறைந்து கடும் குளிர் வாட்டி வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்று (டிசம்பர் 31) கடலோர தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், உள் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ராமநாதபுரம் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

Chennai Meteorological Department: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு

இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில், இலங்கை கடலோரப்பகுதிகளுக்கு அப்பால் உள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது.

31-12-2025: கடலோர தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், உள் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். ராமநாதபுரம் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

New Year January 1 Rain Alert: நாளை புத்தாண்டு தினத்தன்று லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு

01-01-2026: தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.

02-01-2026: தென்தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், வடதமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.

03-01-2026: தென்தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். வடதமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.

04-01-2026: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.

05-01-2026 மற்றும் 06-01-2026: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு:

24 மணி நேர குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: 31-12-2025 மற்றும் 01-01-2026: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையில் பொதுவாக பெரிய மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு.

02-01-2026 முதல் 04-01-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை ஒருசில இடங்களில் 2-3° செல்சியஸ் இயல்பை விட படிப்படியாக குறையக்கூடும்.

இயல்பு நிலையிலிருந்து குறைந்தபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு:

31-12-2025 மற்றும் 01-01-2026: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பொதுவாக இயல்பை ஒட்டி - இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடும்.

02-01-2026 முதல் 04-01-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் 2-3° செல்சியஸ் இயல்பை விட குறைவாக இருக்கக்கூடும்.

Chennai Weather: சென்னை மற்றும் புறநகர் வானிலை

இன்று (31-12-2025): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29-30° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.

நாளை (01-01-2026): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24-25° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க: 2025 ஆண்டின் கடைசி நாளில் தமிழக மக்களுக்கு Good News தந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாட்டில் ஜன. 1 முதல் இந்த ரயில்களின் வேகம் அதிகரிப்பு... தெற்கு ரயில்வேயின் மாஸ் சம்பவம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Rain AlertTN Weather UpdateChennai Weather Today. Imd alert

Trending News