ஓசூர் To கேரளா: தினமும் பறக்கும் 2 லட்சம் ரோஜாக்கள்! விவசாயிகள் படுகுஷி

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூரின் தளி, கெலமங்கலம், பேரிகை, பாகலூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் குளிர்ந்த சீதோசன நிலை இருப்பதால், இந்த பகுதிகளில் சாமந்தி, ரோஜா, செண்டுமல்லி உள்ளிட்ட மலர்களை விவசாயிகள் அதிகளவில் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர். இந்த பகுதியில் விளையும் மலர்களை அறுவடை செய்து அதனை ஓசூர் மலர் சந்தைக்கு கொண்டு சென்று அங்கிருந்து பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநிலங்களுக்கும் அனுப்புகின்றனர்.
இதில் குறிப்பாக கேரளா மாநிலத்தில் ஓணம் பண்டிகையின் போது, அம்மாநில மக்கள் வெள்ளை சாமந்தியை அதிகம் விரும்புவதால், ஓணம் பண்டிகை சீசனுக்கு ஓசூர் சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் அதிகளவில் வெள்ளை சாமந்தி உற்பத்தி செய்தனர். மேலும் இந்த பூக்கள் சுமார் ஆயிரம் டன்னுக்கு மேல் விற்பனைக்கு அனுப்பப்பட்டன. அதே போல் தற்போது கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் கிருஸ்துவ திருமணவிழாவிற்கு கேரளாவில் வெள்ளை ரோஜாவை விரும்புவதால், வெள்ளை ரோஜாவை உற்பத்தி செய்து ஆண்டுதோறும் 20 லட்சம் மலர்கள் அனுப்புகின்றனர். இதனால் நிகழ்வு ஆண்டு கிறிஸ்துமஸ் விழாவிற்காக பாகலூர் பகுதியில் 500 ஏக்கர் பரப்பளவில் வெள்ளை ரோஜா சாகுபடி செய்துள்ளனர்.
கிருஸ்துமஸ் விழாவிற்கு இன்னும் சில வாரங்களே உள்ள நிலையில், தற்போது வெள்ளை மற்றும் கலர் ரோஜாகள் அறுவடை செய்து, அதனை குளிர்ந்த அறையில் பதப்படுத்தி வைக்கும் பணியில் விவசாயிகள் ஈடுப்பட்டுள்ளனர்.
இது குறித்து ரோஜா விவசாயிகள் கூறும் போது,
ஓசூர் அதன் சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் சீசனுக்கு தகுந்து சாமந்தி, ரோஜா உள்ளிட்ட மலர்கள் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆந்திரா ஆகிய மாநிலங்களில் இந்துகள் பண்டிகையில் மஞ்சள் சாமந்தி அதிகளவில் பயன்படுத்துகின்றனர். அதே போல் திருமண நிகழ்வில் கலர் ரோஜா பயன்படுத்துகின்றனர். ஆனால் கேரளா மாநிலத்தில் ஓணம் பண்டிகையின் போது, வெள்ளை சாமந்திக்கும், கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் திருமண விழாவிற்கும் வெள்ளை ரோஜாவிற்கு நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. இதனால் ஓசூர் பகுதியில் ஓணம் பண்டிகைக்காக சுமார் ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் வெள்ளை சாமந்தியும், இதே போல் கிறிஸ்துமஸ்க்கு பசுமை குடியல் மூலம் சுமார் 500 ஏக்கரில் வெள்ளை ரோஜாவும் மற்றும் 1,000 ஏக்கரில் கலர் ரோஜாவும் சாகுபடி செய்து ஆண்டுதோறும் கேரளாவிற்கு அனுப்புகிறோம்.
அதே போல் நிகழாண்டு வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் கேரளா மக்கள் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை விடுமுறைக்கு வருகின்றனர். அப்போது கிறிஸ்துமஸ் முடிந்து அடுத்த நாள் தொடர்ந்து ஜனவரி 10 ஆம் தேதி வரை கிறிஸ்துவர்கள் திருமணம் நடைபெறும், இதனால் வெள்ளை ரோஜா பூக்கள் தேவை அதிகரித்துள்ளதால், ஆர்டரின் பேரில் நிகழாண்டு வரும் 20 ஆம் தேதி முதல் தினமும் 2 லட்சம் வெள்ளை ரோஜா உற்பத்தி செய்து கேரளாவிற்கு அனுப்ப முடிவு செய்துள்ளோம். இதற்காக தற்போது வெள்ளை ரோஜா, மேடை அலங்காரத்திற்கு வெள்ளை ஜாபரா, பொக்கேவிற்கு பயன்படுத்தும் வெள்ளை ஜிப்சோபிலா ஆகிய மலர்களை அறுவடை செய்து, கவர்கள் மூலம் பேக் செய்து குளிர்ந்த அறையில் அடுக்கி வைத்து அடுத்த வாரம் கேரளாவிற்கு அனுப்ப உள்ளோம்.
அதே போல் இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு மற்ற ரோஜா மலர்களையும் அனுப்பி வைக்க உள்ளோம். இந்த ஆண்டு அதிகளில் ஆர்டவு கிடைத்துள்ளது. ஆனால் பனி தாக்கத்தால் ரோஜாவில் டவுனி நோய் தாக்கி உற்பத்தி 40 சதவீதம் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் 20 மலர்கள் கொண்ட ஒரு கட்டு உள்ளூரில் ரூ.50க்கு விற்பனையாகிறது. ஆனால் கேரளா மற்றும் மற்ற மாநிலங்களில் சீசனுக்கு ரூ.200க்கு விற்பனையாகும் என எதிர்பார்கிறோம்.
