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குதிரை பேரம் செய்ததா தவெக? ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணை!

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில், தவெக கட்சி 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று, பிற கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியை பிடித்தது. இந்த நிலையில், ஆட்சியை பிடிக்க இந்த கட்சி குதிரை பேரத்தை நடத்தியதாக குற்றச்சாட்டு தொடர்பான விசாரணை இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் நடக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரம், இதோ.

Written ByYuvashree
Published: Jun 19, 2026, 06:47 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:47 AM IST
குதிரை பேரம் செய்ததா தவெக? ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணை!
Image Credit: Horse Trading TVK | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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குதிரை பேரம் செய்ததா தவெக? ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணை!
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