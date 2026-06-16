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திண்டுக்கல் அருகே பயங்கரம் - சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி வெட்டிப் படுகொலை.!

Dindigul Murder: திண்டுக்கல்லில், பல்வேறு குற்றச் செயல்களில் தொடர்புடைய சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளி தலைமறைவாக இருந்த நிலையில் அவரை மர்ம நபர்கள் வெட்டி கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByMathan
Published: Jun 16, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:16 PM IST
திண்டுக்கல் அருகே பயங்கரம் - சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி வெட்டிப் படுகொலை.!
Image Credit: Dindigul Murder

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Mathan

Mathan

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திண்டுக்கல் அருகே பயங்கரம் - சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி வெட்டிப் படுகொலை.!
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