/குதிரை பேரம் செய்ததா தவெக? ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணை!

தமிழ்நாட்டில், கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடந்தது. திமுக, அதிமுக, தவெக உள்ளிட்ட கட்சிகள், இதில் பிரதான கட்சிகளாக இருந்தன. கட்சி தொடங்கிய இரண்டே ஆண்டில், விஜய் தலைமையிலான தவெக கட்சி மக்கள் மத்தியில் பலத்த வரவேற்பினை பெற்றிருந்தது. அதன் விளைவாக, மே 4ஆம் தேதி தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகள் வெளியானபோது, தவெக கட்சி தமிழ்நாட்டில் 108 இடங்களில் வென்றிருந்தது. இதில், முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் தொகுதியும் அடங்கும். தவெக கட்சி அதிக இடங்களில் வென்றிருந்தாலும், ஆட்சியமைக்க பெரும்பான்மை தேவைப்பட்டது. இதையடுத்து, சிபிஐ, சிபிஐஎம், விசிக, ஐயுஎம்எல் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவைப்பெற்று, பெரும்பான்மையை நிரூபித்து தவெக அரசு ஆட்சியமைத்தது.
தவெக ஆட்சியமைத்ததை தொடர்ந்து, இக்கட்சி, குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்டதாக கூறி, மதுரையை சேர்ந்த கே.கே.ரமேஷ் என்பவர் உச்சநீதிமன்றத்தில் ரிட் மனு தாக்கல் செய்தார். அதில், நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில், விஜய் தலைமையிலான தவெக கட்சி, 108 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று, ஆட்சி அமைத்திருப்பதாகவும் திமுக கூட்டணியில் இருந்த சில கட்சிகள் மற்றும் அதிமுகவின் ஒரு பிரிவினரின் ஆதரவுடன், சட்டமன்றத்தில் நடந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் 144 வாக்குகளை பெற்று தவெக வென்றதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது.
இந்த வாக்கெடுப்பில் வெற்றி பெறுவதற்காக, அரசியல் கட்சிகளிடையே சுமார் ரூ.1000 கோடி அளவிற்கு குதிரை பேரம் நடந்ததாக புகார்கள் எழுந்திருப்பதாகவும், எனவே இது குறித்து சிபிஐ விரைந்து விசாரிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்றும், இந்த விசாரணை முடியும் வரை தமிழகத்தில் ஜனாதிபதி ஆட்சியை அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டிருந்தது.
முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக கட்சிக்கு எதிராக குதிரை பேரம் குற்றச்சாட்டினை பல்வேறு கட்சியை சேர்ந்த பிரமுகரகள் முன்வைத்தனர். இதையடுத்து, இந்த ரிட் மனு குறித்த விசாரணை உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதி வி.மோகனா அடங்கிய அமர்வில் ஜூன் 19ஆம் தேதியான இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது. குதிரை பேர குற்றச்சாட்டிற்கு, இன்று ஒரு பதில் கிடைக்கும் என்கிற ஆர்வத்தோடு குற்றம் சாட்டியவர்களின் தரப்பும், குற்றம் சுமத்தப்பட்ட தரப்பும் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில், திருச்செந்தூரை சேர்ந்த வழக்குரைஞர் ராம்குமார் ஆதித்தன் என்பவர், இது குறித்த மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், மே 13ஆம் தேதி சட்டப்பேரவையில் நடந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின் போது, 25 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள், தவெகவிற்கு ஆதரவாக வாக்களித்ததாகவும், இவர்கள் மீது கட்சித்தாவல் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க அதிமுக சார்பில் பேரவை தலைவரிடம் கடிதம் கொடுக்கப்பட்டதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்.
அந்த மனுவில், அதிமுகவை சேர்ந்த நான்கு எம்.எல்.ஏக்கள் யார் யார் தவெகவில் இணைந்திருந்தனர் என்பது குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அதே போல, அந்த நான்கு பேருக்கும் தவெக உறுப்பினர் அட்டை தலைமை செயலகத்திலேயே வழங்கப்பட்டதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அரசியல் லாப நோக்குடன் அந்த நான்கு பேரும் செயல்பட்டதாக அவர் அந்த மனுவில் குற்றம் சாட்டியிருந்தார். இந்த நால்வரும் ராஜினாமா செய்த தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடத்துவதால், அரசுக்கு சுமார் ரூ.100 கோடி வரை செலவு ஏற்படும் என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது.
இந்த மனுவை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு விசாரித்து, இந்த முறைகேடுகளுக்கு ஆதாரம் இல்லை என்று கூறி, மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர்.