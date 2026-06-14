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தமிழகத்தில் இன்று 4 மாவட்டங்களில் கனமழை, வானிலை மையம் எச்சரிக்கை

TN Weather Update (June 14): தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாதுருறை ஆகிய 4 டெல்டா மாவட்டங்களில் இடி, மின்னல், மணிக்கு 40 முதல் 50 கி.மீ வேகத்தில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 14, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:17 AM IST
தமிழகத்தில் இன்று 4 மாவட்டங்களில் கனமழை, வானிலை மையம் எச்சரிக்கை
Image Credit: TN Weather UPdate (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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தமிழகத்தில் இன்று 4 மாவட்டங்களில் கனமழை, வானிலை மையம் எச்சரிக்கை
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