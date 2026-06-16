/ திண்டுக்கல் அருகே பயங்கரம் - சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி வெட்டிப் படுகொலை.!

Dindigul Murder: வத்தலகுண்டு அருகே, பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் லோகேஷ் என்ற சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி தலைமறைவாக இருந்து வந்தார். இந்த நிலையில், அவர் பதுங்கியிருந்த பகுதிக்குச் சென்ற மர்ம நபர்கள் அவரிடம் தகராறில் ஈடுபட்டு அவரை அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டியுள்ளனர். இதில் படுகாயமடைந்த அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், வத்தலகுண்டு பகுதியைச் சேர்ந்த லோகேஷ் என்பவர் மீது வத்தலகுண்டு காவல் நிலையத்தில் பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளியான இவர் பைக் திருட்டு, வழிப்பறி போன்ற குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார். ஏற்கனவே சிறைக்கு சென்று வந்தவர் என்பதாலும், பல்வேறு வழக்குகள் இவர் மீது உள்ளதாலும் தொடர்ந்து அவரை போலீஸார் கண்காணித்து வந்தனர்.
இவர் சமீபத்தில் ஈடுபட்ட குற்றச் செயலில் இருந்து தப்பிக்க கடந்த சில நாட்களாக போலீஸாருக்கு பயந்து பழைய வத்தலகுண்டு பகுதியில் உள்ள ஓம் சக்தி கோவில் அருகே தலைமறைவாக பதுங்கியிருந்துள்ளார். இந்த நிலையில் நேற்று இரவு லோகேஷ் தங்கிருந்த பகுதிக்கு வந்த சில மர்ம நபர்கள் அவரை சுற்றி வளைத்து அவரிடம் வாக்குவாதம் நடத்தில் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
ஒரு கட்டத்தில் வாக்குவாதம் முற்றியதில் மர்ம நபர்கள் தாங்கள் எடுத்து வந்திருந்த அரிவாளை எடுத்து லோகேஷை சரமாரியாக வெட்டி விட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளனர். இதில் நிலைகுலைந்து போன அவர் ரத்தவெள்ளத்தில் மயங்கி விழுந்துள்ளார்.
இந்த சம்பவத்தை பார்த்த அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக இது குறித்து போலீஸாருக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர். சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த வத்தலகுண்டு போலீஸார் லோகேஷை மீட்டு திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்துள்ளனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார்.
இதனையடுத்து சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்திற்கு சென்ற மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் பிரதீப் அங்கு இருந்தவர்களிடம் இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தினார். விசாரணையில், இறந்த லோகேஷுக்கு பல்வேறு குற்றவாளிகளுடன் தொடர்புள்ளதாகவும், அவர் போலீஸாருக்கு பயந்து கடந்த சில நாட்களாக இந்த பகுதியில் பதுங்கியிருந்த நிலையில் மர்ம நபர்கள் வந்து அவரை சராமாரியாக வெட்டி விட்டுச் சென்றதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து போலீஸார் மேற்கொண்ட விசாரணையில், பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய லோகேஷ் அவ்வப்போது வெளியிலிருந்து ஆட்களை வரவழைத்து கொள்ளை சம்பவங்களில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது. கொள்ளை சம்பவங்களில் ஈடுபடும் போது தாங்கள் கொள்ளையடித்த பொருட்களை பிரித்துக் கொள்வதில் பிரச்சனை ஏற்பட்டதா? அல்லது முன் விரோதத்தால் இந்த கொலை அரங்கேறியதா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணங்களா? என்ற பல்வேறு கோணங்களில் போலீஸார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பல்வேறு கொள்ளைச் சம்பவங்களில் தொடர்புடைய சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி மர்ம நபர்களால் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.