English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • வேகமாக நெருங்கும் 'Ditwah' புயல்.. விடாது கனமழை.. 23 மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை!

வேகமாக நெருங்கும் 'Ditwah' புயல்.. விடாது கனமழை.. 23 மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை!

Cyclone Ditwah Heavy Rain Alert: டித்வா புயல் காரணமாக தமிழகத்தின் 23 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 30, 2025, 06:51 AM IST
  • டிட்வா புயல்
  • 23 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை
  • முழு விவரம்

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு முக்கிய கோரிக்கைகள்: நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை உற்றுநோக்கும் அரசு ஊழியர்கள்
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு முக்கிய கோரிக்கைகள்: நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை உற்றுநோக்கும் அரசு ஊழியர்கள்
பிக்பாஸ் 9 : இந்த வாரம் வெளியேறியது யார்? ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட்!
camera icon7
Bigg Boss
பிக்பாஸ் 9 : இந்த வாரம் வெளியேறியது யார்? ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட்!
Pregnant-ஆக சரியான வயது இதுதான்.. மருத்துவர் சொல்லும் காரணம்
camera icon7
pregnant
Pregnant-ஆக சரியான வயது இதுதான்.. மருத்துவர் சொல்லும் காரணம்
பிரியாணி சாப்பிட்ட பிறகு தப்பித் தவறியும் இதை பண்ணாதீங்க! டாக்டர் பால் அட்வைஸ்
camera icon7
Biryani
பிரியாணி சாப்பிட்ட பிறகு தப்பித் தவறியும் இதை பண்ணாதீங்க! டாக்டர் பால் அட்வைஸ்
வேகமாக நெருங்கும் 'Ditwah' புயல்.. விடாது கனமழை.. 23 மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை!

Tn Weather Alert: வங்கக்கடலில் கடந்த 27ஆம் தேதி உருவாகிய டித்வா புயல் தமிழகத்தை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது. தற்போது இந்த புயல் வேதாரண்யத்தில் இருந்து சுமார் 100 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும் சென்னையில் இருந்து சுமார் 300 கிலோ மீட்ட ர் தொலைவிலும் நிலை கொண்டுள்ளது. 8 கி.மீ. வேகத்தில் நகர்ந்து வந்த டித்வா புயல் தற்போது 10 கி.மீ. வேகத்தில் நகர்ந்து வருகிறது. இதன் காரணமாக தென் தமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும், வட தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும் மழை கொட்டித்தீர்த்து வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

23 மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் 

சென்னையை பொறுத்தவரையில் நேற்று காலை முதல் மழையானது தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது. புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி மற்றும் மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், தமிழகத்தின் 23 மாவட்டங்களில் காலை 7 மணி வரை மழை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

அதன்படி, செங்கல்பட்டு, சென்னை, கடலூர், காஞ்சிபுரம் மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் இடி மற்றும் மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், அரியலூர், கோவை, திண்டுக்கல், கரூர், மதுரை, மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், நாமக்கல், பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, தஞ்சாவூர், தேனி, நீலகிரி, திருவாரூர், திருச்சி மற்றும் திருப்பூர் ஆகிய மாவட்டங்களிலும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மற்றும் மின்னலுடன் கூடிய ஓரளவு மழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது எனவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.  

சென்னையை நெருங்கும் டித்வா 

டித்வா புயல் முன்பை விட 2 கி.மீ. வேகமெடுத்து நகர்ந்து வருகிறது. இந்த புயலானது இன்று (நவம்பர் 30) தெற்கு ஆந்திரா வட தமிழகம் நோக்கி நகரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், டித்வா புயல் கரையை கடக்காமலேயே கடலிலேயே வலுவிழக்க நேரலாம் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. 

80 கி.மீ. வேகத்தில் தரைக்காற்று 

புயலின் தாக்கம் காரணமாக வடதமிழகத்தில் 60 கி.மீ வேகத்திலும் டெல்டா மாவட்டங்களில் 80 கி.மீ. வேகத்திலும் தரைக்காற்று வீசக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இன்று மாலை வட தமிழகத்தின் கடற்கரைக்கு கிட்டத்தட்ட 25 கி.மீ. வரை டித்வா புயல் நெருங்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையத்தால் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இலங்கையை புரட்டிப்போட்ட டித்வா புயல்

முன்னதாக டித்வா புயல் காரணமாக இலங்கை பேரழிவை சந்தித்தது. அங்கு ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சுமார் 600க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதேபோல் இந்த புயலின் பாதிப்பால் இதுவரை 100க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். அந்நாட்டுக்கு இந்தியா உதவிகரம் நீட்டி உள்ளது. 'ஆபரேஷன் சாகர் பந்து'யை தொடங்கி, கடற்படையின் விமானம் தாங்கி கப்பலான ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் மற்றும் முன்னணி கப்பலான ஐஎன்எஸ் உதய்கிரி மூலம் முதன்மை நிவாரணப் பொருட்கள் அனுப்பப்பட்டன.

மேலும் படிக்க: டிட்வா புயல்: சென்னை மக்களே ஜாக்கிரதை... சூறைக்காற்று, கனமழை லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

மேலும் படிக்க: 'வயிறு எரிஞ்சு சொல்றேன்...' அன்புமணிக்கு சாபம்விட்டு ராமதாஸ் ஆவேசம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Cyclone DitwahTN Rain AlertIMD Rain AlertTamil Nadu Weather Update

Trending News