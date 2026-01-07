English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஓசூர் விமான நிலையம்: வருமா...? வராதா...? - மத்திய அரசின் முக்கிய அப்டேட்

ஓசூர் விமான நிலையம்: வருமா...? வராதா...? - மத்திய அரசின் முக்கிய அப்டேட்

Hosur Airport: ஓசூர் விமான நிலையம் அமைவதில் குழப்பம் நிலவி வந்த சூழ்நிலையில், தமிழக மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் புதிய அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 7, 2026, 02:31 PM IST
  • கொங்கு பிரதேசத்தின் வளர்ச்சிக்கு விமான நிலையம் அவசியம்
  • ஓசூர் கிரீன்ஃபீல்ட் ஏர்போர்ட் திட்டம் போடப்பட்டது.
  • தற்போது மத்திய அரசு அப்டேட் கொடுத்துள்ளது.

Hosur Greenfield Airport Latest News Updates: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரில் விமான நிலையம் அமைக்கப்பட இருப்பதாக கூறப்பட்டது. உலகத் தரம் வாயந்த வசதிகளுடன் விமான நிலையம் ஓசூரில் வர இருப்பதாக பேசப்பட்டாலும், அத்திட்டத்தில் பல்வேறு குழப்பங்கள் நிலவி வந்தன. இந்நிலையில், அத்திட்டம் குறித்து நம்பிக்கை அளிக்கும் வகையிலான ஒரு அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. 

Hosur Airport: 2,000 ஏக்கர் பரப்பளவில் ஏர்போர்ட்

ஓசூர், கிருஷ்ணகிரி மற்றும் கொங்கு பிரதேசத்தின் தொழில் வளர்ச்சியை உலகத்தரத்திற்கு உயர்த்த தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. தொழில் வளர்ச்சிக்கு விமான போக்குவரத்தும் பெரிய ஊக்கமாக இருக்கும். அதேநேரத்தில், அந்த விமான நிலையமும் உலகத்தர வசதிகளை கொண்டிருக்க வேண்டியதும் அவசியமாகிறது. அந்த வகையில், சுமார் 2,000 ஏக்கர் பரப்பளவில் பிரம்மாண்டமான 'கிரீன்ஃபீல்டு' விமான நிலையத்தை அமைக்க முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

Hosur Airport: மத்திய அரசின் ஒப்பந்தம்

இதற்கான ஆரம்பகட்டப் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வந்தன. ஆனால், இத்திட்டத்தின் பெரிய சிக்கலே பெங்களூரு விமான நிலையம்தான். தமிழ்நாட்டின் ஓசூர், கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூருவுக்கு அருகாமையில் இருக்கும் நகரமாகும். பெங்களூரு கெம்பேகவுடா சர்வதேச விமான நிலையத்துடனான (KIAL) மத்திய அரசின் ஒப்பந்தம் ஒரு பெரும் சவாலாக அமைந்தது.

Hosur Airport: 2033ஆம் ஆண்டு வரை...

மத்திய அரசுக்கும் பெங்களூரு விமான நிலையத்திற்கும் இடையே 25 ஆண்டுகால ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது. அந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ், பெங்களூரு விமான நிலையத்தில் இருந்து 150 கிலோமீட்டர் சுற்றளவிற்குள் புதிய விமான நிலையம் அமைக்க தடை உள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம் வரும் 2033-ம் ஆண்டு வரை அமலில் இருக்கும். அந்த வகையில், 2033ஆம் ஆண்டு வரை ஓசூர் விமான நிலையம் அமையாது என்றும் அத்திட்டம் அமலுக்கு வராது என்றும் அச்சம் எழுந்தது. இந்நிலையில், இதுகுறித்து கடந்த நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடரில் மத்திய அரசு தரப்பில் விளக்கம் அலிக்கப்பட்டது.

"ஓசூரில் கிரீன்ஃபீல்டு விமான நிலையம் அமைக்கும் திட்டம் தற்போதைக்கு இல்லை" என்று மத்திய அரசு கூறியது தமிழக அரசுக்கும் சரி, ஓசூர் மக்களுக்கும் சரி பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. இந்தச் சிக்கல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், மத்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு தற்போது சாதகமான கருத்தை வெளிப்படுத்தி உள்ளார்.

Hosur Airport: வந்தது புதிய அப்டேட்

ஓசூரிலும், கிருஷ்ணகிரிலும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் உற்பத்தித் துறை அபரிமிதமான வளர்ச்சியை கொண்டுள்ளது. இதனை கருத்தில்கொண்டு, அங்கு பிரத்யேக விமான நிலையம் அமைப்பது மிக அவசியம் என்பதை தெரிவித்துள்ளார். இதனால், ஓசூரில் விமான நிலையம் அமைவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகரித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

தமிழ்நாடு அமைச்சர்கள், மத்திய அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடுவை டெல்லியில் சந்தித்து, ஓசூர் கிரீன்ஃபீல்டு விமான நிலையம் குறித்த விரிவான திட்ட அறிக்கையை (DPR) விரைந்து ஆய்வு செய்யக் கோரிக்கை விடுத்தனர். அதற்கு அவர், "மாநில அரசு நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகளைத் தொடங்கினால், மத்திய அரசு அதற்குரிய அனைத்து அனுமதிகளையும் வழங்கும்" என உறுதி அளித்துள்ளார். மத்திய அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு ஓசூரின் கிரீன்ஃபீல்ட் விமான நிலையத்திற்கு கொடுத்த கிரீன் சிக்னல் காரணமாக, தமிழக அரசுக்கும் கொங்கு மண்டலத் தொழில்துறையினருக்கும் பெரும் உற்சாகத்தை கொடுத்துள்ளது. இதன்மூலம் ஓசூர் விமான நிலையக் கனவு விரைவில் நனைவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | ஓசூர் சர்வதேச விமான நிலையம்... தமிழ்நாடு அரசின் எடுத்த வைத்த அடுத்த ஸ்டெப் - புது அப்டேட்

மேலும் படிக்க | ஓசூரில் புதிய விமான நிலையம்..! கொடிகட்டி பறக்கும் ரியல் எஸ்டேட்..! முழு விவரம்..!

மேலும் படிக்க | ஓசூர் விமான நிலையம்: எகிறும் நிலம், வீடுகளின் மதிப்பு - காரணம் என்ன?

