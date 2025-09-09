English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தலையை வெட்டி எடுத்துச் சென்ற கொலையாளிகள்: திண்டுக்கல் அருகே திகில் சம்பவம்

திண்டுக்கல் அருகே முன்பகை காரணமாக நடந்த கொலை.  தலையை எடுத்துச் சென்ற கொலையாளிகள். 4 மணி நேர தேடலுக்கு பிறகு கிடைத்த தலை.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 9, 2025, 04:52 PM IST
  • சினிமாவையே மிஞ்சும் கொடுமை.
  • தென்னந்தோப்பில் நடந்த கொலை.
  • தலையை வெட்டி எடுத்துச் சென்ற கொலையாளிகள்.

Trending Photos

iPhone 17 Pro Launch: Apple iPhone 17 இந்திய விற்பனை, என்னென்ன எதிர்பார்க்கலாம்?
camera icon5
Apple
iPhone 17 Pro Launch: Apple iPhone 17 இந்திய விற்பனை, என்னென்ன எதிர்பார்க்கலாம்?
நாளை செவ்வாய்க்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை செவ்வாய்க்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
ஆவணி 23 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆவணி 23 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
தலையை வெட்டி எடுத்துச் சென்ற கொலையாளிகள்: திண்டுக்கல் அருகே திகில் சம்பவம்

திண்டுக்கல் அருகே, சினிமாவையே மிஞ்சும் அளவுக்கு கொடுமையாக அரங்கேற்றப்பட்ட ஒரு கொலை சம்பவம் அப்பகுதி மக்களை பீதியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. கொலை செய்யப்பட்டவரின் தலையை கொலையாளிகள் எடுத்துச்சென்றது கொடுமையின் உச்சம். 4 மணி நேர தேடலுக்கு பிறகு தலை கிடைத்துள்ளது. என்ன நடந்தது? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

தென்னந்தோப்பில் நடந்த கொலை

திண்டுக்கல் - வத்தலகுண்டு சாலையில் உள்ள பழைய வக்கம்பட்டியில் உள்ள தனியாருக்கு சொந்தமான தென்னந்தோப்பில் மைக்கில் பட்டியை சேர்ந்த சிவக்குமார் (வயது 38) கல்லால் தாக்கியும் கத்தி மற்றும் அரிவாளால் வெட்டியும் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் .

தலையை வெட்டி எடுத்துச் சென்ற கொலையாளிகள்

படுகொலை செய்த கொலையாளிகள் சிவகுமாரின் தலையை வெட்டி எடுத்துச் சென்றுள்ளனர். இது குறித்து தகவல் அறிந்த திண்டுக்கல் தாலுகா போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று சிவக்குமாரின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் சிவகுமாரின் தலையை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வந்தனர். 

சம்பவ இடத்திற்கு திண்டுக்கல் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் பிரதீப் நேரில் வருகை தந்து விசாரணை மேற்கொண்டார்.

Horrifying Murder Reported Near Dindigul

மேலும் மோப்பநாய் லக்கி சம்பவ இடத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டது  கொலை நடைபெற்ற  இடத்திலிருந்து மைக்கேல்பட்டி ஊர் எல்லை வரை சென்று மோப்பநாய் நின்றது.

Horrifying Murder Reported Near Dindigul

பாலத்தில் கிடைத்த தலை

கொலை நடந்த சம்பவ இடத்திலிருந்து நான்கு மணி நேர தேடலுக்கு பிறகு சுமார் ஒரு கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் பாலம் ஒன்றின் மீது சிவகுமாரின் தலை கிடைத்தது.

படுகொலை செய்யப்பட்டவர் மீது இரண்டு கொலை வழக்குகள்

போலீசாரின் முதல் கட்ட விசாரணையில் படுகொலை செய்யப்பட்ட சிவகுமார் மீது இரண்டு கொலை வழக்குகள் உள்ளது என்றும் இதன் காரணமாக  இந்த கொலை பழிவாங்கும் நோக்குடன் நடைபெற்று இருக்கலாம்  எனவும் தெரிய வந்துள்ளது. இச்சம்பவத்தை தொடர்ந்து அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.

மேலும் படிக்க | திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உட்பட 12 மாவட்டங்களில்.. நாளை கொட்டபோகும் கனமழை!

மேலும் படிக்க | இ-சேவை மையங்களில் வந்த புதிய வசதி! இனி கடன் வாங்குவதும் ஈஸி

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
MurdercrimedindigulTamil naduTN Police

Trending News