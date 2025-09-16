கால் வலிக்கு ஊசி போட்ட பெண்..உயிரிழந்த சம்பவம்! என்ன நடந்தது? முழு விவரம்..

Hossur Woman Died After Taking Injection : சாதாரணமாக இருப்பவர்கள் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பதும், விளையாடும் போது மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பது என்று பல வகைகளில் உயிரிழப்புகள் ஏற்படுகின்றன. சில சமயங்களில், தவறான ஊசி போடுவதாலும் அப்பாவி உயிர்கள் பறிபோகின்றன. இப்போதும், அதற்கு தொடர்புடைய சம்பவம்தான் ஓசூரில் நடந்துள்ளது. இருப்பினும், இந்த உயிரிழப்புக்கான காரணம் குறித்து இன்னும் சரியாக தெரியவில்லை.
ஓசூரில் கால் வலிக்கு மருத்துவரிடம் ஊசி போட்டு சென்ற பெண் பாத்ரூமில் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஓசூர் ராம் நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் இம்ரான். இவரது மனைவி ரேஷ்மா. இவர்களுக்கு திருமணமாகி 2 ஆண்டுகள் ஆகிறது. ரேஷ்மா உடன் பிறந்த அக்கா மகளுக்கு ஓசூர் அரசு மருத்துவமனையில் கடந்த 20 நாட்களுக்கு முன்பு குழந்தை பிறந்துள்ளது. குழந்தையையும் தாயையும் கவனிப்பதற்காக ரேஷ்மா ஓசூர் அரசு மருத்துவமனையில் தங்கி இருந்து வந்துள்ளார்.
இந்த நிலையில் இன்று காலை ரேஷ்மாவுக்கு கால் வலி ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை அடுத்து மருத்துவமனையில் உள்ள மருத்துவரிடம் அவர் சிகிச்சை பெற்றுள்ளார் . அப்போது மருத்துவர் அவருக்கு வலி நிவாரண ஊசி போட்டுள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து ரேஷ்மா, மருத்துவமனையில் குழந்தை பெற்று இருந்த அக்கா மகளையும் அவரது குழந்தையையும் பார்ப்பதற்காக அந்த வார்டுக்கு சென்றுள்ளார். அப்போது பாத்ரூமுக்கு சென்ற ரேஷ்மா அங்கேயே மயங்கி விழுந்துள்ளார். அங்கிருந்தவர்கள் அவரை எழுப்பி பார்த்தது போது அவர் உயிரிழந்து கிடந்ததாக கூறப்படுகிறது. மருத்துவரும் அவர் உயிரிழந்ததை உறுதிப்படுத்தினர்.
கால் வலிக்கு ஊசி போட்டு சென்றவர் சில மணி நேரத்தில் உயிரிழந்தது ரேஷ்மாவின் உறவினர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியது. இதனையடுத்து அவர்கள் மருத்துவமனைக்கு சென்று வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். தகவல் அறிந்து வந்த ஓசூர் நகர போலீசார் அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ரேஷ்மாவுக்கு பிரேத பரிசோதனை நடத்தினால் இறப்புக்கான காரணம் தெரியவரும் எனக்கூறி சமாதானப்படுத்தினர். தொடர்ந்து உயிரிழந்த பெண்ணின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக போலீசார் அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவத்தால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
