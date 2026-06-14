/தமிழகத்தில் இன்று 4 மாவட்டங்களில் கனமழை, வானிலை மையம் எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தின் 4 மாவட்டங்களில் இன்று (ஜூன் 14), இடி, மின்னலுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்யும் என்றும், இன்னும் சில மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை இருக்கும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் தற்போதைய வானிலை மாற்றத்திற்குக் காரணமாக, வட கடலோரத் தமிழகப் பகுதிகளின் மேல் சுமார் 3.1 கி.மீ உயரத்தில் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி (Cyclonic Circulation) நிலவுகிறது. இந்தச் சுழற்சியின் வழியாக அதே உயரத்தில் ஒரு வளிமண்டல காற்றழுத்த தாழ்வுப் பாதை (Trough) பரவியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாகத் தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
ஜூன் 15: தமிழகத்தின் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை, காரைக்காலிலும் இடி-மின்னல் மற்றும் மணிக்கு 40 முதல் 50 கி.மீ வேகத்தில் சூறாவளிக் காற்றுடன் கூடிய கனமழை தொடர வாய்ப்புள்ளது.
ஜூன் 16 முதல் ஜூன் 19 வரை: இந்த நாட்களில் மழைப் பொழிவு சற்றுக் குறையும். தமிழகத்தின் ஓரிரு இடங்கள், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை மட்டுமே பெய்யக்கூடும்.
வங்கக்கடல் மற்றும் தமிழகக் கடலோரப் பகுதிகளில் பலத்த சூறாவளிக் காற்று வீசக்கூடும். ஆகையால், மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என வானிலை மையம் பலத்த எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
|நாள்
|பகுதிகள்
|காற்றின் வேகம்
|ஜூன் 14 - 17
|தமிழகக் கடலோரப் பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகள்
|40 - 50 (இடையிடையே 60 கி.மீ)
|ஜூன் 14
|வடக்கு அந்தமான் கடல், வட ஆந்திரக் கடலோரம், தெற்கு வங்கக்கடல், மத்திய கிழக்கு & மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல்
|40 - 50 (இடையிடையே 60 கி.மீ)
|ஜூன் 15
|தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு - தென்கிழக்கு வங்கக்கடல்
|40 - 50 (இடையிடையே 60 கி.மீ)
|ஜூன் 16 - 17
|தெற்கு வங்கக்கடலின் பெரும்பாலான பகுதிகள்
|40 - 50 (இடையிடையே பலத்த காற்று)
முக்கிய குறிப்பு: கடலில் சீற்றம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், மீனவர்கள் குறிப்பிட்ட தேதிகளில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளுக்கு மீன்பிடிக்கச் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பபடுகின்றது.