/தமிழகத்தில் ஆணவக் கொலைகளுக்கு முடிவு? விரைவில் தனிச்சட்டம்; அமைச்சர் வன்னி அரசு நம்பிக்கை!

தமிழகத்தில் சாதி மறுப்புத் திருமணங்களால் அரங்கேறும் ஆணவக் கொலைகளை ஒடுக்குவதற்கு, தற்போது நடைமுறையில் உள்ள சட்டங்களை விட கூடுதல் பலம் வாய்ந்த தனிச்சட்டம் இயற்றப்பட வேண்டியது அவசியமாகியுள்ளது. இந்த விவகாரத்தை வரவிருக்கும் சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில் மீண்டும் ஆணித்தரமாக எழுப்ப உள்ளதாக சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய்யைச் சந்தித்துப் பேசுவதற்குக் கால அவகாசம் கோரியுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டுள்ள அமைச்சர் வன்னி அரசு, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி அமைச்சரவையில் அங்கம் வகிக்கும் இந்த தவெக ஆட்சிக் காலத்திலேயே, ஆணவப் படுகொலைகளைத் தடுப்பதற்கான சிறப்புத் தனிச்சட்டம் நிச்சயமாக நிறைவேற்றப்படும் என்று மிகுந்த நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
விசிக-வின் துணை பொதுச்செயலாளரும், சமூக நீதித்துறை அமைச்சருமான வன்னி அரசு, பொறுப்பேற்ற முதல் நாளிலிருந்தே ஒடுக்கப்பட்ட மற்றும் எளிய மக்களின் மேம்பாட்டிற்காகப் பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார். ஆதிதிராவிடர் நலனுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு முதல், சாதியப் பாகுபாட்டால் கோவை தொண்டாமுத்தூர் கெம்பனூர் அண்ணா நகர் பகுதிக்கு 21 ஆண்டுகளாக மறுக்கப்பட்டு வந்த அரசுப் பேருந்து சேவையைத் தனது தலையீட்டால் அண்மையில் மீட்டெடுத்தது வரை அவரின் செயல்பாடுகள் தொடர்கின்றன. அந்த வரிசையில், தற்போது அவர் கையில் எடுத்துள்ள தனிச்சட்டம் குறித்த அறிவிப்பு பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
பெண்கள் உயர்கல்வி கற்பதிலும், வேலைவாய்ப்புகளைப் பெறுவதிலும் இந்தியாவின் முன்னோடி மாநிலமாகத் திகழும் அதே தமிழ்நாட்டில், மற்றொரு புறம் சாதி வெறியால் நடத்தப்படும் ஆணவக் கொலைகளும் தொடர்கதையாகி வருகின்றன. பெற்றோரின் விருப்பத்திற்கு மாறாக மாற்றுச் சாதியினரைத் திருமணம் செய்து கொள்ளும் தம்பதியரை, கொலை செய்யும் எல்லைக்குச் செல்லவும் சாதி வெறியர்கள் துணிகிறார்கள். துரதிர்ஷ்டவசமாக, தமிழகத்தில் நடக்கும் பெரும்பாலான ஆணவக் கொலைகள் முறைப்படி ஆவணப்படுத்தப்படுவதும் இல்லை.
வெறுமனே சட்டங்களால் மட்டுமே ஒட்டுமொத்தமாகச் சிந்தனையை மாற்றிவிட முடியாது என்றாலும், கடுமையான சட்டங்களின் மூலம் இத்தகைய கொடூரக் குற்றங்களைத் தடுத்துக் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பதே சமூக ஆர்வலர்களின் கருத்தாக உள்ளது.
தற்போது நடைமுறையிலுள்ள எஸ்சி, எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் மிகவும் கடுமையான பிரிவுகளைக் கொண்டது என்றாலும், அது பட்டியலின மக்கள் பாதிக்கப்படும் போது மட்டுமே செல்லுபடியாகும். ஆனால், பிற்படுத்தப்பட்ட அல்லது மிகப்பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்களுக்குள்ளேயே சாதி மாறி நடக்கும் திருமணங்களால் அரங்கேறும் ஆணவக் கொலைகளுக்கு இந்தச் சட்டத்தை பயன்படுத்த இயலாது.
இதன் காரணமாகவே, சாதி பாகுபாடின்றி அனைத்து தரப்பினரையும் உள்ளடக்கிய ஒரு தனி பாதுகாப்பு சட்டம் தேவை என்பதில் அமைச்சர் வன்னி அரசு உறுதியாக இருக்கிறார். சமூக நீதியை நிலைநாட்டத் துடிக்கும் அவரின் இந்தக் குரலுக்கு, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு விரைவில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.