  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சென்னையில் தொடங்கிய மழை.. இன்று முழுவதும் இருக்கும்! 7 மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்

சென்னையில் தொடங்கிய மழை.. இன்று முழுவதும் இருக்கும்! 7 மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்

TN Weather Update: சென்னையில் இன்று காலை முதலே மழை பெய்ய தொடங்கிவுள்ள நிலையில், இன்றைய நாள் முழுவதும் கனமழை இருக்கும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 24, 2026, 08:23 AM IST
  • சென்னையில் காலை முதலே மழை
  • இன்று முழுவதும் தொடரும்
  • வானிலை மையம் அப்டேட்

சென்னையில் தொடங்கிய மழை.. இன்று முழுவதும் இருக்கும்! 7 மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்

Tamil Nadu Weather Today Latest Update: தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக வறண்ட வானிலை காணப்பட்ட நிலையில், நேற்று முதல் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய தொடங்கி உள்ளது. குறிப்பாக வட மாவட்டங்களான செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம் உள்ளிட்ட இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது. சென்னையை பொறுத்தவரையில் இன்று (ஜனவரி 24) அதிகாலை முதலே மழை பெய்ய தொடங்கிவிட்டது. 

Add Zee News as a Preferred Source

Today Heavy Rain Update: இன்று 7 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு 

தாம்பரம், வண்டலூர், பல்லாவரம், ஆலந்தூர், அசோக் பில்லர், நந்தனம், கோடம்பாக்கம்,  நுங்கம்பாக்கம், எழும்பூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் காலையிலேயே விட்டு விட்டு மழை பெய்தது. இந்த மழையானது இன்று முழுவதும் இருக்கும் என எதிபார்க்கப்படுகிறது. நேற்று வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டிருந்த செய்திக்குறிப்பில், கிழக்கு திசை வளிமண்டல அலை (Easterly waves) நிலவுகிறது. தென்னிந்திய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது.

இன்று (24-01-2026) கடலோர தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், உள் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கடலூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும் மற்றும் புதுவையிலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. 

குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு:

24 மணி நேர குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: இன்று (ஜனவரி 24) தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு. எனினும் ஓரிரு இடங்களில் சற்று குறையக்கூடும்.

இயல்பு நிலையிலிருந்து குறைந்தபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு: இன்று (ஜனவரி 24) தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை ஒட்டி இயல்பை விட குறைவாக இருக்கக்கூடும். 

Chennai Rain Alert: சென்னை வானிலை 

இன்று (24-01-2026) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான முதல் கன மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 28° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். 

மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை

24-01-2026 மற்றும் 25-01-2026: தமிழக கடலோரப்பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.

26-01-2026: தென்தமிழக கடலோரப்பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.

வங்கக்கடல் பகுதிகள்

24-01-2026: தென்கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு மத்தியமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.

25-01-2026: தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு! ஜிஎஸ்டி தாக்கல், பேக்கரி தொழில், இ-காமர்ஸ் பயிற்சி

மேலும் படிக்க: சிறுமி வைத்திருந்த படம்... உற்றுப்பார்த்த பிரதமர்... மேடையில் மோடி செய்த செயலை பாருங்க!

heavy rain alertChennai RainsChennai Meteorological DepartmentTN Weather

