/விஜய் மாமா... குடிக்க தண்ணியில்லை... உங்களை தான் நம்பியிருக்கும் - ஒசூரில் கதறிய குழந்தைகள்

Hosur Latest News Updates : குடிநீர் சேவை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் வழங்கப்படாததை கண்டித்து ஒசூர் மாநகராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு மக்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.
Hosur Latest News Updates : கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட தானசந்திரம் 21வது வார்டில் வசித்து வரும் பொதுமக்கள் அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் குடிநீர் சேவை வழங்கப்படாததை கண்டித்து மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் இன்று (மே 27) போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கடந்த 40 ஆண்டுகளாக அப்பகுதியில் வசித்து வரும் ஏழை, எளிய மக்கள் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட குடியிருப்பு பட்டாக்கள் எந்த பயன்பாடும் இல்லாத செல்லாத பட்டா என அதிகாரிகள் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. செல்லாத பட்டா கொடுத்து ஏமாற்றிவிட்டார்கள் என குடியிருப்புவாசிகள் வேதனை தெரிவித்தனர்.
கடந்த ஆட்சியில் அவர்களுக்கு குடியிருப்பு பட்டா வழங்கப்பட்டதாகவும், அந்த பட்டாவை கொண்டு மாநகராட்சியில் சென்று வரி ரசீது மற்றும் குடிநீர் இணைப்பு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய சேவைகள் வழங்குமாறு கேட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆனால் அதிகாரிகள் நீங்கள் வைத்திருக்கும் பட்டா செல்லுபடியாகாது என்றும் இதன் அடிப்படையில் எந்த சேவையும் வழங்க முடியாது என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.
வேண்டுமானால் இரண்டு வாட்டர் டேங்க் அனுப்பி விடுகிறோம் என்று அதிகாரிகள் அலட்சியமாக பதில் கூறினர் என வேதனை தெரிவித்தனர். இதனால் அதிருப்தியடைந்த குடியிருப்புவாசிகள் தண்ணீர் குடங்களையும் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பட்டாக்களையும் கையில் ஏந்தி, ஓசூர் மாநகராட்சி அலுவலகம் முன்பு இன்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
'செல்லாத பட்டா எங்களுக்கு வேண்டாம்', 'அத்தியாவசிய சேவைகள் வழங்க வேண்டும்', 'குடிநீர் வசதி உடனடியாக ஏற்படுத்த வேண்டும்'உள்ளிட்ட கோஷங்கள் எழுப்பி தங்களது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
மேலும் பல ஆண்டுகளாக வசித்து வந்தும் குடிநீர் சாலை, மின்விளக்கு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் கிடைக்காமல் அவதிப்பட்டு வருவதாகவும் அதிகாரிகள் உடனடி நடவடிக்கை எடுத்து நிரந்தர தீர்வு வழங்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர். 'விஜய் மாமா எங்களுக்கு குடிப்பதற்கு தண்ணீர் கொடுங்கள், உங்களைதான் நம்பி இருக்கிறோம்' என கடும் தண்ணீர் பிரச்னையால் வாடி வதங்கியுள்ள பிஞ்சு குழந்தைகள் கேட்பதையும் பார்க்க முடிந்தது.
நடந்து முடிந்த 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள 6 தொகுதிகளில் ஆளும் தவெக ஊத்தங்கரை மற்றும் கிருஷ்ணகிரி தொகுதியில் வென்றது. பர்கூர் மற்றும் ஒசூரில் அதிமுக வெற்றிபெற்றது. ஹேப்பனஹல்லியில் திமுகவும், தளியில் சிபிஐ கட்சியும் வெற்றி பெற்றது.
தவெக மொத்தம் 108 தொகுதிகளை வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், காங்கிரஸ், விசிக, சிபிஐ, சிபிஎம், ஐயூஎம்எல் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவின் பேரில் மே 10ஆம் தேதி அன்று ஆட்சியமைத்தது. தொடர்ந்து 35 பேர் கொண்ட அமைச்சரவையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 1952ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி அமைச்சரவையை தவெக அமைத்திருக்கிறது. இதில் காங்கிரஸ், விசிக, ஐயூஎம்எல் உள்ளிட்ட கட்சிகளும் இடம்பிடித்துள்ளன. ஆட்சிப் பொறுப்பேற்று மூன்று வாரக்காலமாகியுள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் இருந்து தவெக அரசுக்கு கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது.