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தமிழகத்தில் ஆணவக் கொலைகளுக்கு முடிவு? விரைவில் தனிச்சட்டம்; அமைச்சர் வன்னி அரசு நம்பிக்கை!

தமிழ்நாட்டில் ஆணவக் கொலைகளைத் தடுக்க அனைத்து சமூகத்தினருக்குமான தனிச்சட்டம் தவெக-விசிக கூட்டணியிலான தற்போதைய ஆட்சியில் விரைவில் நிறைவேற்றப்படும் என சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 08, 2026, 12:14 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:14 AM IST
தமிழகத்தில் ஆணவக் கொலைகளுக்கு முடிவு? விரைவில் தனிச்சட்டம்; அமைச்சர் வன்னி அரசு நம்பிக்கை!
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R Balaji

R Balaji

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