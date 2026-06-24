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உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பரபரப்பு அறிக்கை! அன்பில் மகேஷூக்கு பதிலடி

Higher Education Minister Viswanathan : முன்னாள் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷூக்கு கடுமையான பதிலடி கொடுத்து உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் பரபரப்பு அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 24, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:27 PM IST
உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பரபரப்பு அறிக்கை! அன்பில் மகேஷூக்கு பதிலடி
Image Credit: Viswanathan - Anbil MaheshSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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